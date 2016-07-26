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Сложный анализ
Как государственные лечебные учреждения сотрудничают с частными лабораториями
Если какаялибо поликлиника или больница не имеет соответствующего лабораторного оборудования, чтобы сделать тот или иной анализ, ей на помощь готовы прийти частные лаборатории, работающие в системе ОМС. Краевая программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 20132020 годы предусматривает развитие в регионе лабораторноклинического звена, пишет "Журнал здоровья".
Насколько выгодно сотрудничество государственникам, частникам и главное - пациентам?
С принятием нового ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» частные медицинские организации получили право работать в системе ОМС. И хотя сей закон действует с начала 2011 года, подключаться к выполнению госзаказа (количество пролеченных больных по госпрограмме оказания медпомощи) продавцы медицинских услуг не торопились. Дело в том, что поликлиники и больницы получали за пациента средства не только от страховой компании, но и из бюджета. Частники же, рискнувшие вступить в систему ОМС, получали лишь часть денег - оплату от страховщиков по тарифу обязательного медицинского страхования. Возмещать затраты на коммуналку, капремонт, закупку оборудования им приходилось из собственных средств. Не вписывались в тариф ОМС и зарплаты, которые в коммерческих медучреждениях более высокие, чем в государственных. Поэтому участвовать в программах ОМС частникам было невыгодно.
С 2013 года лечебнопрофилактические учреждения Приморского края перешли на одноканальное финансирование, то есть деньги на оплату выполнения госзаказа по ОМС поступают медицинским учреждениям (независимо от формы собственности) через страховые компании по числу пролеченных больных. Остальные услуги, которые в программу госгарантий не входят, лечебные учреждения должны оказывать на платной основе. Но тарифы ОМС теперь покрывают не только оплату труда медиков, лекарства и пр., но и затраты на коммунальные услуги, арендную плату, расходы на оборудование стоимостью менее 100 тыс. рублей и др.
Чтобы войти в систему ОМС, частной медицинской организации необходимо стать участником программы госгарантий, в рамках которой между лечебными учреждениями распределяются объемы оказания услуг населению.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
Лабораторная диагностика - одна из самых востребованных среди медицинских услуг. Анализы (крови, мочи и т.д.) необходимы при постановке диагноза, мониторинге лечения, диспансеризации. Поэтому частные медицинские лаборатории подключились к выполнению госзаказа одними из первых.
На сегодняшний день в Приморье в реестре медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, четыре частных лаборатории: «Юнилаб», «ТафиДиагностика» и лаборатории медицинских центров «Авиценна» и «Санас». Они готовы на своей лабораторной базе выполнять анализы для государственных бюджетных лечебных учреждений, причем по тарифам ОМС.
Каким лечебным учреждениям это может понадобиться?
«Если у лечебного учреждения нет оборудования для проведения тех или иных видов лабораторных исследований, входящих в стандарт оказания медицинской помощи и необходимых врачу для постановки диагноза, либо лечебное учреждение не может выполнять исследования в достаточных объемах, ему необходимо выбрать из числа ЛПУ, работающих в системе ОМС, то, которое это сможет сделать», - поясняет Людмила КИРИЙ, заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края. - Не пациент должен платить частной лаборатории за то, что ему положено бесплатно, а лечебное учреждение».
Правда, государственные лечебные учреждения отнюдь не горят желанием отдавать анализы своих пациентов, а значит, и деньги своим конкурентам - частным лабораториям. По общему мнению главных врачей ЛПУ краевого центра, при всех кажущихся выгодах подобного сотрудничества - нет необходимости тратиться на дорогостоящее оборудование и содержать штат лаборантов - в конечном счете, это ведет к утрате самостоятельности лабораторных подразделений. Поэтому и больницы, и поликлиники стараются развивать собственную лабораторную базу. Ну а если без помощи со стороны все же не обойтись, бюджетники предпочитают сотрудничать с коллегами: ктото организует проведение одних анализов, ктото - других. Такая специализация часто оборачивается выгодой для всех. После проведенных взаимозачетов, может, и платить друг другу не придется.
«У нас нет необходимости в чьихлибо лабораторных услугах. В поликлинике - своя прекрасно оснащенная необходимым оборудованием и укомплектованная кадрами клиникодиагностическая лаборатория, так что все необходимые анализы мы делаем сами», - сообщила «Журналу Здоровья» заместитель главного врача КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1» Ирина ГОРБУНОВА.
