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Вовремя найти и обезвредить
Ситуация с заболеваемостью туберкулезом в Приморье постепенно улучшается, но многое зависит от сознательности граждан
По итогам 2018 года заболеваемость туберкулезом среди постоянного населения Приморского края снизилась на 10,8%. Во многом этому способствовала активная работа по ранней диагностике заболевания, подкрепленная обновлением диагностического оборудования. Однако медики призывают жителей региона регулярно проходить обследование на наличие «палочки Коха» в организме – своевременное обнаружение возбудителя туберкулеза позволяет избежать длительной и дорогостоящей терапии, а также обезопасить членов семьи и коллег по работе.
О текущей ситуации с заболеваемостью туберкулезом в Приморье и мерах по профилактике этого опасного заболевания, принимаемых в регионе, рассказали на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с туберкулезом – 24 марта. Эксперты особо подчеркнули важность профилактики и диагностики туберкулеза и ответили на вопросы о социально-значимом заболевании, симптомы которого не всегда заметны.
Болеть стали реже, обследоваться - чаще
По словам главного специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны ЕЛЬЧАНИНОВОЙ, ситуация с заболеваемостью туберкулезом в регионе по итогам 2018 года улучшилась.
- В Приморье наметилась положительная тенденция к снижению заболеваемости. В целом по краю в 2018 году она снизилась на 9,9%, а среди постоянно проживающего населения – на 10,8%. По итогам года показатель заболеваемости туберкулезом составил 109 человек на 100 тысяч населения, - уточнила Татьяна Ельчанинова.
В то же время, поскольку данный показатель выше среднероссийского, особое значение приобретает регулярное прохождение флюорографического обследования – среди приморцев старше 15 лет оно должно проводиться ежегодно. Кстати, процент прошедших флюорографию приморцев растет с каждым годом: если в 2017 году флюорографию прошли 69,9% населения Приморского края, то в 2018 году – уже 73,5% населения.
Рост показателей обследованности стал возможным благодаря работе медицинского поезда «Здоровье», в составе которого имеется передвижной флюорограф, а также оснащение флюорографическим оборудованием медицинских учреждений во Владивостоке и Уссурийске. Кроме того, в конце 2018 года по инициативе губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО из краевого бюджета в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы выделены средства на приобретение новых флюорографов для нескольких районных больниц Приморья.
«Категории риска» - под наблюдением
Данные по сокращению количества заболевших подтверждает главный внештатный специалист-фтизиатр, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Приморского краевого противотуберкулезного диспансера Людмила ШИШКОВА. Негативный вклад в сохранение более высоких по сравнению со среднероссийскими показателей заболеваемости отчасти вносят приезжающие из других регионов РФ и стран, а также лица, содержащиеся в исправительных учреждениях. Но работа с теми, кто выходит из мест лишения свободы, в Приморье давно отлажена. А в рамках межведомственного соглашения выявление и лечение туберкулеза у граждан, содержащихся в учреждениях ФСИН, осуществляется под контролем специалистов краевых медучреждений.
- При подозрении на туберкулез данные исследований внимательно анализирует врачебная комиссия Приморского краевого противотуберкулезного диспансера. Если диагноз подтвердился, лечение производится по схеме, назначенной нашей комиссией, а лекарственными препаратами пациента обеспечивает ФСИН. За месяц до освобождения в краевое учреждение здравоохранения направляется выписка о том, что пациент нуждается в дальнейшем медицинском сопровождении. Далее он либо госпитализируется, либо лечится под наблюдением врача-фтизиатра по месту жительства, - рассказала Людмила Шишкова. – Если же человек не обращается к фтизиатру, в дело включаются органы МВД, и пациент привлекается к дальнейшему лечению.
Иностранные граждане, вопреки распространенному стереотипу, проходят обязательное обследование на наличие опасных заболеваний, в том числе - туберкулеза. Осуществлять трудовую деятельность без медкомиссии они не вправе. При выявлении такого заболевания человек либо депортируется, либо заключает договор и поступает на лечение в краевое медучреждение. С гражданами РФ дело обстоит несколько сложнее: наличие медкомиссии при трудоустройстве хоть и требуется по ТК РФ, но работодатели про данную норму иногда «забывают». По словам экспертов, ежегодно в Приморье фиксируются один-два случая, когда принятый на работу без прохождения медкомиссии сотрудник оказывался носителем туберкулеза. В таких случаях все его коллеги ставятся на учет и в течение полутора-двух лет должны постоянно наблюдаться у специалиста-фтизиатра.
