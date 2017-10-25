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Дети веганов рискуют стать умственно отсталыми

25 Октября 2017, 17:13 | Приморье

Будь веганом – спаси жизнь. Модный лозунг и модное увлечение. Но может иметь весьма печальное последствие.  Можно по этическим мотивам исключить из своего рациона все продукты животного происхождения: мясо, рыбу, яйца, молоко и молочные продукты, морепродукты животного происхождения. Но как компенсировать нехватку витамина В12?

Дефицит В12 во время внутриутробного развития и в первые годы жизни детей ухудшает их умственные способности. В основном эта проблема касается детей из бедных стран, в более благополучных в группу риска попадают дети веганов. Испытывая нехватку витамина В12, они отстают в развитии от своих более правильно питающихся сверстников, сообщили исследователи из норвежского исследовательского центра Uni Research в Бергене. Результаты их исследования были опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Ученые взяли образцы крови у 500 младенцев из Непала и выявили уровень содержания витамина В12 в крови. Спустя пять лет они встретились с 320 из этих детей и проверили их умственные способности с помощью различных тестов. Выяснилось, что дети с нехваткой В12 испытывают сложности с распознаванием букв и интерпретацией эмоций сверстников, им хуже даются головоломки.

«Наши результаты наглядно демонстрируют связь между нехваткой витамина В12 в раннем возрасте и проблемами в развитии — например, способностью работать со сложными геометрическими фигурами или понимать эмоции других детей», — говорит автор исследования Ингрид Квестад.

Витамин В12, витамин D, железо, цинк и кальций — это ключевые питательные вещества для младенцев. Нехватка В12 может приводить ко многим проблемам. Например, этот витамин необходим для производства красных кровяных телец, его дефицит способен вызвать анемию.

Нехватка витамина В12 — распространенное явление в бедных странах. Эксперты отмечают, что дефицит витамина В12 ухудшает и даже замедляет развитие мозга у маленьких детей.

Проблема нехватки этого витамина возникает еще во время внутриутробного развития. В12 находится в основном в мясе, молочной продукции и яйцах, доступ к которым в бедных странах зачастую затруднен.

В развитых же странах в группу риска попадают дети веганов — сторонников наиболее строгой формы вегетарианства, полностью исключающей потребление пищи животного происхождения.

Родители-веганы, желая привить ребенку определенные этические нормы, в результате лишь вредят его здоровью.

Также нехватка В12 может стать причиной преждевременных родов: риск родить недоношенного ребенка при дефиците витамина возрастает на 21%.

По материалам Subscribe.ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: вегетарианство  питание  витамины 



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