«Во Владивостоке с частными лабораториями, пожалуй, никто из ЛПУ и не сотрудничает. У большинства государственных бюджетных лечебных учреждений - довольно сильные лабораторные службы, - говорит Татьяна ЖУПАНСКАЯ, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике департамента здравоохранения Приморского края. - Из стационаров по уровню оснащенности я бы особо выделила лаборатории краевой клинической больницы №1 и краевой клинической больницы №2, Владивостокской клинической больницы №1 и Владивостокской клинической больницы №2, Приморского центра СПИДа. Из амбулаторных учреждений наиболее сильные как в материальнотехническом оснащении, так и в кадровом потенциале лаборатории Владивостокской поликлиники №1 и Владивостокской детской поликлиники №2. Хорошая лабораторная база и у детской поликлиники в Снеговой Пади. Лечебные учреждения, имеющие недостаточную лабораторную базу и слабый кадровый состав - Владивостокская поликлиника №5 и детские поликлиники №4, №6 и №7 - замкнуты на медицинский центр ДВФУ, у которого на сегодняшний день самое современное лабораторное оборудование».
Опыт сотрудничества с частной лабораторий имеется разве что у Владивостокской больницы №3, что в пос. Трудовом.
«У нас не было иммуноферментного анализатора, поэтому одно время мы сотрудничали с медицинским центром «Авиценна», который делал нам анализы на вирусы гепатитов, на гормоны, онкомаркеры и ряд других, - сообщил «Журналу Здоровья» главный врач КГБУЗ «Владивостокская больница №3» Владимир УШАКОВ. - Но так как мы были вынуждены регулярно ездить в Центр охраны материнства и детства «ККЦ СВМП» - у нас с этим учреждениям взаимосвязи и по другим направлениям, то посчитали целесообразным анализы, которые выполняла для нас «Авиценна», перевести туда, а оплату производить на основе взаиморасчетов. В этом году мы приобрели иммуноферментный анализатор, и теперь все анализы делаем сами. Это проще, надежнее и дешевле, так как все равно приходится содержать лабораторию».
ЧЬЯ ДОЛЯ БОЛЬШЕ
Понятно, что коммерческим лабораториям выгодно развивать более тесное сотрудничество с государственными лечебными учреждениями в рамках программ ОМС. Ведь, по статистике, по полисам ОМС проводится более 70% всех лабораторных исследований. Для частников заявки от государства - это стабильный доход, хотя далеко не всех устраивают установленные ТФОМС тарифы. А дополнительные услуги, на которые соглашаются клиенты с деньгами, приносят дополнительные средства. Но поликлиники и больницы, имеющие лабораторные комплексы, сами не против подзаработать на платной диагностике. Так зачем им отдавать часть своего заработка конкуренту?
Правда, оценить доли частников и государственников из общего объема лабораторных исследований оказалось практически невозможно. Ни ТФОМС, ни краевой департамент здравоохранения подобных расчетов не ведут. Здесь в ходу плановые показатели. Ежегодно каждое лечебное учреждение подает в ТФОМС заявку, в которой указывает виды и объемы лабораторных исследований, в которых нуждается, их финансовое обеспечение, что именно и в каких количествах может выполнить. Затем в процессе защиты госзаказа специальная комиссия при департаменте здравоохранения распределяет эти объемы между страховыми организациями, а те в свою очередь распределяют их между ЛПУ. И если какието виды исследований государственные ЛПУ выполнить в необходимом объеме не могут - привлекаются частники.
«Когда частные лаборатории входили в систему ОМС, они известили нас о том, какие виды исследований готовы делать. И в зависимости от потребности в данных исследованиях лечебных учреждений, ТФОМС рассчитывает, какое количество анализов могут сделать за год частные лаборатории, а какое - государственные. И если оказывается, что государственные ЛПУ могут сделать все 100% какихлибо видов лабораторных исследований, то частникам мы их заказывать не будем», - поясняет Людмила Кирий.
По оценке «Журнала Здоровья», доля частных лабораторий в общем объеме лабораторных исследований очень и очень мала. По словам Владимира Ушакова, из тысяч и даже десятков тысяч анализов, выполняемых Владивостокской больницей №3 ежемесячно, на долю лаборатории медицинского центра «Авиценна» приходилось всего сто пятьдесят единиц.
Ирина ПЕТРОВА. Фото автора.
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