Как Приморью победить палочку Коха?

Месячник по борьбе с туберкулёзом прошёл в Приморье с 20 марта по 20 апреля. Почему этому заболеванию в нашем регионе уделяется повышенное внимание? Что может сделать каждый из нас, чтобы защитить от туберкулёза себя и своих детей?

ПРИМОРЬЕ - В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ ПО ТУБЕРКУЛЁЗУ

Месячник был приурочен ко Дню борьбы с туберкулёзом, который традиционно отмечается во всём мире 24 марта. Несмотря на то, что в прошлом году в Приморье было зафиксировано снижение заболеваемости туберкулёзом на 17,7% по сравнению с 2010 годом, проблема остаётся актуальной.

Россия входит в число 22 стран, которые несут основное бремя (80%) заболевания туберкулёзом, занимая в этом печальном списке девятое место. А в Приморье заболеваемость активным туберкулёзом превышает среднероссийский показатель в 2,6 раза. Наиболее неблагополучная ситуация складывается на территории Дальнереченского, Октябрьского, Хасанского и Надеждинского районов.

Специалисты утверждают: туберкулёз является медико-социальной проблемой, на которую оказывают влияние экономические и социальные факторы, качество жизни и питания. «Не последнюю роль здесь играют миграционные процессы, - говорит Валентина ВОРОНОК, заведующая эпидотделом Приморского управления Роспотребнадзора. - В последние годы для работы на объектах саммита АТЭС широко привлекаются не только жители других регионов России, но также иностранцы. При оформлении на работу и на жительство они проходят обязательное медицинское обследование, и при выявлении туберкулёза, как правило, депортируются. Но, к сожалению, есть и нелегальные мигранты, которые на туберкулёз не обследуются».

Даже в относительно благополучные времена тридцатилетней давности заболеваемость туберкулёзом в нашем регионе была выше - отмечают специалисты, и дело тут не только в климатических условиях. Владивосток - портовый город, конечная точка Транссиба, и это накладывает свой отпечаток на эпидситуацию.

А вот влияние заключённых на уровень заболеваемости туберкулёзом в сознании населения сильно преувеличено, считает Людмила МОТАНОВА, профессор кафедры фтизиопульмонологии ВГМУ, доктор медицинских наук. Статистика свидетельствует, что большинство больных туберкулёзом приносят своё заболевание с воли. «Гораздо больше на эпидситуацию влияет население, которое было инфицировано туберкулёзной палочкой в детстве и осталось здоровым, - говорит Мотанова. - Но в течение жизни - кто-то через 20 лет, а кто-то через 30 - эти люди пополняют ряды больных активным туберкулёзом. Поэтому детский период в плане профилактики туберкулёза очень важен: это залог успеха на будущее».

ПРОФИЛАКТИКА НАЧИНАЕТСЯ В РОДДОМЕ

Согласно национальному календарю прививок, на 3-7-й день от рождения малышам делают БЦЖ - прививку от туберкулёза (в дальнейшем, если туберкулиновая проба даёт отрицательный результат, проводится ревакцинация). Научно доказано, что срок действия подобных прививок может составлять более 20 лет. Прививка не даёт стопроцентную защиту от инфицирования, но эффективна против тяжёлых форм туберкулёза, которые представляют угрозу для жизни, особенно в детском возрасте. Поэтому, отказываясь от прививки, родители должны осознавать, что они рискуют не только здоровьем, но и жизнью своих детей (в прошлом году на территории Приморского края было зарегистрировано 238 отказов от БЦЖ).

«Приведу только один пример: вот уже более 20 лет на территории нашего края у детей старшего возраста и подростков не выявляется туберкулёзный менингит - это самая тяжёлая форма туберкулёза, которая даёт летальный исход или оставляет ребёнка инвалидом, - рассказывает Людмила Мотанова. - А ведь в 60-е годы прошлого века, до введения массовой вакцинации, в детской больнице существовало отделение для лечения туберкулёзного менингита на 50 коек. Если же говорить о детях младшего возраста, в Приморье выявляется по одному случаю туберкулёзного менингита в год, причём, среди тех, кто не был привит в младенчестве».

Следующий этап профилактических мероприятий - внутрикожные туберкулиновые пробы Манту: они проводятся ежегодно, начиная с годовалого возраста, для того чтобы зафиксировать момент попадания микобактерий в организм ребёнка. «Бывает, что ребёнку сделали пробу Манту, она дала положительный результат, это значит, что инфекция проникла в организм - но родители откладывают визит к фтизиатру, - сетует Валентина Воронок. - Делать это нужно срочно, даже если ребёнка ничего не беспокоит. Очень важно своевременно провести профилактические мероприятия, препятствующие развитию заболевания».

Есть и такие родители, которые отказываются от проведения пробы Манту, ошибочно считая ее прививкой и опасаясь возможных осложнений. На самом деле Манту - это не прививка, а диагностический тест на бессимптомный туберкулёз, подчёркивают специалисты.

У детей-аллергиков может возникнуть неадекватная реакция на пробу Манту. В таких случаях рекомендуется проведение диаскин-теста: это новейшая технология, которая сегодня уже доступна в Приморском крае.

ЕЩЁ РАЗ О БАНАЛЬНОЙ ФЛЮОРОГРАФИИ

По существующим нормам, здоровому взрослому человеку достаточно проходить флюорографическое обследование раз в два года; страдающим сахарным диабетом, язвенной болезнью, хроническими заболеваниями лёгких, почек, желудочно-кишечного тракта - раз в год. То же правило действует в отношении тех, кто по роду своей профессиональной деятельности ежедневно общается с большим количеством людей.

