Как "уместить" продуктовую корзину в карман пенсионера

Что лучше всего подходит для ежедневного рациона пожилых приморцев и где это приобрести, чтобы не разориться

С начала 2017 года с учетом индексации минимальная пенсия в Приморском крае составила 8967 рублей, сообщает «Журнал Здоровья». Под минимальной пенсией понимается установленный государством порог, ниже которого пенсионеру не может быть начислена выплата. При этом, как информирует краевой департамент лицензирования и торговли Приморского края, цена на семь социально значимых товаров в Приморье ощутимо снизилась, сегодня минимальный набор продуктов в Приморье составляет 5053 рубля. В соответствии цены и качества продуктовой корзины для пенсионеров разбирался «Журнал Здоровья».

В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил, что следующим шагом должно стать наращивание экспорта продукции сельского хозяйства, а также необходимо повысить обеспеченность страны мясом, молоком и овощами.

Власть - за снижение цен на продукты

В связи с этим врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко неоднократно подчеркивал, что вопрос снижения цен на продукты питания - один из наиболее актуальных в Приморье.

«Наценка в магазинах составляет до 30%. Это очень много при рентабельности хозяйств 5-7%. Будем бороться с этим, проводить больше ярмарок, давать возможность приобрести продукцию напрямую от производителя», - отмечал глава региона, подчеркивая, что работать над решением этой задачи надо всем вместе - администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям.

По поручению Тарасенко в крае создан Общественный совет по координации деятельности местных производителей, переработчиков и продавцов пищевой продукции под руководством вице-губернатора Валентина Дубинина. Расширение в крае перечня социально значимых продуктов питания, к которым применяются минимальные торговые надбавки, стало одним из первых результатов деятельности совета.

Так, по информации департамента лицензирования и торговли, в Приморье стали дешевле баранина, куры, мороженая рыба, масло сливочное, рис, крупа гречневая и картофель. Исключения составляют бескостное мясо и куриные окорока.

На масло подсолнечное, сметану, творог, хлеб и булочные изделия первого и второго сорта пока цены остались прежними.

Специалисты ведомства отметили, что также зафиксировано снижение темпов роста цен еще на восемь наименований товаров: свежую капусту - на 2,9%, печенье - на 1,0%, лук репчатый - на 1,0%, хлеб ржаной - на 0,5%, яблоки - 0,3%, карамель - на 0,2%, соль - на 0,2%, хлеб и булочные изделия из муки высшего сорта - на 0,2%.

Согласно поручению губернатора Приморского края на 44 наименования продовольственных товаров были снижены цены в сети супермаркетов «Фреш 25». Сеть «Три Кота» понизила стоимость продуктовой корзины на 42 наименования, а в сети «ОК!» цены упали на 41 наименование.

Пенсионерам - в «Реми»

В целом, продуктовый сегмент, требующийся пенсионеру ежедневно, состоит из довольно простых вещей: хлеб, сливочное и растительное масло, крупы, овощи/фрукты, мясо, молочные изделия, рыба.

В департаменте лицензирования и торговли сообщают, что самые низкие цены на основные продукты, по состоянию на 12 апреля 2018 года, были зафиксированы в сети супермаркетов «Реми». Например, килограмм курицы здесь стоит 77 рублей, свинины - 209 рублей, пастеризованное молоко 2,5% - 58,4 рублей», - сообщили в департаменте. Отметим, что накануне Светлой Пасхи яйцо куриное по самой выгодной цене можно было приобрести в супермаркетах «Фреш 25».

В супермаркетах «Реми» вполне доступные цены и на бакалею.

«Рис стоит 46,9 рублей за килограмм, сахар - 40,9, бутылку растительного масла можно купить за 65,3 рубля», - рассказали специалисты ведомства.

Килограмм картофеля и яблок здесь стоит 21,9 и 74,45 рублей соответственно. Мороженая рыба - также в самой приемлемой ценовой категории среди других торговых сетей Владивостока.

Специалисты департамента прокомментировали:

«Камбалу можно купить за 99,95 рублей, горбушу - за 169,9 рублей, кету - за 279,95 рублей, минтай - за 97,7 рублей, навагу - от 74,95 рублей, сельдь - за 53,3 рубля, макрурус - 148,95 рублей».

Овощи и фрукты - лучшие друзья

В Программе «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» уделяется внимание и здоровому питанию приморцев. Безусловно, питание для пенсионера имеет свои особенности. Конечно, сбалансированно и разнообразно питаться нужно всем, но в пожилом возрасте человеческий организм особенно нуждается в витаминах и других биологически активных веществах.

