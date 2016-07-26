Особенности национального загара

Солнце, море и загар должны приносить здоровью пользу, а не вред

С наступлением солнечных деньков приморцы устремились на пляжи: шоколадный загар для некоторых является свидетельством того, что лето прошло не зря и отдых удался. В погоне за ним любители загара теряют счет времени и чувство опасности, пишет "Журнал здоровья".

Такой неоправданный шаг в борьбе за загорелое тело, как чрезмерная инсоляция, нередко оборачивается серьезными проблемами, предостерегают медики. Лечебные учреждения края в соответствии с региональной программой «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы большое внимание уделяют пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний, в том числе онкологических. И, как утверждают эксперты, красивый, ровный и, что особенно важно, безопасный загар возможен, если правильно соблюдать все меры предосторожности.

«Журнал Здоровья» взглянул на пляжных отдыхающих вместе с заведующей кабинетом межведомственных и внешних связей КГБУЗ «ВКДЦ» Краевого центра медпрофилактики, врачом высшей категории Татьяной МИНЕЕВОЙ.

- Когда речь идет о солнце - важна золотая середина. Нужно понимать, что чрезмерный загар и солнечный ожог - это плохо, а красивый и легкий загар - это хорошо, - убеждена доктор. - Умеренный загар - полезен для организма, так как способствует созданию запасов витамина D, а также защищает от остеопороза. Но избыточные ультрафиолетовые лучи могут привести к острым и хроническим заболеваниям кожи, глаз и иммунной системы, и, что самое опасное, могут стать причиной возникновения рака кожи.

То, насколько кожа восприимчива к солнцу, зависит от ее фототипа и содержания в ней пигментных клеток - меланоцитов, основной функцией которых является синтез меланина. К загару более склонны люди с большим количеством меланина и, соответственно, более темным цветом кожи. Люди со светлой кожей более склонны к появлению солнечных ожогов, поэтому им следует быть крайне аккуратными во время пребывания на солнце. Кроме этого, у лиц с повышенной потливостью чувствительность кожных покровов к воздействию солнечных лучей выше, чем у лиц с сухой кожей. Светочувствительность неодинакова также и на разных участках тела. Наибольшая светочувствительность - на коже живота, спины и груди, наименьшая - в области ладоней и стоп. Поэтому, отправляясь на солнце, необходимо помнить об основных правилах здорового загара.









У СОЛНЦА СВОИ ПРАВИЛА

Избегайте пика солнечной активности - с 11 до 16 часов. Самое благоприятное время для нахождения на солнце - с 9 до 11 утра, а также после 16 часов. Время, когда солнце в зените, наиболее опасно. Принятие солнечных ванн в часы полуденного зноя может дать о себе знать самыми неприятными последствиями. В середине дня крайне нежелательно принимать загар, не только из­за высокой интенсивности солнца и возможности обгореть, но также в силу того, что запросто можно получить солнечный удар.

Загорайте разумно. Несмотря на редкие солнечные деньки, остерегайтесь искушения проваляться при первом появлении солнца на пляже с утра и до самого вечера. Приучайте кожу к солнцу постепенно - начиная от 5­10 минут в день, постепенно увеличивая это время на 5 минут каждый последующий день, доводя время пребывания на солнце до 1 часа. Кстати, чем медленнее приобретается загар, тем дольше он сохраняется. Максимальное время нахождения на солнце не должно превышать 2 часов. После этого времени рекомендуется уйти в тень или спрятаться под зонтиком. Впрочем, даже беглый взгляд на песчаную полосу у кромки воды свидетельствует о том, что далеко не все придерживаются этого правила.

Всегда используйте солнцезащитные средства. Наносить крем нужно не менее чем за 15­20 минут до выхода на открытое солнце, в крайнем случае - сразу по приезду на пляж. Однако имейте в виду, если вы нанесете крем обильным слоем, он нагреется и будет сильно жечь кожу. Поэтому чтобы загар получился ровным, а кожный покров при этом не пострадал, наносите крем равномерно массирующими движениями, начиная от периферии и постепенно переходя к центру тела. Также регулярно обновляйте защиту, особенно после пребывания в воде. Особое внимание уделяйте чувствительным участкам тела: носу, губам, ушам, плечам и шее.

