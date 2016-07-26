Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
За целевой набор в медвузы в Приморье будет отвечать профильное ведомство
Отвечать за целевой набор абитуриентов в медицинские учебные учреждения будет департамент здравоохранения Приморья. Необходимые поправки в закон уже внесены депутатами краевого парламента на итоговом заседании пятого созыва, сообщает пресс-служба администрации края, пишет "Журнал Здоровья".
Ранее целевым набором будущих врачей занимался департамент образования и науки Приморья. Как отметили в департаменте здравоохранения, студенты, набранные по целевому набору, получат и дополнительные социальные гарантии.
«С каждым из поступивших на целевой основе, заключается договор, по которому студент на протяжении всего времени обучения получает стипендию. По окончанию обучения будущий врач будет гарантированно трудоустроен именно в том медицинском учреждении, с которым он заключил договор», - подчеркнули в ведомстве. В этом году количество бесплатных мест для абитуриентов медицинского вуза в Приморье увеличено на 10%. Поступить в университет на целевой основе в этом году смогут 73 человека.
Анна СЕРГЕЕВА.
Новости тематики
- За целевой набор в медвузы в Приморье будет отвечать профильное ведомство
- В санаториях Приморского края начались оздоровительные смены для школьников
- Приморские хирурги начнут работать по новым стандартам
- Лекарство от болезни Альцгеймера изобрели в ДВФУ
- Ректор ВГМУ Валентин ШУМАТОВ: ДВФУ и ВГМУ не будет тесно в регионе
Новости раздела
- Сеть детских медицинских клиник появится в Свободном порту Владивосток
- Медики из Китая замахнулись на свободный порт Владивосток
- Во Владивостоке пройдёт общегородская акция "Здоровые сердца Владивостока"
- Тихоокеанский медицинский конгресс в 13-й раз открылся в Приморье (Фоторепортаж)
- По Приморью распространяются брюшной тиф и гепатит А
- На XIII Тихоокеанском медицинском Конгрессе речь пойдет о новых технологиях
- В Приморье одного за другим меняют главврачей
- Свежий воздух укрепляет уверенность в себе
- Лекарства для льготников продолжают поступать вовремя
- Опасная экзотика
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным