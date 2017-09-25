В Приморье постоят еще один перинатальный центр

Работа по развитию здравоохранения в крае ведется ежедневно

Государственная краевая программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы предусматривает широкий комплекс мероприятий, направленных на улучшение отрасли региона. На вопросы «Журнала Здоровья» об актуальных проблемах и задачах приморского здравоохранения отвечала заместитель директора профильного департамента Тамара Леонидовна КУРЧЕНКО.

- Тамара Леонидовна, какие на сегодняшний день существуют болевые точки в медицине?

- Как вы сами догадываетесь, первая и самая главная злободневная проблема - это кадровая обеспеченность. Так, в медицинских организациях, находящихся в подчинении департамента здравоохранения Приморского края работают свыше 34 200 человек, где средний возраст врачей составляет 49 лет, медсестер - 45. Из них 6 213 врачей по 90 специальностям и 11 873 средних медработников по 28 специальностям. В целом, насыщенность отрасли мед- и фармацевтическим персоналом составляет 54 %. Как и прежде, не хватает врачей узкой направленности, а также участковой службы (терапевтов и педиатров). При этом многие наши медики трудятся по совместительству, что, конечно, в определенной мере помогает лечебным учреждениям справиться с дефицитом кадров, но очень перегружает самих врачей. При коэффициенте совместительства 1,6 - укомплектованность МО врачами составляет 85,1 %, средним медперсоналом - 83,1%. Очевидно, есть над чем работать. И в этом плане мы активно сотрудничаем с ТГМУ, привлекаем молодежь, возрождаем отрасль, стараемся создать достойные условия как для практикующих специалистов со стажем, так и для молодых врачей, только-только начинающих свою трудовую деятельность.

- «Земский доктор», конечно же, в их числе?

- Да, за 5 лет (2012-2016 гг.) функционирования в Приморском крае программы «Земский доктор» лечебная сеть пополнилась 243 врачами наиболее востребованных в сельской местности специальностей. И для нашего региона это очень значимые цифры. В 2017 реализация данной программы продолжается и на настоящий момент, как и раньше, врачи, согласившиеся работать на условиях программы, получают от государства единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей, обязуясь при этом отработать не менее 5 лет в одном из лечебных учреждений сельской местности. Но надо сказать, что в ходе реализации данной программы, мы столкнулись с не очень приятной для нас ситуацией, а именно - миграцией врачей из одного района в другой. Как вы понимаете, при таком положении дел никакого притока специалистов быть не может. Поэтому начиная с текущего года программа не распространяется на врачей, которые переехали на работу в сельский населенный пункт либо поселок городского типа из другого сельского населенного пункта, где они ранее работали в государственном учреждении здравоохранения Приморского края. Суть программы «Земский доктор» заключается в привлечении врачей для работы в сельском здравоохранении, при переезде же специалистов из одного населенного пункта в другой теряется смысл программы, поскольку в этом случае происходит лишь обмен кадрами между лечебными учреждениями.

- А как вы оцениваете профессиональный уровень наших докторов?

- У нас в крае трудятся высококлассные, я даже не побоюсь этого слова, эксклюзивные специалисты с золотыми руками - настоящие профессионалы, готовые отдавать все свои силы, знания и умения людям. Больше половины врачей и средних медицинских работников имеют квалификационные категории. Нельзя не отметить и стремление приморских медиков регулярно повышать свой профессиональный уровень, несмотря на колоссальную загруженность. С уверенностью можно сказать, что наши врачи в курсе всех современных направлений в медицине, активно осваивают российский и зарубежный передовой опыт, нарабатывают собственную уникальную практику, не устают расти и совершенствоваться в профессии. И государство старается это всячески поощрять. В рамках госпрограмм выделяются средства на приобретение современного оборудования для поликлиник и стационаров края, проводятся капитальные ремонты медицинских учреждений, организуются образовательные циклы для врачей, в том числе и с учетом потребности в практическом изучении современных технологий.

- Что можете отметить в части положительных тенденций в сфере медицины?

