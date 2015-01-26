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Жители Владивостока могут сдать кровь для онкобольных детей
Акция «Жизнь+1», посвященная Всемирному дню борьбы против рака, пройдет 4 февраля. В этот день с 8:30 до 12:00 все желающие могут стать донорами крови для маленьких пациентов приморского онкоцентра, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
По информации департамента здравоохранения Приморья, акцию проводит благотворительный фонд «Сохрани жизнь» совместно с краевой станцией переливания крови. В предыдущей акции, которая проходила в декабре 2014 года, приняло участие 135 человек, удалось собрать более 60 литров крови.
Как считает заведующая онкогематологическим центром краевой детской клинической больницы № 1 Людмила Минкина, одна подобная акция может восполнить годовую потребность в крови для онкобольных детей.
«В год на отделение детской гематологии требуется в среднем до 50 литров эритроцитов, до 12 — тромбоцитов и около 12 литров плазмы», — рассказала она.
Отметим, стать участником акции могут стать жители Владивостока, достигшие 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и городскую прописку. Учащимся вузов также следует принести с собой студенческий билет.
Более подробную информацию можно найти на сайте станции переливания крови www.primspk.ru или по телефону (423) 245-93-77. По вопросам об организации акции можно обратиться по телефону: 8-902-481-97-11.
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