Пожилой человек остро нуждается в сложных углеводах (или полисахаридах). Углеводы являются основными поставщиками энергии в наш организм, и их дефицит чреват нарушением обмена веществ. Сложные углеводы, в отличие от простых, усваиваются медленнее и не повышают уровень сахара в крови. А это значит, что в меню нужно обязательно добавлять злаки, овощи, фрукты и зелень, которые, к счастью, стоят не дорого. Кроме углеводов, все эти продукты содержат клетчатку, которая способствует выведению шлаков из организма.

На состояние иммунной системы хорошо влияет употребление сырых яиц, цена на которые также вполне приемлема. (Тут главное, не заразиться сальмонеллёзом.)

Вместо колбас и полуфабрикатов, которые, как мы выяснили, стоят достаточно дорого, разумнее покупать свежее мясо и рыбу, чередуя их.

Заведующая учебной частью института вертеброневрологии и мануальной медицины Виктория Мальчук рассказала, что свинина, телятина, баранина в больших количествах повышают риск развития онкологии, да и цена на эту категорию продуктов не каждому по карману.

«Советую обратить внимание на диетическое мясо: курица, кролик, индейка», - отметила эксперт. Она также добавила, что, несмотря на материальные трудности, также необходимо употреблять в пищу рыбу, и делать это регулярно, два-три раза в неделю:

«Такие дорогие сорта, как лосось или палтус, можно заменить на те, которые немного дешевле, - сельдь или камбалу, они не менее, а кое в чем и более полезны и также очень насыщены омега-3. Ежедневное употребление продуктов, в составе которых присутствуют эти полиненасыщенные кислоты, обогащает организм ценными микроэлементами и является превосходной профилактикой многих заболеваний»,- пояснила она.

Некоторые эксперты отмечают, что высокую энергетическую ценность имеет простой картофель, который содержит множество витаминов, нужных организму кислот, макро- и микроэлементов, а также клетчатку, которая нормализует работу кишечника.

Виктория Мальчук советует использовать в салатах нерафинированные масла первого отжима, они тоже богаты омега-3.

Консервированные овощи и фрукты покупать нецелесообразно. Помимо высокой цены они еще и не несут никакой пользы.

Великолепным антиоксидантом сегодня является обыкновенная квашенная капуста, приготовленная старым, дедовским способом, она содержит большое количество витамина С, а это эффективная профилактика простудных заболеваний. Хорошо использовать замороженные ягоды, из которых можно готовить морсы или компоты - не кипятить их, а настаивать в кипяченой воде. «Полезны осенью и все цитрусовые - обратите внимание на беленькую прослойку между шкуркой и мякотью, она содержит большое количество антиоксидантов», - советует эксперт.

Также в осенний период рекомендуется употреблять кисломолочные продукты - творог натуральный йогурт на основе болгарской палочки, без консервантов, и молоко. Стоит все это недёшево, однако выкраивать на такие продукты деньги хотя бы раз в неделю, необходимо.

«Что касается круп, то их нужно комбинировать. Гречка очень богата минералами и считается диетическим продуктом. Манка пользы для организма человека никакой не представляет, но стоимость ее невелика и для людей с дефицитом веса она прекрасно подойдет. А вот на пшеничную кашу и рис налегать не рекомендую», - рассказала Виктория Мальчук.

В целом, все специалисты отмечают, что каждому человеку, особенно людям старшего возраста и детям, помимо правильного питания, необходимо чаще бывать на свежем воздухе. Такие прогулки способствуют выработке витамина D, который, в свою очередь, помогает усвоению кальция в организме и просто поднимает настроение.

Пенсии растут - ретейл становится доступнее

По данным Росстата, в этом году оборот рост оборота в розничной торговле торговых организаций составил 2,3 трлн рублей, что на 2,8% выше, чем в первом месяце 2017 года.

Президент ООО «В-Лазер» Сергей Митрофанов объяснил рост оборота в розничной торговле так:

«Что касается продуктовой корзины, разумеется, индекс покупательской активности растет. Люди, в том числе и малообеспеченные пенсионеры, естественно будут тратить деньги на еду. Другое дело, что и чек в продуктовом ретейле растет, поэтому происходит массовый переход с одних, более дорогих продуктов на более доступный сегмент».

Напомним, глава ПФР Антон Дроздов сообщал, что в условиях постоянной индексации, средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров в России к 2020 году достигнет 15,5 тыс. рублей. В феврале 2018-го пенсии будут проиндексированы на 3,7%, и средний их размер составит 14,3 тыс. рублей.

Анна МАЦОВСКАЯ, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ.