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Хасанской центральной районной больнице - 30 лет
КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница» Приморского края в июле отметила 30-летие. По словам главного врача Хасанской ЦРБ Евгения МАХИНИ, этот праздник коллектив больницы встретил в приподнятом настроении, пишет "Журнал Здоровья".
В числе главных достижений последних лет - кадровая, материальнотехническая и финансовая стабильность ЛПУ. Настает время набирать высоту.
Преобразования последних лет в Хасанской ЦРБ велись в соответствии с региональной программой «Развитие здравоохранения Приморского края» на 20132020 годы.
Чуть больше года прошло после капитального ремонта инфекционного отделения, вместе с внешним преобразованием поменялась и качественная составляющая медицинских услуг.
- Обновление инфекционного отделения - это одна из наших самых сложных побед как с финансовой, так и с организационной сторон. Теперь трудности уже позади, и мы сегодня имеем довольный условиями работы персонал и благодарных пациентов, - говорит Евгений Махиня.
Значительно улучшилось и техническое оснащение больницы, возможности лаборатории. За последние годы больница получила новый иммуноферментный анализатор, который позволил значительно увеличить пропускную способность лаборатории, другое современное диагностическое оборудование.
- До того чтобы без ущерба для совести хвастаться в достижениях по данному направлению, мы еще, наверное, не доросли, - считает руководитель ЛПУ. - Скорее речь идет о приведении в соответствие с требованиями к качеству медицинских услуг нашей лечебнодиагностической базы. Здесь мы, несомненно, подросли, о чем можно судить хотя бы потому, что по некоторым направлениям оказываем медицинскую помощь второго уровня - по травматологии и неврологии, являясь учреждением первого уровня, и делаем это в соответствии с лицензионными требованиями и приказами департамента здравоохранения Приморского края.
Существенных успехов достигли в Хасанской ЦРБ и в решении кадровой проблемы.
- Общая картина такова, что мы три года подряд только прирастаем кадрами. С оттоком специалистов в нашей больнице покончено. Произошла замена практически всех руководителей структурных подразделений. Укомплектованность физическими лицами возросла на 6%, упала нагрузка на врача за счет снижения коэффициента совместительства с 1,8 до 1,6. К тому же наш коллектив сильно помолодел: средний возраст докторов с 52 лет снизился до 45. При этом средняя заработная плата врачей выше среднекраевого показателя и больше, чем во многих больницах первого уровня в Приморском крае, - рассказал Евгений Махиня. - Основная масса вновь прибывающих врачей - специалисты из других регионов страны, и мы впервые за долгие годы стали выбирать из лучших, отходя от практики «латания дыр». Конечно, на среднесрочную перспективу проблема кадрового обеспечения остается, и ее решение будет в приоритете. А на долгосрочную перспективу у нас создан кадровый задел - в ТГМУ сейчас проходят целевую подготовку 10 студентов, в этом году мы добавим еще четырех.
Екатерина КАЗАНКОВА.
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