Внимание с детства
- Профилактика туберкулеза начинается с детского возраста, для этого проводится комплексная система мероприятий. Во взрослом возрасте люди должны поддержать этот потенциал, беречь свое здоровье, вести здоровый образ жизни. И вовремя проходить флюорографию, - подчеркнула доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный детский фтизиатр ДФО и Приморского края Людмила МОТАНОВА.
- В Приморском крае есть не только отдельная детская клиника, занимающаяся проблемами туберкулеза, но и ее территориальные отделения в Арсеньеве, Астраханке и Липовцах. Благодаря этому дети из близлежащих районов имеют возможность получить консультацию специалистов и необходимую помощь без поездки во Владивосток, - отметила заместитель главного врача Приморской детской краевой клинической туберкулезной больницы Светлана ОСИНА. – Заболеваемость туберкулезом среди детей и подростков в Приморье снижается. Однако взрослые должны осознавать: не принимая мер по профилактике или лечению туберкулеза у себя, они подвергают огромной опасности своих детей.
При малейших подозрениях на туберкулез у ребенка специалисты призывают родителей обращаться за консультацией к врачу. Для удобства родителей в Приморской детской краевой клинической туберкулезной больнице консультативные приемы проводятся даже по субботам. Помимо консультации специалиста-фтизиатра дети могут пройти рентген и томографию. Все услуги оказываются бесплатно.
Определенные опасения у медиков края вызывает растущий процент отказов от прививки против туберкулеза, которая делается ребенку в первые дни жизни – как правило, в родильном доме. В 2018 году таких отказов было около 600. В то же время, часть родителей впоследствии убеждают в необходимости данной прививки врачи-педиатры в поликлиниках. Как подчеркнули эксперты, вакцинация позволяет значительно снизить вероятность развития опасного заболевания на протяжении 20 лет. Еще одна важная составляющая профилактики туберкулеза – это имунно-биологические пробы («реакция Манту»), которые делаются детям ежегодно до достижения 18-летия. Они позволяют отследить, когда тубинфекция «входит» в организм и принять меры для предупреждения развития заболевания.
Специалисты, принявшие участие в пресс-конференции, особо подчеркнули: вопреки стереотипам, туберкулез может не проявляться клинически вплоть до того, как легкие начнут разрушаться. Но все это время носитель бактерии, сам того не подозревая, может распространять опасное заболевание в среде своего общения. Кроме того, пресловутая «палочка Коха» за последние десятилетия постепенно приобрела устойчивость к медицинским препаратам. И если курс лечения «обычного» туберкулеза длится минимум полгода, то в случае, когда в организм попадает возбудитель болезни с высокой устойчивостью к лекарствам, прием препаратов может продлиться 1 год и 8 месяцев.
- Чтобы лечение не прерывалось на протяжении такого длительного срока, необходимы совместные усилия медиков, пациента и семьи, в которой он проживает, - отметила заместитель главного врача Приморского краевого противотуберкулезного диспансера Людмила Шишкова.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
КСТАТИ
Кто еще в «группе риска»
Добавим, что к «группам риска» по заболеваемости туберкулезом также относятся ВИЧ-инфицированные люди – порядка 30% из них заболевают туберкулезом из-за снижения иммунитета. К снижению местного и общего иммунитета и возрастанию риска заболевания туберкулезом приводят так называемый «бронхит курильщика», хронические болезни легких, сахарный диабет.
Обследованию и выявлению туберкулеза у этих категорий граждан уделяется особое внимание. Но это не значит, что остальные граждане не должны регулярно, не реже раза в год, проходить флюорографическое обследование. Кстати, медицинские работники родильных домов, ВИЧ-инфицированные пациенты, онкобольные и ряд других категорий граждан должны проходить флюорографию не раз в год, а каждые 6 месяцев.
На фото: Рейсы автопоезда «Здоровье» позволяют жителям отдаленных территорий регулярно проходить флюорографическое обследование.
Фото автора.
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