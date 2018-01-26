Приморский край присоединился к донорскому движению

Проект «Я Твой донор» обеспечит бесперебойное снабжение медицинских организаций Приморья компонентами крови, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Российский Красный Крест получил президентский грант на развитие добровольческого общероссийского гуманитарно-образовательного движения «Я Твой донор». Приморье стало одним из 10 регионов, где будет реализована программа развития добровольного безвозмездного донорства. Проект стартовал 1 декабря 2017 года. Сейчас формируются волонтерские команды, выбираются послы, которые будут представлять донорское движение, а также активно участвовать в его развитии.

В рамках проекта в администрации Приморского края прошла пресс-конференция, в ходе которой представители Российского Красного Креста и врачи Приморья рассказали подробно о предстоящих мероприятиях по развитию движения в крае, а также о сложившейся в регионе ситуации с донорством. «В регионе порядка 23 000 доноров, из них 95% сдают кровь абсолютно безвозмездно, спасая чью-то жизнь, и только 5% сдают кровь за плату. В Приморье есть материальная поддержка для Почетных доноров - это ежегодное пособие, которое составляет около 13 000 рублей, а также различные льготы при оплате ЖКХ, путевок и др.» - рассказала начальник Отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Приморского края Ольга МЕХАНЦЕВА.

Главный врач Краевой станции переливании крови Ольга ГОРЕВА отметила, что благодаря активным приморцам, на сегодняшний день в регионе дефицита крови нет. «Краевая станция переливания крови обеспечивает все медицинские учреждения Приморского края компонентами крови в полном объеме. Думаю, проект «Я Твой Донор» привлечет еще больше доноров, что поможет сохранять объемы и регулярно пополнять эти запасы», - уверена главный врач. К реализации проекта присоединилась общественная молодежная организация «Молодая гвардия Единой России». Совместно с Российским Красным Крестом на 2018 год уже запланирован ряд мероприятий по привлечению молодежи к донорскому движению.

С февраля будут проводиться лекции, встречи со студентами, поделился член регионального штаба молодежной организации Молодой Гвардии Единой России Алексей Свиридов. Председатель Приморского отделения Российского Красного Креста Надежда ИЛЬИНА рассказала о программе проекта на 2018 год. «В феврале запустим акцию «Два города-одна кровь». Ее суть состоит в том, что из городов, где нет пунктов сдачи крови будут организованы выезды. Первым на эту акцию откликнулся Артем. Из города людей на автобусе доставят в Краевую станцию переливания крови во Владивостоке и обратно. Будут созданы все необходимые условия для быстрой и комфортной сдачи крови. В рамках пропаганды добровольческого донорского движения запланирован марафон, который будет приурочен к национальному дню донора – 20 апреля. Намечено большое количество просветительских акций и создание аллеи почетных доноров во Владивостоке.

Отметим, что проект «Я Твой Донор» направлен на пропаганду безвозмездного донорства и развитие большого молодежного движения в данном направлении. Это важное общественно-гуманитарное движение, затрагивающий интересы миллионов россиян, связанных, в первую очередь, с их здоровьем и благополучием. Проект нацелен на формирование групп активных доноров среди здорового населения.

В Российской Федерации уровень добровольно безвозмездного донорства составляет 14 доноров на 1000 населения, что является очень низким показателем, по рекомендациям Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) доноров должно быть 40 на 1000 населения», – рассказала Ильина. На территории края работают 6 пунктов, где можно сдать кровь: Владивосток, Арсеньев, Дальнегорск, Лесозавоск, Находка, Уссурийск. Получить информацию о донорстве или сдать кровь во Владивостоке можно по адресу:ул. Октябрьская, д. 6 рабочие дни пн-пт с 8:30 до 17:15, время приема доноров с 8:30 до 12:00, в рабочие дни. Электронный адрес: info@primspk.ru Сайт: http://primspk.ru/

Газета "Золотой Рог".