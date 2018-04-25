Жизнь после 60-­ти только начинается

Пенсионный возраст - не повод расслабляться, зато это лучшее время заняться здоровьем

Как боятся люди выйти на пенсию! Как боятся ненужности и одиночества. Еще полные сил пенсионеры не знают, куда применить свои силы, как реализовать несбывшиеся желания, с кем общаться? Но времена меняются, и все чаще во всем мире звучит словосочетание «активное долголетие», сообщает «Журнал Здоровья».

С чего начать новую «серебряную» жизнь? Можно заняться здоровьем. Любой житель Приморья может прийти в Центр здоровья с паспортом и полисом ОМС. Здесь он пройдет бесплатное медицинское обследование в рамках краевой Программы «Развите здравоохранения приморского края на 2013­2020 годы». Ему измерят артериальное давление, определят процента насыщения крови кислородом, сделают анализ крови на содержание глюкозы и холестерина. После этого врач расскажет об имеющихся проблемам и подскажет, к каким специалистам надо обратиться, и как надо изменить образ жизни. Вы получите на руки паспорт здоровья, куда будут занесены все данные исследований. А дальше всё в ваших руках. Если вы последуете рекомендациям врачей и начнёте менять свой образ жизни, то не пройдёт и полгода, как почувствуете себя заметно лучше.

Можно, например, для начала прийти в субботу в 10 часов утра на набережную Цесаревича во Владивостоке и присоединиться к проекту «Прогулка с врачом». Проекту уже более пяти лет, и врачи КГБУЗ «Владивостокский клинико­диагностический центр», которые проводят утреннюю зарядку для всех желающих, не устают повторять, что главный враг нашего здоровья - гиподинамия. Те, кто регулярно приходят на набережную, расскажут вам, что здесь вел занятия настоящий врач­йог из Индии. В разные дни сюда приносили то тонометры для измерения давления, то спирометры для определения объема легких. Студенты медицинского университета показывали на муляжах, как правильно чистить зубы. Так что знаний о том, как вести здоровый образ жизни, у вас точно прибавится. Заодно в вашей жизни прибавится хороших знакомых и даже друзей.

Есть еще одна интересная информация: вы можете пройти курсы обучения для волонтёров во Владивостокском клинико-­диагностическом центре и стать инструктором по здоровому образу жизни у себя, в своем жилом микрорайоне. На курсах получите знания об основных аспектах здорового образа жизни: двигательной активности, правильном питании и позитивном мышлении.

Садоводство, живопись, спорт - любимые занятия пенсионеров

Мы стараемся «изобретать велосипед» для пожилых людей, между тем нам может помочь опыт соседей по региону. В Австралии, Японии, Южной Корее для пожилых людей созданы рекреационные центры.

- Я бывала в рекреационных центрах в Австралии, в Сиднее, рассказала нам Валентина Сазонова, вернувшаяся недавно из поездки к родственникам. - Они есть в каждом районе города. Это и большие современные здания, и небольшие старинные дома. Что есть в этих центрах? Залы для занятий физкультурой, комнаты для работы кружков. Например, пользуются популярностью языковые курсы. Я посещала курсы английского языка. Есть компьютерные курсы, можно заниматься рукоделием. Я сама делала там поделки, рисовала акварелью картину «Облетающая вишня». Почему­то пожилые люди, как дети, обожают раскраски. На таких занятиях меньше 10 человек не бывает.

Я видела комнату, которая оборудована под кухню, и там проводятся занятия по кулинарному искусству, пожилые люди учатся готовить разные блюда, а потом при желании могут все вместе их продегустировать. В такой центр можно прийти со своей едой и отпраздновать день рождения. Есть такие центры, к которым примыкает большой садовый участок, организованы курсы по садоводству. Можно прослушать цикл лекций по ландшафтному дизайну.

Во всех центрах работает штат сотрудников на постоянной основе. Читают циклы лекций. В 2017 году я была на лекции «Празднование дня Победы в России», и был полный зал желающих послушать, посмотреть видео.

В Австралии пожилые люди отмечают в таких центрах национальные праздники, Рождество. Людей, которые плохо передвигаются, привозят и увозят на микроавтобусах, оборудованных специальными подъемниками. Я видела передачу японской телекомпании NHK, где говорится, что в жару в рекреационных центрах старики проводят целый день, потому что не у всех есть дома кондиционеры. Логично предположить, что зимой они в этих центрах греются.

