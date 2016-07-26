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На пасеку - за здоровьем
Приморский край с прошлого века считался одной из наиболее благоприятных по природным условиям зоной для производства меда. В последние годы, несмотря на отсутствие пчеловодства в программе развития сельского хозяйства в Приморском крае, отрасль понемногу оживала, наращивала объемы производства, модернизировала мощности по хранению. По оценкам самих пасечников, сегодня в регионе производиться в среднем более 10 тыс. тонн меда в год, а на территории края его собирают около 7 тыс. пасечников, пишет "Журнал здоровья".
- У нас «аборигенный» сорт пчел, - говорит директор ООО «Росмёд» Федор КОЖОКАР, - и думаю таких приносов, какие дают эти пчелы, нет нигде не только в России, но и в мире. Один улей в Приморье может принести в день до 20 кг меда, тогда как в других регионах страны в среднем он приносит 35 кг. В последние годы наше предприятие приобрело современное дорогостоящее оборудование по хранению продукции, удалению лишней влаги и т.п. Мы вышли на промышленный уровень производства, повысив качество меда и других продуктов пчеловодства до высоких стандартов.
В основном приморские пасечники производят два сорта меда: цветочный и липовый. Несмотря на довольно большое разнообразие цветочного меда, всетаки основные сборы приходятся на липовый мед. Его доля составляет 85% в общем объеме. Именно поэтому липа для пчеловодства приобрела первостепенное значение, особенно такие виды лип, как амурская, маньчжурская и Таке.
Последние годы липу нещадно вырубали всевозможные заготовители леса, фактически поставив под угрозу производство ценного продукта в крае. Об этой проблеме пасечники громко заявили в прошлом году, а к ее решению подключились даже депутаты Законодательного Собрания Приморья. Но, увы, до сих пор решения этого вопроса нет.
А между тем приморский мед высоко ценят не только в западных регионах России, куда его поставляют в довольно больших объемах, но и соседние зарубежные страны. С пасечниками из Приморья уже не первый год заключают контракты на поставку меда и других продуктов пчеловодства поставщики из Китая и Японии. Значительную часть произведенного в крае меда покупает местное население.
Кладовой здоровья считают наш мед и приморские медики, которые большое внимание уделяют в соответствии с региональной программой развития здравоохранения профилактике заболеваний. Сегодня у пчеловодов горячая пора, в центральных и северных районах идет заготовка липового меда, и первый мед уже порадовал тех, кто ценит этот замечательный природный продукт.
Елена АБАШЕВА. Фото Владимира КОБЗАРЯ.
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