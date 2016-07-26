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Дары моря полезны, но коварны
У каждого пятого из нас морепродукты могут вызвать аллергию
Дары моря относятся к числу наиболее сбалансированных пищевых продуктов, помогают управлять весом и являются средством профилактики сердечнососудистых заболеваний. Однако не следует забывать, что морепродукты могут стать причиной аллергической реакции у предрасположенных к аллергии людей, пишет "Журнал здоровья".
Кроме того, креветки, мидии, крабы и прочие изыски - отличная среда для размножения патогенной микрофлоры. Так что осторожность в самый пик сезона отпусков не помешает, считают приморские врачи, придающие профилактике заболеваний в соответствии с региональной программой «Развитие здравоохранения Приморского края» особое значение.
- Морепродукты - рекордсмены по содержанию белка. Но именно чужеродный белок, который иммунная система человека порой воспринимает как опасное для организма соединение, является причиной возникновения аллергических реакций, - говорит врач аллергологиммунолог, заведующая консультативным отделением Регионального центра клинической иммунологии и аллергологии Наталья ГРИГОРЬЕВА. - Аллергия на морепродукты встречается почти у каждого пятого, а спровоцировать ее может даже пребывание в помещении, где варятся морепродукты.
По словам доктора, последствия от аллергии на морепродукты самые различные - от кожного зуда и сыпи до опаснейшего для жизни анафилактического шока.
- При этом аллергическая реакция на морепродукты может развиться как непосредственно после их потребления, так и спустя несколько суток. И не обязательно после однократного их приема. Иногда может произойти несколько встреч с аллергеном, прежде чем начнется ответная реакция. Время это у каждого индивидуально: у когото - несколько дней, у когото - месяц, у когото - год, - предупреждает Наталья Григорьева. - В острый период следует исключить контакт с аллергеном. А когда состояние стабилизируется, обратиться к врачуаллергологу, чтобы выяснить: имеет место истинная аллергическая реакция или это проявилось на фоне перекрестных реакций между пищевыми, бытовыми и эпидермальными аллергенами. Так, если у человека имеется аллергия на клещей домашней пыли, тараканов, дафний, может возникнуть аллергическая реакция и при употреблении в пищу крабов, устриц, креветок и других морепродуктов. Для этого мы проводим тестирование с помощью кожных проб.
- Еще одна опасность кроется в том, что креветки, мидии, крабы и прочие гидробионты - отличная среда для размножения патогенной микрофлоры, - предостерегает врачинфекционист Владивостокской поликлиники №1 Валентина СМАГИНА. - Ежегодно в Приморье с середины июля до середины сентября регистрируется подъем заболеваемости пищевыми токсикоинфекциями, связанными с употреблением морепродуктов. При лабораторном обследовании у больных чаще всего обнаруживаются возбудители галофилеза.
Галофилез - острое пищевое отравление, возникающее при употреблении в пищу продуктов питания морского происхождения, инфицированных галофильными (размножающимися в соленой среде обитания) вибрионами.
Заболеть галофилезом можно при употреблении недостаточно термически обработанных креветок, мидий, гребешков и других морепродуктов, купленных у уличных торговцев. В данных продуктах возбудитель галофилеза прекрасно сохраняется, а при несоблюдении температурного режима хранения активно размножается. И хотя признаков порчи продукта не наблюдается, он способен вызвать отравление.
Время от момента употребления зараженного продукта до начала заболевания - 36 часов. Начинается оно с резких болей в животе, тошноты, многократной рвоты. Специалисты рекомендуют не заниматься самолечением и вызывать врача, а до его прихода промыть желудок как можно большим количеством воды, чтобы удалить остатки пищи.
Чтобы уберечься от заболевания галофилезом, приобретайте морепродукты только в торговых точках, обеспеченных холодильным оборудованием; обязательно интересуйтесь сроком годности продукта и документацией, гарантирующей его безопасность, а при малейшем сомнении в этом откажитесь от покупки; подвергайте вареномороженные морепродукты дополнительной термической обработке перед их употреблением; не употребляйте продукт, длительное время хранившийся вне холодильника.
Ирина ПЕТРОВА. Фото автора.
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