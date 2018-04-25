В город у моря пришла долгожданная весна. Фоторепортаж

В солнечный весенний день во Владивостоке на каждой сопке - пикник без ограничения возраста и времени. На фоне города, бухты Золотой Рог, далеких островов люди загорают, фотографируются, радуются жизни, пишет «Журнал Здоровья».





На набережной ДВФУ на острове Русском велосипедисты мирно уживаются со скейтбордистами. Набережная Цесаревича звенит от детских голосов. Ролики, качели, детские игровые площадки заполнены до отказа.

Рано утром вы выглядываете в окно и видите, что на школьном стадионе уже бегают, неспешно ходят и делают разминку энергичные молодые люди и моложавые старушки. Они знают, что 10 тысяч шагов в день - это тот минимум, который необходим для сохранения здоровья.









От кинотеатра «Океан» по прогулочной «Тропе здоровья», организованной в рамках программы Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы», «затем вдоль Спортивной гавани пролегает дорожка - желтая черта с идущим человечком. По этому маршруту бодрым шагом ходят сторонники здорового образа жизни - в компаниях и в одиночку.









Всем нам в неограниченном количестве дано великое благо - морской воздух! Давным-давно доказано, что жители прибрежной полосы обладают гораздо лучшим здоровьем, чем те, кто живёт на расстоянии более 5 километров от моря. В морском воздухе есть ионы калия, выполняющего роль антиаллергена в нашем организме. Есть бром, оказывающий успокаивающее действие на нервную систему. Есть йод, омолаживающий клетки кожи.





Морской воздух, будучи отрицательно ионизирован, ускоряет обмен веществ. Он помогает взрослым и детям излечиться от бронхиальной астмы. Говорят, что главный секрет лечения морским воздухом в том, что нужно дышать им в первые минуты рассвета, когда над водой появляется лёгкая дымка. Длится это время всего лишь от пяти до десяти минут.





Весна, весна! За зиму мы подрастеряли запас витаминов в организме, накопили излишний жирок и токсины. Что делать? Для начала просто гулять на свежем воздухе пару часов в день. Побольше есть овощей и фруктов, то есть натуральной пищи, отказаться рафинированных продуктов, подвергнутых глубокой переработке, содержащих ГМО и тугоплавкие жиры. Немного усилий - и наше здоровье ответит на нашу заботу бодростью и радостью жизни!

Наталья ДЕКА, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

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