«Серебряный возраст» осваивает компьютеры и объединяется в клубы

Первые шаги «серебряный возраст» сделал в Москве, там 1 марта 2018 года стартовал пилотный проект «Активное долголетие», и теперь московские пенсионеры могут в центрах социального обслуживания записываться в любые кружки по интересам. Спорт, танцы, живопись - на выбор. Не отстает Санкт­Петербург, где проводятся международные симпозиумы, форумы, посвященные проблемам «серебряного возраста».

Приморье старательно догоняет столичные города. С 2014 года проходят бесплатные курсы компьютерной грамотности для пожилых людей. Помощью национальной программы «Бабушка и дедушка онлайн» воспользовались уже три тысячи человек во Владивостоке, Артеме, Арсеньеве, Находке, Спасске­Дальнем, Лесозаводске, Уссурийске, Партизанске, Хороле. Узнать о работе программы «Бабушка и дедушка онлайн», предложить помощь в качестве добровольного инструктора можно по телефонам: 8 (423) 260­43­14, и 8 (423) 260­49­27.

Мария Кузьмина, заместитель директора КГАУСО «Приморский центр социального обслуживания населения», рассказала, что наша землячка из Арсеньева заняла пятое место во Всероссийском компьютерном многоборье, а бабушка из Дальнегорска, которая за всю свою жизнь никуда не выезжала из родного города, выиграла региональный этап для начинающих, и центр оплатил ей поездку в Санкт­Петербург, чтобы она могла участвовать во всероссийском финале компьютерного многоборья среди пенсионеров.

Сегодня по всей России работает «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». Это социальный проект партии «Единая Россия», он призван улучить социальное самочувствие пожилых людей. В Приморье координатором этого проекта является депутат Государственной Думы Владимир Новиков. Разработана «Дорожная карта», в которой речь идет о создании клубов для людей «серебряного возраста», о взаимодействии между культурными, социальными и спортивными структурами в городах и поселках Приморья. Единый информационный портала для старшего поколения еще определяется с доменом размещения информации: полезнопенсинерам.рф, пенсионер25.рф или другой вариант. Сегодня в интернете легко можно найти сайты КГАУСО «Приморский центр социального обслуживания населения», АНО «ЦСО «Родные люди», где много информации, нужной для пожилых людей.





Интересно, почему в других странах пожилые люди объединяются в клубы по собственной инициативе, а в России они ждут, пока о них позаботиться какая­нибудь политическая партия? Между тем «серебряный возраст» вполне может быть возрастом счастья. Можно выращивать цветы около дома. Находить новых друзей. Путешествовать. Шефствовать над детским домом и его выпускниками, наконец.

СПРАВКА "ЖУРНАЛА ЗДОРОВЬЯ"

Адреса Центров здоровья:

во Владивостоке ул. Светланская, 131, тел. 226-­38­-11, ул. Черемуховая, 11, тел. 225-­46-­66. В Приморье работают 10 центров здоровья - в Арсеньеве, Артёме, Дальнереченске, Находке и Уссурийске

Клубы для пожилых людей:

г. Арсеньев, клубы «Школа безопасности», «Добрый встречи», тел. 8 (42361)44-3­-98;

г. Дальнегорск, клубы «Гармония», «Новые горизонты», Школа православия, Академия здоровья, тел. 8(42373)37-5-­76;

с. Ольга, клубы «Уют», «Покорение вершин», тел. 8 (42376) 915­22; п. Терней, клубы «Стимул», «Песня звонкая», тел. 8 (42374)31­-2-01; п. Лучегорск, клубы «Ветеран», «Сударь и сударушка», «Скандинавская ходьба», «Работа с инвалидами», «День именинника», тел. 8 (42357) 36­-5-71;

г. Владивосток, клубы «Долгожитель», «Путешественник», тел. 8 (423) 260­43­19.

Более полную информацию можно получить по социальному телефону КГАУСО «Приморский центр социального обслуживания населения»: 8 (423) 260-­43­-14.

Наталья ДЕКА, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

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