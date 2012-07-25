"Соллерс" займется скорой помощью для Приморья

Ход разработки стратегической программы модернизации здравоохранения обсудили в краевой администрации края, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

«Одна из главных задач сегодня – повышение доступности первичной медицинской помощи, - подчеркнул директор краевого департамента здравоохранения Владимир КУЗНЕЦОВ. – Для этого необходимо переоснастить автопарк скорой медпомощи и, по возможности, его увеличить, провести ремонт и оснастить оборудованием фельдшерско-акушерские пункты, а также построить новые здания для поликлиник, которые нередко расположены в неприспособленных помещениях».

Увеличение количества машин скорой помощи позволит снизить время их ожидания и при дорожно-транспортных происшествиях. Также департамент здравоохранения предлагает проводить обучение инспекторов ДПС правилам оказания первой медицинской помощи и оснастить машины полиции необходимым набором средств для первичной помощи.

Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ отметил, что это хорошее предложение, добавив, что компания «Соллерс» готова поставить современные машины скорой помощи в лизинг, это поможет решить проблему за два года. Он также дал поручение проработать вопрос по расширению службы санитарной авиации.

Отметим, сегодня на территории региона работают 365 фельдшерско-акушерских пунктов и 57 поликлиник.

«Золотой Рог».