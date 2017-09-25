На острове Русском появится Центр ядерной медицины

В начале сентября во Владивостоке прошел III Восточный экономический форум.

В его рамках администрация Приморского края и Госкорпорация «Росатом» подписали соглашение о создании Центра ядерной медицины. Запуск центра в эксплуатацию планируется к концу 2020 года. Напомним, развитие высокотехнологичных видом медицинской помощи предусматривается «Программой развития здравоохранения Приморского края на 2013­2020 годы».

Соглашение в присутствии генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея ЛИХАЧЕВА и губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО подписали генеральный директор ООО «АтомМедТехнолоджи­Дальний Восток» Анна БОНДАРЕНКО и вице­губернатор Приморья Павел СЕРЕБРЯКОВ.

Согласно подписанному документу, дочернее предприятие Госкорпорации «Росатом» - ООО «АтомМедТехнолоджи­Дальний Восток» - в течение пяти лет спроектирует, построит и оснастит Центр ядерной медицины специализированным современным оборудованием, подготовит персонал и запустит медучреждение в эксплуатацию. При этом проектная компания будет в последующем управлять работой центра и оказывать медицинские услуги в согласованных с администрацией Приморского края объемах на протяжении всего срока действия концессионного соглашения. Предполагается, что основная часть медицинских услуг жителям Приморского края будет оказываться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Центр ядерной медицины будет иметь в своем составе отделения радионуклидной диагностики для проведения исследований современными методами - комбинированным методом позитронно­эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) и методом однофотонной эмиссионной и компьютерной томографии (ОФЭКТ), а также отделение радионуклидной терапии, использующее радиофармпрепараты.

Госкорпорация «Росатом» в лице управляющей компании АО «Русатом Хэлскеа» полностью профинансирует проект, стоимость которого составит около 2,5 миллиардов рублей. Создание Центра и его запуск в эксплуатацию планируется к концу 2020 года.

Глава региона Владимир Миклушевский на церемонии сообщил: «Пока ведется работа по созданию Центра ядерной медицины, мы не стоим на месте, а развиваем современные направления медицины. Так, например, два года в Приморье работает позитронно­эмиссионный томограф, на котором проводится ПЭТ­-диагностика на основе ультракороткоживущих изотопов, которые доставляются во Владивосток из Хабаровска. Пациенты проходят эту процедуру бесплатно, по направлению врача­онколога».

"Журнал здоровья", N5, сентябрь, 2017.