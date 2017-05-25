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Каждый 200-й мужчина в Приморье заражен ВИЧ-инфекцией
Всего в Приморском крае проживает более 9 тыс. человек, зараженных ВИЧ-инфекцией, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
О том, как бороться с ВИЧ-инфекцией и сколько людей в настоящее время людей заражены этой болезнью, рассказали во время круглого стола, который провела психотерапевт СПИД-Центра во Владивостоке Елена ВОЙТОВСКАЯ.
«Пораженность по Приморскому краю на 1 апреля была около 0,5%. Самыми пораженными являются Находка, Артем и Уссурийск, там, по официальной статистике, свыше 0,7% населения заражены этой инфекцией. Владивосток пока находится на 5 месте в этом списке. Однако если взять темпы роста заражения, то здесь столица Приморья находится на первом месте. Среди зараженных преобладают мужчины. На конец 2016 года, их было зарегистрировано около 6 тыс. человек», - рассказывает психотерапевт СПИД-Центра.
Всего по стране, по данным Минздрава, в настоящее время около 900 тыс. людей заражены вирусом ВИЧ, однако это не точная цифра. Некоторые регионы не подают свои статистические данные в Министерство здравоохранения РФ. Болезнь определяют у многих возрастных групп. По словам доктора, если раньше в большей массе ее выявляли среди молодых людей до 30 лет, то сейчас ей подвержены и более взрослые люди до 50 лет, а иногда и пожилого возраста.
Врачи выделяют три основных пути заражения ВИЧ-инфекцией: при половом контакте, через кровь и от матери к ребенку во время беременности и кормления грудью. По словам психотерапевта, ВИЧ в настоящее время не излечивается, медикаменты могут только блокировать вирус. Лечение болезни в больнице является бесплатным.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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