«Но при такой неблагоприятной эпидемиологической ситуации, которая сложилась в Приморском крае, мы всем советуем проходить флюорографию раз в год, тем более, что туберкулёз часто начинается без видимых проявлений, - говорит Марианна ГЛУШАК, заместитель главврача Приморского краевого противотуберкулезного диспансера. - А при наличии психических и онкологических заболеваний, хроническом алкоголизме, наркотической зависимости и ВИЧ-инфекции обследование должно проводиться 2 раза в год. Обязательно должны делать флюорографию члены семьи беременной женщины, чтобы обезопасить от туберкулёза будущего ребёнка. Сегодня практически все медучреждения Приморского края, за редким исключением, оснащены цифровыми флюорографами, которые дают более низкую дозовую нагрузку на организм - это означает, что для взрослого человека процедура практически безвредна».

Чем раньше выявлена болезнь, тем больше шансов на полное выздоровление - в один голос говорят специалисты. На начальных стадиях туберкулёз хорошо поддаётся лечению.

«Характерной особенностью туберкулёза является его незаметное течение при небольших поражениях в легких, - рассказывает Раиса ГЛУХОМАНОВА, фтизиатр ПКПТД. - Зачастую человек даже не подозревает, что болен, вот почему так важно регулярно проходить флюорографическое обследование. Добавлю, что туберкулёз может принимать маски других заболеваний. Если человек уже болен туберкулёзом и при этом не обследуется в течение нескольких лет, то в дальнейшем, когда он наконец обращается к врачу, выявляются запущенные хронические формы туберкулёза. Заболевание прогрессирует, захватывает все новые и новые участки легкого, происходит распад легочной ткани и формирование каверн. Появляется слабость, потливость, быстрая утомляемость, происходит потеря веса, повышение температуры тела, пациента мучает кашель, выделяется мокрота с примесью крови, может открыться легочное кровотечение».

Конечно, для каждого человека узнать, что он болен туберкулёзом - это стресс, но очень важно понять, что если флюорография выявила изменения в лёгких, нужно срочно обратиться к врачу. Некоторые пациенты не могут решиться на визит к фтизиатру в течение нескольких месяцев, а в это время болезнь прогрессирует…

КАЖДЫЙ - КУЗНЕЦ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ

В отношении туберкулёза это утверждение справедливо на сто процентов. Россия является одним из лидеров по заболеваемости туберкулёзом в первую очередь потому, что у многих россиян отсутствует культура здорового образа жизни. Где можно «подхватить» туберкулёз?

Основным источником заражения является больной открытой формой туберкулёза: он может заразить вокруг себя от 15 до 30 человек ежедневно. Риск заражения туберкулёзом в подъезде, магазине, общественном транспорте действительно существует. Вероятность заражения повышается, если туберкулёзом болен кто-то из ваших родных, друзей или коллег.

Разумеется, не все люди, контактирующие с возбудителем туберкулёза, заболевают. Если иммунная система крепкая, палочка Коха ей не страшна. Если же организм ослаблен хроническими заболеваниями, стрессами, вредными привычками, если ему не хватает витаминов и микроэлементов, опасность возрастает. Таким образом, в группу риска попадают не только семьи с низкими доходами, у которых просто нет возможности полноценно питаться и следить за своим здоровьем, но и вполне успешные люди - менеджеры, предприниматели, которые испытывают постоянные стрессы и пренебрегают правилами здорового образа жизни. Длительный приём гормональных препаратов также выступает фактором риска. И, разумеется, благоприятной средой для развития туберкулёза является организм курильщика и человека, злоупотребляющего алкоголем, не говоря уже о наркотиках.

«В Приморье до 80% больных туберкулёзом имеют вредные привычки, и самая распространенная из них - табакокурение, - подчёркивает Полина ФЕДОСЕЕВА, заведующая терапевтическим отделением ПКПТД. - Микобактериям туберкулёза гораздо легче проникнуть в организм и закрепиться там при наличии хронического бронхита курильщика, когда клетки бронхов не могут полноценно выполнять свои функции. Никотин и табачный дым как бы «раздевают» бронхи. Кроме того, никотиновая интоксикация чаще «смазывает» клиническую картину туберкулёза, в результате пациенты долго не обращаются за медицинской помощью. Кашель, недомогание, слабость они связывают с курением, а в это время палочка Коха продолжает размножаться. Иммунная система не может адекватно отреагировать на внедрившиеся микобактерии, так как ослаблена действием табака».

Залог здоровья - полноценное питание, свежий воздух, физкультура и отсутствие вредных привычек. И, конечно же, не стоит пренебрегать своевременным обследованием и прививками, которые в нынешней системе здравоохранения не требуют от гражданина финансовых затрат.

Благодаря профилактическим мероприятиям за последние пять лет в Приморье наблюдается тенденция к снижению заболеваемости туберкулёзом. Но расслабляться не стоит: несмотря на то что показатели постепенно улучшаются, эпидемиологическая ситуация в Приморье по-прежнему оценивается как неблагополучная. «В одиночку с проблемой туберкулёза нам не справиться», - говорят врачи. С палочкой Коха надо бороться всем миром.

Справка «ЖЗ»

Возбудителем туберкулёза является бактерия Mycobacterium tuberculosis (бацилла Коха). У взрослого человека инфекция чаще всего атакует легкие. Туберкулез передается преимущественно воздушно-капельным путем (тесный контакт, чихание, кашель и пр.). Человек может заболеть туберкулёзом спустя месяцы и даже годы после инфицирования, когда иммунитет ослабевает, создавая благоприятные условия для размножения бактерий.

Елена ВОЛКОВА, «Журнал здоровья».