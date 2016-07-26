Пока едет скорая, не теряйте драгоценные минуты

Не звоните в службу «03» без нужды, но и не медлите со звонком, когда это действительно необходимо, пишет "Журнал здоровья".

Если человеку внезапно стало плохо, произошел несчастный случай или просто резко поднялась температура тела - первое, что приходит в голову: нужно вызвать скорую помощь.

А при каких состояниях это действительно необходимо? Как помочь себе или близкому, прохожему или коллеге до приезда бригады скорой помощи? Что следует делать, а чего категорически делать нельзя? Об этом читателям «Журнала Здоровья» рассказывает заместитель главного врача Владивостокской станции СМП Ирина САЛАХУТДИНОВА.

СКОРАЯ ИЛИ НЕОТЛОЖКА?

- Экстренная и неотложная медицинская помощь - это два разных вида помощи. Единственное, что их объединяет, - их окажут в день обращения. ЭКСТРЕННАЯ - та, что побыстрее, бригада скорой мчится к пациенту в карете с мигалками. Все, что представляет угрозу для жизни, требует экстренной помощи. НЕОТЛОЖНАЯ помощь помедленнее. Ее оказывают, когда угрозы для жизни нет. Врач может прийти к пациенту домой, а может оказать ему помощь без всяких талончиков и записей в своем кабинете при поликлинике (ст. 32, п. 4 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»). Но в любом случае в соответствии с краевой программой «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы помощь пациенту будет оказана.

Какая бригада нужна в каждом конкретном случае, решает диспетчер. Он задает вопросы, позволяющие определить тяжесть состояния больного, и, исходя из полученных ответов, направит бригаду СМП либо переадресует вызов в неотложку поликлиники.

Экстренную помощь окажут при потере сознания, травмах головы, шеи, спины, ножевых и огнестрельных ранениях, переломах костей, поражении электрическим током, сильном кровотечении, обморожении, ожогах, отравлении, нарушении дыхания, внезапной острой боли или внезапно возникшем нарушении движения… Одним словом - при острых, угрожающих жизни состояниях, возникших ВНЕЗАПНО. Максимальное время приезда скорой помощи - 20 минут.

Неотложка приедет, если обострилось хроническое заболевание либо возникло острое состояния без явных признаков угрозы жизни, требующее срочного медицинского вмешательства: температура выше 39°C, головокружение, сильная головная боль, внезапная слабость... Приезжает она в течение двух часов.

А вот температура до 39°C при нормальном самочувствии, кашель, легкая травма, похмелье - это не повод вызывать службу «03». Отнимать время у бригады, в которой, возможно, нуждаются более тяжелые больные, непозволительно.

ИНФАРКТ МИОКАРДА

- Какие симптомы указывают на наличие острого экстренного состояния, например, инфаркта, и как оказать первую помощь до приезда врачей?

- Зачастую начало инфаркта маскируется под совсем другие болезни. Классическое понятие «давящая боль» - несколько расплывчато. Главный признак инфаркта - жжение или, как говорят, жгучая боль за грудиной, которая возникает приступообразно - по 10­15 минут и дольше. Затем на время отпускает и вновь накатывает. Но пациенты, особенно молодые, зачастую принимают это за изжогу и порой находятся в таком состоянии до полутора суток, а когда мы приезжаем, у них уже развился обширный инфаркт. Поэтому, если за грудиной по ходу пищевода внезапно начинает жечь­печь, необходимо срочно звонить «03». Если же просто болит или колет, то в 99% случаев это проявление межреберной невралгии.

- Что делать до приезда скорой?

- Уложить больного и обеспечить покой. А вот давать ему нитроглицерин, если он никогда не принимал его ранее, опасно. Это лишь ухудшит состояние больного. Одно дело, если у человека уже имеются сердечные заболевания (ишемическая болезнь), и он при необходимости принимает нитроглицерин. И совсем другое, когда зажгло, заболело, кольнуло впервые. Приезжает бригада к молодому 20­летнему парню, а у него давление уже практически нулевое, голова разрывается от боли, и все потому, что сердобольная бабушка брызнула ему под язык нитроглицерин, а причина боли в грудной клетки - спонтанный пневмоторакс.

Поэтому до приезда скорой правильнее дать больному валидол, корвалол или валосердин, дабы успокоить его и уменьшить частоту сердечных сокращений.

ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ

Здесь тоже все зависит от того, впервые он возник или нет. Если впервые, то в качестве экстренного средства можно принять под язык 1/4 таблетки капотена или его аналог - каптоприл. И обязательно лежа. Если у молодого пациента внезапно закололо в груди, стало трудно дышать, появились сердцебиение и страх «смерти», его следует уложить, успокоить, дать теплый сладкий чай и таблетку анаприлина (10 мг).

ИНСУЛЬТ

- Каковы наши действия, если есть подозрения на инсульт?

- При угрозе инсульта нельзя терять ни секунды: от того, насколько быстро будет оказана помощь больному, зависит его жизнь и возможность дальнейшего выздоровления.

