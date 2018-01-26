Приморский край присоединился к донорскому движению

Проект «Я Твой донор» обеспечит бесперебойное снабжение медицинских организаций Приморья компонентами крови

Российский Красный Крест получил президентский грант на развитие добровольческого общероссийского гуманитарно-образовательного движения «Я Твой донор». Приморье стало одним из 10 регионов, где будет реализована программа развития добровольного безвозмездного донорства.

Проект стартовал 1 декабря 2017 года. Сейчас формируются волонтерские команды, выбираются послы, которые будут представлять донорское движение, а также активно участвовать в его развитии.

В рамках проекта в администрации Приморского края прошла пресс-конференция, в ходе которой представители Российского Красного Креста и врачи Приморья рассказали подробно о предстоящих мероприятиях по развитию движения в крае, а также о сложившейся в регионе ситуации с донорством.

«В регионе порядка 23 000 доноров, из них 95% сдают кровь абсолютно безвозмездно, спасая чью-то жизнь, и только 5% сдают кровь за плату.

В Приморье есть материальная поддержка для Почетных доноров - это ежегодное пособие, которое составляет около 13 000 рублей, а также различные льготы при оплате ЖКХ, путевок и др.» - рассказала начальник Отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Приморского края Механцева Ольга Дмитриевна.



Главный врач Краевой станции переливании крови Горева Ольга Анатольевна отметила, что благодаря активным приморцам, на сегодняшний день в регионе дефицита крови нет. «Краевая станция переливания крови обеспечивает все медицинские учреждения Приморского края компонентами крови в полном объеме. Думаю, проект «Я Твой Донор» привлечет еще больше доноров, что поможет сохранять объемы и регулярно пополнять эти запасы», - уверена главный врач.

К реализации проекта присоединилась общественная молодежная организация «Молодая гвардия Единой России». Совместно с Российским Красным Крестом на 2018 год уже запланирован ряд мероприятий по привлечению молодежи к донорскому движению. С февраля будут проводиться лекции, встречи со студентами, поделился член регионального штаба молодежной организации Молодой Гвардии Единой России Свиридов Алексей Валериевич.

Председатель Приморского отделения Российского Красного Креста Ильина Надежда Андреевна рассказала о программе проекта на 2018 год. «В феврале запустим акцию «Два города-одна кровь». Ее суть состоит в том, что из городов, где нет пунктов сдачи крови будут организованы выезды. Первым на эту акцию откликнулся Артем. Из города людей на автобусе доставят в Краевую станцию переливания крови во Владивостоке и обратно. Будут созданы все необходимые условия для быстрой и комфортной сдачи крови.

В рамках пропаганды добровольческого донорского движения запланирован марафон, который будет приурочен к национальному дню донора – 20 апреля. Намечено большое количество просветительских акций и создание аллеи почетных доноров во Владивостоке.

Отметим, что проект «Я Твой Донор» направлен на пропаганду безвозмездного донорства и развитие большого молодежного движения в данном направлении. Это важное общественно-гуманитарное движение, затрагивающий интересы миллионов россиян, связанных, в первую очередь, с их здоровьем и благополучием. Проект нацелен на формирование групп активных доноров среди здорового населения. В Российской Федерации уровень добровольно безвозмездного донорства составляет 14 доноров на 1000 населения, что является очень низким показателем, по рекомендациям Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) доноров должно быть 40 на 1000 населения», – рассказала Ильина.

На территории Приморского края работают 6 пунктов, где можно сдать кровь: Владивосток, Арсеньев, Дальнегорск, Лесозавоск, Находка, Уссурийск.

Получить информацию о донорстве или сдать кровь во Владивостоке можно по адресу:ул. Октябрьская, д. 6 рабочие дни пн-пт с 8:30 до 17:15, время приема доноров с 8:30 до 12:00, в рабочие дни. Электронный адрес: info@primspk.ru

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