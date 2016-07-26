Лекарства для льготников продолжают поступать вовремя

Около 100 тысяч приморцев получают лекарственные средства за счет федерального и краевого бюджетов

Как работает система распределения этих средств, кто и в каком объеме может получить так необходимую для лечения бесплатную лекарственную помощь, об этом Деловой газете «Золотой Рог» рассказала заместитель департамента здравоохранения Приморского края Екатерина ЕЛИСЕЕВА.

Кому положены льготы на лекарство

- Екатерина Валерьевна, давайте напомним нашим читателям, кто имеет право на получение дополнительного льготного обеспечения лекарственными средствами?

- Хочу акцентировать ваше внимание на том, что ни в одной стране мира нет такого колоссального количества социально адаптированных программ, направленных на поддержку различных категорий населения, как в России. Ибо за рубежом во главу угла ставится участие самого гражданина в финансировании своего лечения: там сразу анализируется, какая у пациента страховка, достаточна ли она, чтобы покрыть эти расходы, есть ли у него личные средства, какие благотворительные организации помогут эти расходы возместить. И только в России успешно работают программы, в рамках которых пациенты абсолютно безвозмездно получают дополнительное лекарственное обеспечение.

Первая из них направлена на лекарственную поддержку наиболее незащищенных в социальном отношении слоев населения - пациентов, которые оформили инвалидность.

Здесь очень важно, чтобы все участники знали, как эта система работает. Существует федеральный закон, который ежегодно определяет норматив финансовых затрат на одного льготополучателя, имеющего инвалидность, на следующий год. В декабре 2015 года был принят Федеральный закон №383, в соответствии с которым норматив финансовых затрат на одного льготополучателя в 2016 году составляет 758 рублей в месяц, соответственно в год - 9096 рублей.

Гражданин имеет право провести процедуру так называемой монетизации: если пациент считает, что лекарства в натуральном виде ему не нужны, он может до 1 октября текущего года написать заявление в Пенсионный фонд о том, что хотел бы получать эти средства в денежном эквиваленте на свой счет. Изменить это решение и вновь вернуться к получению лекарственных средств в натуральном виде можно один раз в год.

Система льготного лекарственного обеспечения действует по принципу социальной солидарности, когда деньги работают на всех, независимо от того, нуждается ли пациент в дорогостоящем, незатратном лечении или не нуждается в нем вообще. Но когда была введена процедура монетизации, более 60% льготополучателей Приморья отказались от получения лекарств и написали заявление на монетизацию, в результате существенная часть средств, которые могли бы в виде субвенций поступать в край на приобретение лекарств, ушла на личные счета граждан. Остальные средства, рассчитанные в 2016 году из тарифа 758 рублей на человека, поступили в край из федерального бюджета в виде субвенций, общая сумма составила 292 млн рублей. Есть перечень льготных лекарственных препаратов, которые мы имеем право приобретать на средства этих субвенций.

Таким образом, еще раз хотела бы обратить внимание, что правом на бесплатное лекарственное обеспечение обладают инвалиды, не проведшие процедуру монетизации. Кроме них такое право имеют и другие категории населения.

Это граждане, страдающие так называемыми редкими орфанными заболеваниями (встречаются одно на 100 тыс. - 1 млн населения), для которых существует лечение, как правило очень затратное. Семь из этих затратных болезней Федерация взяла на полное лекарственное обеспечение (в их числе гемофилия, онкогематология, рассеянный склероз, муковисцидоз и другие), мы два раза в год защищаем в Минздраве заявки и получаем эти препараты в натуральном виде в полном объеме. Но известно таких болезней уже более 200. Наиболее распространенными из этих 200 являются 24, с их лечением вопрос законодательно пока не решен, они не взяты на федеральное обеспечение официально, хотя в прошлом году федерация на них деньги субъектам перечисляла. Но в этом году пока на них федерального финансирования не было, приходится изыскивать средства краевого бюджета.

Правом на льготное лекарственное обеспечение имеют пациенты, страдающие так называемыми социально значимыми заболеваниями, такими, которые представляют опасность для жизни самого пациента и для общества. Для лечения туберкулеза в этом году край получил 103 млн рублей. Плюс дополнительные деньги выделяются по инициативе губернатора из бюджета.

Абсолютно безвозмездно лекарства получают пациенты, страдающие ВИЧ-СПИД. В этом году Федерацией нашему краю направлено 208 млн рублей.

Плюс губернатором ежегодно выделяются дополнительные средства для того, чтобы мы могли приобретать лекарства пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, туберкулезом. В текущем году из краевого бюджета на эти цели в соответствии с региональной программой «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы было выделено 339 млн рублей, а затем еще 50 млн рублей - дополнительно.

Субвенции плюс затраты краевого бюджета

- На какие цели будут направлены эти 50 млн рублей?

- Мы не бросаем пациентов с редкими высокозатратными болезнями, о которых я говорила, и продолжаем покупать для них лекарства за счет краевого бюджета, так как федеральные деньги пока не поступили.

- Какова общая сумма средств, предусмотренных на лекарственное обеспечение льготников края в 2016 году, и сколько приморцев в данный момент получает такую помощь?

