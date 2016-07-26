Современные тренажеры помогут реабилитации детей с ДЦП

Новый зал лечебной физкультуры открылся в Краевом детском центре восстановительной медицины и реабилитации во Владивостоке, пишет "Журнал Здоровья".

Во Владивостоке в Краевом детском центре восстановительной медицины и реабилитации первых маленьких посетителей принял новый зал лечебной физкультуры. Этот центр занимается восстановлением и реабилитацией детей с поражением центральной нервной системы, раньше он назывался «Альтус», под этим названием его и знают многие. «Журнал Здоровья» не раз рассказывал о его успехах в восстановлении детей с ДЦП и другими патологиями.

В центре проводят медико­социальную реабилитацию детей и подростков с ограниченными возможностями жизнедеятельности, профилактику детской инвалидности. Сюда за здоровьем везут ребятишек со всего Дальнего Востока.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, здесь не просто выполнен качественный ремонт, но закуплено новое оборудование - тренажеры для реабилитации детей с поражением центральной нервной системы, а также с задержкой психомоторного развития ребенка.

«Это современные велотренажеры и беговые дорожки, а также уникальные тренажеры Гросса», - сообщил главный врач Краевого центра специализированных видов медицинской помощи, в состав которого уже несколько лет входит центр реабилитации, Николай БЕРЕЗКИН.

Стоит пояснить, что тренажеры Гросса позволяют обучать больного произвольным движениям и статике, а также решать частичные задачи: расслаблять мышцы при наличии гипертонуса и гиперкинеза; стимулировать функций ослабленных мышц и обеспечивать нормальную подвижность в суставах. С его помощью можно тренировать способность соразмерять и регулировать пространственные, временные и динамические параметры движений и развивать координационные способности, содействовать развитию установочных рефлексов.

«Мы единственный детский реабилитационный центр на Дальнем Востоке, где есть такое оборудование, как “Локомат”. Теперь есть и тренажеры Гросса, позволяющие восстанавливать подвижность больных после тяжелых спиномозговых травм, инсультов, различных заболеваний опорно­двигательного аппарата и ДЦП», - говорит заведующая отделением социальной реабилитации центра Любовь ОСМОЛОВСКАЯ.

Ежегодно центр восстановительной медицины и реабилитации посещают более полутора тысячи детей в возрасте от 3 месяцев до 18 лет со всего Приморья, а также Сахалина, Камчатки и других дальневосточных регионов.

Как подчеркивают в департаменте здравоохранения, на сегодняшний день центр является уникальным лечебно­профилактическим учреждением. В его составе работают два специализированных отделения - восстановительного лечения (медицинское) и психолого­педагогической реабилитации. В реабилитационном процессе участвуют неврологи, физиотерапевты, окулист, ортопед, мануальный терапевт, педиатр, психиатр, иглорефлексотерапевт, логопеды, дефектологи, психологи.

Обновление оборудования проводится в рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы, в которой особое внимание отводится лечению и реабилитации детского населения.

Для лечения детей с поражением центральной нервной системы и задержкой психомоторного развития здесь есть и другое современное оборудование. Например, интерактивная песочница. Она выглядит, как сказочный мир наяву, и даже самые пассивные дети с удовольствием играют, придумывают фантастические сюжеты. В центре для детей есть современные аппараты для физиолечения, отделение массажа, бассейн, батут для гимнастики, сенсорная комната, иглорефлексотерапия, лазеротерапия, миоэлектростимуляция, светозвуковая речевая стимуляция, парафиновые аппликации, логопед. Каждому малышу здесь подбирается индивидуальный курс лечения, развивающий речь и память. Новый зал лечебной физкультуры поможет юным пациентам освоить движение.

В Центре восстановительной медицины говорят, путь реабилитации - трудоемкий и не быстрый. Но именно здесь пациенты делают свои первые шаги. Даже у наиболее тяжелых детей практически после каждого лечебного курса виден определенный прогресс. При этом, как подчеркивают специалисты, успехи ребенка в немалой степени зависят и от самих родителей, от их непосредственного участия в реабилитационном процессе.

Наталья ДЕКА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N4, июль, 2016.