Основные симптомы инсульта: головокружение, помутнение сознания, потеря равновесия или координации, онемение руки и ноги с одной стороны тела, изменение мимики, речи («каша во рту»).

До приезда скорой уложить и успокоить больного. Нельзя резко снижать ему артериальное давление. Ведь что такое инсульт? Это острое нарушение кровоснабжения участка головного мозга. Поэтому в случае резкого снижения давления, крови в этот участок будет поступать еще меньше, что лишь усугубит течение инсульта. Если же давление выше 220 мм рт. ст., можно дать капотен, каптоприл или анаприлин. Но не давать больному никакой жидкости, если у него есть признаки нарушении глотания (поперхивается, нарушена речь), она может попасть в легкие.

БОЛЬ В ЖИВОТЕ

Причины болей в брюшной полости могут быть различные (почечная колика, аппендицит, панкреатит, перфоративная язва), разобраться в которых бывает непросто. До приезда скорой можно принять 2 таблетки но­шпы - с целью снятия боли, возникшей за счет «спазма» кишечника и т.д. А вот принимать какие­либо обезболивающие препараты (анальгин, кетонал, баралгин и т.п.) нельзя, боль снимается, а воспаление остается и прогрессирует, вплоть до перитонита.

ОЖОГ

- Как помочь человеку в каких-­то чрезвычайных обстоятельствах, в случае травм и ожогов?

- Тяжесть состояния человека зависит от площади ожога и его глубины. Если целостность кожи не нарушена, то пострадавший участок тела поместить под проточную холодную воду. Холодная вода уменьшает боль и не позволяет ожогу распространяться вглубь. Охлаждение обожженной поверхности необходимо проводить не менее 15 минут, тогда оно препятствует перегреванию нижерасположенных тканей. Затем обработать медицинским средством от ожогов. В целях обезболивания можно также залить место ожога водкой (при условии, что целостность кожи сохранена).

А вот чего категорически нельзя делать, так это использовать средства, содержащие масла. Масло создает на коже пленку, под которой образуется своеобразный «парниковый» эффект, что только усугубляет состояние. До осмотра ожога медицинским работником самостоятельно повязки не накладывать.

ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ, РАНЕНИЕ

Обеспечить покой поврежденной конечности и дать любые обезболивающие препараты.

При артериальном кровотечении (сильное кровотечение алой, пульсирующей струей) наложить жгут на 3­4 см выше раны. При венозном кровотечении жгут не накладывают, так как это только его усилит. В этом случае наложить на рану давящую повязку.

ОТРАВЛЕНИЯ

При химическом отравлении едкими жидкостями (уксусная кислота, щелочь), нельзя пить, так как эта едкая жидкость из ротовой полости вместе с водой попадает в желудок и усугубляет состояние. Поэтому необходимо прополоскать рот. Промывать желудок будут медицинские работники с использованием зонда.

При пищевом отравлении нужно как можно быстрее вывести токсин из организма. Для этого обильно пьем воду до рвоты фонтаном, чтобы раскрыть и промыть складки желудка. И так несколько раз пока вода не станет чистой. То же самое и при случайном лекарственном отравлении.

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Аптечка первой помощи - это стандартный набор средств, предназначенных для оказания медицинской помощи в острой критической ситуации. Такая аптечка должна быть в каждом доме, вне зависимости от того, есть ли у вас проблемы со здоровьем или нет. Она пригодится на даче, в походе, в лесу…





Что должно быть в аптечке первой помощи?

1. Жаропонижающие средства: парацетамол, нурофен, ацетилсалициловая кислота. Детям ацетилсалициловая кислота противопоказана; с осторожностью - и при проблемах с желудком у взрослых.

2. Обезболивающие средства: анальгин, кетонал, баралгин.

3. Спазмолитики: но­шпа или ее российский аналог дротаверин - для снятия «спазма» органов брюшной полости.

4. Средства для снижения эмоционального тонуса: валидол, корвалол. Их применяют, если человек перевозбужден, закололо в груди, резко поднялось давление.

4. Анаприлин (таблетки по 10 мг) - помогает при панических атаках, снижает пульс и артериальное давление, особенно при гипертонических кризах у молодых. Необходимо принять таблетку анаприлина и таблетку корвалола - можно под язык, а можно проглотить.

5. Ферментные средства: панкреатин либо мезим форте - в случае переедания, особенно жирной пищи.

6. Активированный уголь либо смекта - при пищевых отравлениях.

7. Левомицитин в таблетках - антибактериальный препарат на случай диареи.

8. Перевязочные средства: бинты, как минимум два (широкий и узкий) и бактерицидный лейкопластырь - при парезах и ссадинах.

9. Средства для обработки ран и остановки кровотечений: йод, «зеленка», 3%­ная перекись водорода и пантенол - при ожогах.

10. Термометр.

Это необходимый минимум. Но с таким лекарственным запасом вы будете подготовлены к любой ситуации.

Ирина ПЕТРОВА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N4, июль, 2016.