- Если сложить все суммы субвенций из федерального бюджета, средства краевого бюджета плюс стоимость мероприятий на организацию лекарственного обеспечения (это логистические контракты на сумму более 100 млн рублей), средства, выделенные закрытым территориальным образованиям (порядка 30 млн рублей), получается, что в 2016 году общий бюджет на лекарства для льготников Приморья - 1085 млн рублей. Всего бесплатную лекарственную помощь у нас получают около 100 тыс. пациентов.

Система в действии

- Можно ли говорить, что в крае создана система обеспечения льготников лекарствами?

- Система создана и работает: 83 учреждения участвует в выписке льготных рецептов, 56 пунктов льготного отпуска - выдают, 9 из них во Владивостоке, остальные - по всему краю. Информация о пунктах льготного отпуска размещена на нашем сайте, с адресами, телефонами аптек. Организована справочная служба для льготников - телефон 222-45-13, по которому можно получить информацию о наличии препарата в льготной аптеке.

Уполномоченная фармацевтическая организация (в этом году ООО «Госаптека», которое определено путем проведения аукциона как логистический оператор) в режиме обмена по защищенным каналам связи предоставляет медицинским учреждениям информацию о наличии препарата в аптеках, на складе. Она рассылается по всем учреждениям, чтобы доктор, выписывающий рецепт, мог видеть, что есть в ближайшей аптеке, и мог оперативно осуществлять так называемую терапевтическую замену. Кроме того, сегодня департамент информатизации и телекоммуникаций разрабатывает информационный продукт, который поможет объединить всех участников системы в режиме реального времени.

Инсулин и тест-полоски

- В начале года в Приморье возникла проблема с обеспечением больных сахарным диабетом инсулином, сейчас она решена в полном объеме?

- Действительно, весной на период одного-двух месяцев возникла стойкая дефектура по одному из препаратов инсулина. Это произошло из-за того, что в начале года вступили в действие новые регламентирующие документы, и один из производителей не смог вовремя предоставить соответствующий сертификат, подтверждающий страну происхождения. Поэтому департамент государственного заказа вынужден был эту заявку отклонить. Но надо сказать, что этот участник проявил себя как социально ответственная компания: им была поставлена в край партия инсулина, которая позволила достаточно спокойно пережить этот переходный период. В начале марта препарат был закуплен и роздан получателям.

В результате такой законодательной коллизии ни один пациент не пострадал: мы либо перевели пациентов на другой препарат, кто-то, имея достаточный запас инсулина на руках, дождался новой поставки, некоторые получали препарат по гуманитарной помощи. Сегодня ситуация нормализовалась, организаторы закупок стараются учитывать, что аукционные процедуры от момента заявок до момента фактической поставки препарата занимают порядка 2,5 месяца.

- Как решается проблема обеспечения детей-инвалидов, больных сахарным диабетом, расходными тест-полосками?

- Теперь семьи, воспитывающие детей, больных диабетом, смогут ежеквартально получать выплаты на приобретение тест-полосок к глюкометрам. Соответствующий законопроект принят на итоговом заседании краевого парламента и подписан губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ. На эти цели из краевого бюджета будет выделено почти 5 млн рублей.

Размер ежеквартального пособия на приобретение тест-полосок к глюкометрам составит 3375 рублей, из расчета 450 рублей за одну упаковку. Всего в Приморье зарегистрировано 344 ребенка, страдающих сахарным диабетом. Выплату смогут получить семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума - 33849 рублей на члена семьи. Считаем, что такая форма решения вопроса наиболее оптимальна, поскольку тест-полоски исключены Минздравом из стандарта лечения.

- Как сами льготники оценивают ситуацию в крае, есть ли на этот счет жалобы, предложения, благодарности?

- Мы много работаем для того, чтобы люди знали, как эта система устроена, как право на бесплатные лекарственные препараты получить или восстановить. Эта система за последние годы стала более понятной, прозрачной, структурированной, и жалоб реально стало меньше.

Но вопрос удовлетворенности пациентов лекарственной помощью неоднозначный, безусловно благодарных пациентов много, но есть и недовольные, и как ни странно, в их числе и те, кто получает препараты на десятки, а то и на сотни тысяч рублей. На этот счет мы вновь и вновь напоминаем пациентам, что не случайно эта программа называется «дополнительное лекарственное обеспечение», то есть она призвана помочь пациентам получить дополнительную помощь от государства, но существуют жесткие законодательные лимиты в части финансирования и номенклатуры, в рамках которых приходится работать.

ВОПРОС РЕБРОМ

- В некоторых регионах страны существует проблема обеспечения льготных категорий граждан, в том числе онкобольных, обезболивающими препаратами. Как она решается у нас в Приморье?

- В этом году никаких жалоб по проблемам, связанным с обеспечением обезболивающими препаратами, к нам не поступало. Более того, за последнее время количество назначений и отпуск лекарственных препаратов из группы наркотических анальгетиков в крае несколько возросли. Мы направляли заявку на дополнительные квоты в Минпромторг на предоставление этих лекарственных средств. Так что дефицита нет, все пациенты и все стационары в адекватном объеме данными препаратами обеспечиваются. В крае 32 аптечные организации осуществляют отпуск населению наркотических и психотропных препаратов, из них 17 - государственные или муниципальные и 15 - частные.

На фото: Заместитель департамента здравоохранения Приморского края Екатерина ЕЛИСЕЕВА: "Только в России успешно работают программы, в рамках которых пациенты абсолютно безвозмездно получают дополнительное лекарственное обеспечение".

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.