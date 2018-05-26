Музейные редкости наполнили фотоленты жителей Владивостока в соцсетях

Знакомство с историей и культурой своего края – один из самых популярных способов проведения досуга. Это снова подтвердила акция «Ночь музеев», которая прошла во Владивостоке уже в 13-й раз.

Специалисты компании «МегаФон» проанализировали интернет-трафик на площадках акции и выяснили, каким музеям отдали предпочтение жители столицы Приморья.

В прошлую субботу Владивосток присоединился к международной акции «Ночь музеев». В этом году она прошла во всех филиалах Приморского краевого объединенного музея им. В.К. Арсеньева, а также на других музейных площадках, в галереях и центрах современного искусства.

По данным «МегаФона», наибольшей популярностью в этот день пользовалась главная площадка Приморского краевого объединенного музея им. В.К. Арсеньева на Светланской, 20. Абоненты «МегаФона», пришедшие посмотреть на уникальные новгородские берестяные грамоты, сгенерировали здесь интернет-трафик, сравнимый более чем с 200 000 фотографий. Судя по трафику, который был зафиксирован в Музее города на ул. Петра Великого, немалый интерес вызвала также новая выставка "Корабли и люди", посвященная русско-японской войне.

Помимо площадок музея им. В.К. Арсеньева, большинство фото было отправлено из Приморской государственной картинной галереи на Алеутской, где в Ночь музеев были представлены редкие экспонаты из запасников. В число популярных локаций, судя по трафику, вошли также Центр современного искусства «Артэтаж» и Центр современной культуры «Хлебозавод».

«Судя по фото в соцсетях, можно сказать, что «Ночь музеев» - акция, которая с каждым годом становится все более популярной, причем у людей всех возрастов, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – В этом году она уже прошла, но лето только начинается. Теплые выходные подарят нам немало чудесных эмоций от прогулок по городу и посещения интересных мест, а вместе с ними – и отличных снимков, которыми мы обязательно будем делиться с родными и друзьями в соцсетях и мессенджерах».