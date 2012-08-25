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Клещ: сезон охоты на приморцев еще не окончен

25 Августа 2012, 00:38 | Приморье

В 2012 году вирус клещевого энцефалита, по сравнению с 2011 годом, стал выявляться в Приморье два раза чаще - таковы данные статистики. Прививки делать уже поздно. Как же уберечь себя и своих близких от опасной инфекции?

Кроме клещевого энцефалита на территории Приморского края диагностируются и другие инфекции, передаваемых через укусы клещей (болезнь Лайма - 15 случаев, клещевой риккетсиоз - четыре случая).

Показатели заболеваемости и мониторинг за природными очагами позволяют отнести практически весь Приморский край к территориям, где природные условия способствуют наличию клещей, распространяющих инфекционные заболевания. Редко встречается клещ лишь в малолесистых Ханкайском и Хасанском районах.

Активизироваться клещ начинает уже в марте-апреле, а заканчивает свой сезон ближе к ноябрю. Пик активности - со второй половины мая по середину июня. Но год на год не приходится: эпидемиологи говорят, что клещ живет не по календарю.

В этом году в Приморском крае клещи ведут себя активнее. По данным на середину июля, за медицинской помощью обратились более 6,3 тысяч приморцев - это на 10% выше показателей прошлого года, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю. Заражение чаще всего происходит во время отдыха на природе, при сборе дикоросов и работе на огороде.

Вопреки бытующему мнению, энцефалитных клещей на восточной окраине России не больше, чем в Сибири или даже в европейской части страны, но дальневосточный субтип вируса отличается наибольшей летальностью. Если, к примеру, в европейской части России в разные годы летальность составляла 1-3%, то на Дальнем Востоке смертельные исходы наступали у 13-20% заболевших клещевым энцефалитом.

В 2009 г. диагноз «клещевой энцефалит» был поставлен 44 приморцам (в том числе 7 летальных исходов). В 2010 г. было зарегистрировано 24 случая заболевания (4 летальных исхода). В прошлом году клещевым энцефалитом заболело 29 человек (3 летальных исхода). Все умершие, по словам врачей, не были привиты против вируса и не получили специфическую иммунопрофилактику в связи с поздним обращением за медицинской помощью.

Как же защитить себя и своих близких от опасного заболевания? Лучший метод защиты - это вакцинация, но ее нужно начинать в зимний период (лучше с ноября). Если вы не сделали прививку заранее, нужно использовать средства механической защиты против клещей и препараты, которые повышают иммунологическую реактивность организма (говоря простым языком, укрепляют иммунитет и заставляют его более активно сопротивляться заболеванию). Такие препараты (как отечественного, так и импортного производства) можно приобрести в аптеке, но - по рекомендации врача («назначать» препарат самому себе или своим детям, не имея медицинского образования, опасно).

Врачи-инфекционисты напоминают, что клещевой энцефалит имеет несколько клинических форм, но чаще всего начинается с подъема температуры. Лихорадка, головная и мышечная боль, слабость и недомогание - классические симптомы энцефалита. И чем быстрее заболевший обратится к врачу, тем лучше. Если упустить эту острую фазу, далее вирус попадает в центральную нервную систему, в результате может развиться менингиальная форма клещевого энцефалита или очаговая (когда поражаются структуры головного мозга).

Поэтому, если вас укусил клещ, при малейшем подозрении на энцефалит нужно немедленно обратиться к врачу и обязательно сообщить, когда имел место этот контакт. Раннее начало терапии даёт больше шансов на выздоровление и обеспечивает более благоприятный исход заболевания.

Ещё одно средство защиты - акарицидная (противоклещевая) обработка. По данным на начало июля, в Приморском крае было обработано около 700 га, в том числе более 120 га на острове Русском. В первую очередь обработке подвергаются оздоровительные организации, работающие в летнее время, и места, активно посещаемые населением в черте населенных пунктов, - парки, лесная зона пляжей, а также территория, где расположены объекты саммита АТЭС. При необходимости будет проведена повторная обработка (действие применяемых противоклещевых препаратов сохраняется в среднем в течение месяца). Жители коттеджных поселков, владельцы садово-огородных участков также могут организовать обработку на своих территориях, сообщает управление Рос-потребнадзора по Приморскому краю.

Светлана СМИРНОВА, Юрий РОГОВ, «Журнал здоровья».

Автор: Ирина Светланская
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