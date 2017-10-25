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Главные врачи Приморья будут сдавать ЕГЭ на профпригодность
Систему объективного тестирования руководителей государственных учреждений здравоохранения планируют ввести в Приморье. Начиная с этого года, все главные врачи и потенциальные кандидаты на должность руководителей лечебных учреждений будут сдавать так называемый экзамен на профпригодность, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
В настоящее время департамент здравоохранения Приморья совместно с Тихоокеанским государственным медицинским университетом работают над составлением специального теста.
«В основу тестирования лягут как устные, так и письменные задания, в том числе аккредитационные тесты и ситуационные задачи», – рассказал проректор ТГМУ, заведующий кафедрой общего здоровья и здравоохранения Владимир Кузнецов.
Отметим, система объективного тестирования уже частично применяется в здравоохранении региона. Так, с 2015 года при собеседованиях с кандидатами на должность главного врача государственного лечебного учреждения, а также с главными врачами лечебных учреждений, у которых завершаются сроки договора, проводятся тестирования. Кроме того, главный врач, претендующий на продление трудового контракта, должен не просто отчитаться о проделанной работе, но и представить план по развитию учреждения и решению проблем.
«Главные врачи должны быть готовы, что спросят с них максимально строго, а с кем-то возможно придется расстаться», – подчеркнул вице-губернатор Приморского края, председатель конкурсной комиссии Павел Серебряков.
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