- Помимо вышеперечисленного, продолжается обновление медицинского оборудования лечебных учреждений, автопарка машин скорой медицинской помощи, оснащение теле-ЭКГ фельдшерско-акушерских пунктов, планомерно внедряем телемедицину, укрепляем первичное звено. Согласно статистическим данным мы стали спасать гораздо большее количество людей, своевременно оказывая им необходимую помощь. Один из примеров - широко востребованный социальный проект «Автопоезд «Забота», запущенный в 2015 году.

В составе передвижной поликлиники приезжают те специалисты, в которых есть особая потребность у жителей глубинки. В выездной бригаде задействованы врачи 7-10 специальностей: терапевт, оториноларинголог, невролог, врач УЗИ-диагностики, офтальмолог и др. Изначально проект был рассчитан на взрослое население, но вскоре стало понятно, что «Забота» должна быть и детской. Так и сделали, что нашло отклик у местного населения. В этом году в работе автопоезда сделали онкологическую направленность, начала функционировать и собственная экспресс-лаборатория. Что важно, теперь все анализы мы замыкаем на одну лабораторную службу, чтобы исключить неточности и субъективизм в интерпретации результатов. У нас трудятся очень грамотные врачи-лаборанты, которые внимательно и щепетильно относятся к своей работе. С начала этого года врачи «Заботы» осмотрели порядка 20 тыс. жителей Приморья из 22 муниципальных округов, всего за время существования автопоезда врачи «Заботы» осмотрели около 110 тыс. и взрослых, и детей. Неустанно на страже здоровья населения работают центры «Здоровья» и кабинеты медицинской профилактики, приносит свои плоды и диспансеризация.

Чем хороши такие мероприятия? Они помогают не только научить граждан более ответственно относиться к своему здоровью, но и позволяют на ранней стадии выявить различные серьезные заболевания.

- То есть основной упор делается на профилактику?

- Все врачи сегодня нацелены на выявление социально-значимых заболеваний. Возьмем ту же «Заботу» - если у врача появилось хоть малейшее сомнение, пациент в кратчайшие сроки направляется на дообследование. При подозрении на онкологию или при угрозе развития инфаркта и инсульта - пациент направляется к специалистам соответствующих профилей на дополнительные исследования. В этом плане у нас отлажена маршрутизация.

Если говорить об онкостатистике, то благодаря такому пристальному подходу к здоровью населения повысилась выявляемость тяжелейших заболеваний. В частности, частота выявлении онкопатологии сегодня составляет порядка 57 %, раньше она не достигала и 40%. Для помощи пациентам с уже поставленным диагнозом в Приморском крае осуществляют деятельность 23 первичных онкологических кабинета, где такие пациенты без отрыва от семьи и не тратя драгоценное время на дорогу в краевой центр, получают все необходимое лечение. Также, с начала года почти тысячу приморцев прошли диагностику передовым методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) на базе Медицинского центра ДВФУ. Всего в 2017 году более тысячи человек смогут бесплатно пройти ПЭТ, позволяющую на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания. Причем для пациентов это процедура бесплатная, ее финансирует территориальный фонд обязательного медицинского страхования ПК. Каждое исследование обходится ТФОМС более чем в 53 тысячи рублей. И это тоже является одним из существенных достижений приморской медицины. Равно как и успешно функционирующие в крае отделения амбулаторного гемодиализа для больных с почечной недостаточностью, применение в практике приморских хирургов эндоваскулярных технологий и др.

- Какие еще улучшения ждут медицинскую отрасль Приморья в обозримом будущем?

- На базе родильного дома №2 запланировано создание отделения паллиативной помощи с блоком интенсивной терапии и выездными бригадами. Здесь же будут оказываться психологическая и социальная помощь пациентам и их родственникам, проводиться семинары для врачей. И для нашего края это действительно долгожданное событие. Планируется также строительство второго Перинатального центра в Арсеньеве, где пациентки северных районов смогут получать высококвалифицированную помощь. Так что работа по развитию отрасли ведется ежедневно.

Подготовила Марина Шестакова.

"Журнал здоровья", N5, сентябрь, 2017.