Не загорайте на пустой желудок. Впрочем, сразу после еды загорать тоже не рекомендуется. Желательно, чтобы после трапезы прошло не менее часа. Не забывайте потреблять и достаточное количество жидкости, находясь на отдыхе. Попадая под палящие солнечные лучи, наш организм со стремительной скоростью теряет влагу. Что особенно важно, компенсировать эти потери можно только с помощью чистой питьевой воды, но уж никак не с помощью сладких газированных напитков, сока, кофе и пр.

Загорайте в движении. Как ни странно, идеальным спутником ровного и красивого загара является движение. Прогулки вдоль берега, игры на песке, езда на велосипеде - прекрасный вариант приятного времяпрепровождения на воздухе, который к тому же позволяет получить красивый и ровный загар. Ну а если активному отдыху вы предпочли более привычный расслабленный отдых в позе морской звезды, не забывайте переворачиваться с боку на бок каждые 10­15 минут - так загар «схватится» более равномерно, и вероятность неприятного обгорания уменьшится в разы.

Не пренебрегайте головным убором (желательно светлых тонов) - это предохранит от возможного солнечного удара. Лучше всего носить широкополую шляпу, кепку с большим козырьком и пр. Кроме того, головной убор защитит волосы от выгорания и выпадения. Отправляясь на пляж, не забудьте прихватить с собой парео или свободный легкий платок - они обязательно понадобятся в жару. И никогда не выходите на солнце без солнцезащитных очков - риск испортить зрение летом очень велик.

Учитывайте, что туман, характерный для приморского климата, не снижает солнечную активность. Даже при наличии плотной облачности можно запросто сгореть. А если после купания в море вы предпочитаете обсыхать на ветру, риск обгореть также увеличивается. Капельки воды на теле являются увеличительным стеклом для солнечных лучей и активно способствуют загару. Справедливости ради стоит отметить, что загорание у воды имеет и свои плюсы - влажный воздух в некоторой степени защищает кожу, и она не сильно пересушивается.





ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - ДЕТЯМ

Ни в коем случае не раздевайте малышей догола на пляже! Нежная детская кожа еще не способна противостоять агрессивному влиянию солнца, и детям до 3 лет категорически запрещено загорать. Панамка, светлая футболка с длинным или полудлиным рукавом, шортики - необходимый атрибут пребывания малышей на пляже. Причем детская одежда должна быть только из натуральных тканей. Наилучший вариант для ребенка на отдыхе в жару - нахождение под рассеянными лучами солнца, например, в тени деревьев.

Помните о противопоказаниях. Существуют определенные ограничения для людей относительно пребывания под палящими лучами солнца. Острые инфекции, простуды, активные формы туберкулеза, гипертиреоз, инфекционный мононуклеоз (в течение года после перенесенного заболевания), гемангиомы, сердечно­сосудистые заболевания, опухоли (в том числе и доброкачественные) являются противопоказанием для загара. С загаром нужно быть аккуратными и тем людям, у которых на теле много родимых пятен и родинок, а также тем, кто принимает на постоянной основе лекарственные препараты, так как они могут значительно усилить действие ультрафиолета.

КОГДА ПОРА БИТЬ ТРЕВОГУ

Первым симптомом солнечного ожога является покраснение кожи. Если вы почувствовали, что обгорели, необходимо сразу же уйти в тень, а также закрыть обгоревшую кожу одеждой. По возможности постарайтесь принять прохладный душ, чтобы охладить разгоряченную кожу. При лечении солнечных ожогов нельзя использовать косметические средства, содержащие спирт, так как они пересушивают кожу, что наносит ей дополнительные травмы. Обгоревшую кожу нельзя мыть мылом и сильно перегружать кремами, а если появились волдыри, их ни в коем случае нельзя прокалывать.

Следует учитывать, что степень ожогов и состояние человека определяется типом кожи и временем, проведенным под солнцем. Длительное пребывание под солнечными лучами может спровоцировать солнечный удар. Его признаки: потеря сознания, головокружение, тошнота (возможна рвота), чувство озноба, повышение температуры тела. В этих случаях нужно немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь!

- Берегите себя и будьте здоровы! - пожелала Татьяна Минеева в завершении разговора.

Марина ШЕСТАКОВА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N4, июль, 2016.