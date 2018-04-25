Детские проблемы: не проходите мимо

Как распознать у ребенка психическое, а то и психиатрическое недомогание?

В течение последних двух десятков лет число самоубийств среди детей, подростков и молодежи возросло в два раза. За последние пять лет в России ушли из жизни 14 157 несовершеннолетних, сообщает «Журнал Здоровья». По данным прокуратуры России, 62% всех этих самоубийств связано с семейными конфликтами, боязнью насилия со стороны взрослых, бестактным поведением педагогов, конфликтами с одноклассниками и друзьями.

Как обстоят дела в Приморье? Программа «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 г.», безусловно, уделяет внимание психологическому здоровью подрастающего поколения, но что можем сделать мы, родители в кризисной для ребенка ситуации? О детских проблемах и их причинах мы говорим с Ларисой Александровной Дробот, заведующей отделением медико-социальной помощи Владивостокского клинико-диагностического центра.

ЕГЭ не повод для паники

Вопрос: если жаловаться на жизнь и стонать, что ЕГЭ - это ужасно, что школьная программа не сбалансирована, что учителя плохие, то легче будет решать школьные задачи или нет? Вроде бы ответ очевиден: жизнь никогда не будет идеальной, а проблемы нужно решать собранно и с минимумом эмоций. А что если ЕГЭ воспринять как первое в жизни серьезное испытание? Как говорили древние: «Благословенны препятствия, ими растем!»

Что мы, родители, можем сделать для своих детей накануне ЕГЭ? Для начала обсудить с ребенком ситуацию и трезво оценить состояние его здоровья, уровень его знаний, шансы на успех.

Если подросток настроен на победу и в нем проснулся азарт борьбы - это одна ситуация. Наша задача - обеспечить ему надежный тыл, помочь организовать учебу.

Другое дело, если вы с ребенком пришли к выводу, что ни состояние здоровья, ни объем знаний не позволяют ему сдать ЕГЭ успешно. Тогда мы принимаем решение, что жизнь нашего родного чада нам всего дороже и важнее всего её сохранить (мы же помним статистику о суицидах?). Мы продумываем с ребенком варианты, что делать в случае не сданного ЕГЭ, и объясняем ему, что мы никогда не предадим его, всегда будем его надежным тылом. При этом мы, взрослые, должны четко понимать, что мы отвечаем за жизнь и здоровье (физическое, психическое) до достижения ребенком 18 лет.

Между этими двумя полюсами есть множество переходных вариантов. Их объединяет одно: в трудной жизненной ситуации ребенок должен чувствовать, что родители на его стороне.

Надо оговорить два важных момента. Первый: если человек страшно волнуется, если высок уровень эмоционального напряжения, то шансы, что на экзамене он не вспомнит ничего, очень велики. Даже дважды два у него будет пять.

Второй момент: старший школьный возраст - это возраст Ромео и Джульетты. До экзаменов ли юному человеку, охваченному бурей чувств? И тут взрослым важно достучаться до него и разъяснить: буря чувств в каждом возрасте может быть своя, но война, экономические кризисы, природные катаклизмы, болезни, ответственность за семью существуют независимо от наших эмоций. Поэтому необходимо уметь стабилизировать свой эмоциональный фон.

Скорлупа, из которой вылупляется личность

12-летний подросток нам кажется странным. Его можно сравнить с цыпленком, который вылупляется из скорлупы. Тепло и хорошо ему было в яйце, но какие-то неведомые силы заставляют эту скорлупу ломать, крушить, выбираться из нее в неведомый мир. Ребенок болезненно вырывается из теплого мира семьи в безжалостный мир социума. Этот образ, который приводит психолог Лариса Александровна Дробот, многое объясняет в характере наших детей.

Ребенок не понимает, что с ним происходит, откуда в нем агрессия, неприятие окружающих, откуда желание все бросить, от всего уйти. Если мы не поможем ему нащупать баланс между любовью к семье и самостоятельностью, то он обречен или навсегда остаться инфантильным, не самостоятельным, или будет агрессивным одиночкой. Нам, родителям, очень важно найти баланс: с одной стороны, мы рядом и на нас ребенок всегда может опереться, а с другой - дать ребенку чувствовать себя самостоятельным, чтобы расти и осваивать мир. Подростку нужна поддержка, анализ его ошибок, а не критика.

Сегодня в благополучных семьях дети зачастую не справляются с высокими требованиями быть успешным. У них просто не хватает сил, и тогда ребенок целыми днями лежит в постели, а родители сердятся: «Ты лентяй!» Задумайтесь: в молодом здоровом человек сила бурлит, не дает ему сидеть на месте, толкает на приключения. А если подросток лежит - это признак неблагополучия. Физического, психического, жизненного (несчастная любовь, например), вплоть до психиатрического диагноза.

Система психологической помощи в Приморье

Родители успели схватить ребенка за руку, когда он пытался выброситься из окна. Какие должны быть дальнейшие действия?

- Любая попытка суицида - это крик о том, что ребенку плохо. Он страдает от того, что от него все чего-то требуют, все им недовольны. Он ощущает тотальное одиночество, утверждает Лариса Александровна Дробот. - Взрослые не могут на ребенка перекладывать ответственность за собственную жизнь. Что могут родители? Поговорить, разобраться, попытаться дать подростку другую точку зрения на ситуацию.

Поезд несется - его не остановить, так, может быть, родителям стоит отказаться от каких-то своих требований? Может быть, честно ответить себе: что важнее - жизнь ребенка или успешно сданные экзамены? И, конечно же, в любом случае, даже если вам кажется, что все эти детские эмоции не серьезны, лучше всего проконсультироваться у профессиональных психологов, тем более что в Приморье создана система психологической помощи для детей и для семей, в которых есть конфликты.

Перечислить все ситуации на страницах журнала невозможно, но Лариса Александровна Дробот говорит, что в отделении ВКДЦ на ул. Уборевича, 22 во Владивостоке психологи работают и с родителями, и детьми, и в случае необходимости могут направить ребенка в психиатрическую больницу, что на ранних этапах может привести к полному выздоровлению. Здесь разбираются со взрослыми, с чем они не справляются на данный момент: родительские отношения, супружеские отношения. Нередки случаи, когда ребенок часто болеет, а причины лежат в психосоматике. Так он может заявлять о своем несогласии с разводом родителей.

Родители как дети

- Мы часто наблюдаем инфантильных родителей, «родительское детство» - рассказывает Лариса Дробот. - Приходит к нам мама с пятилетним ребенком и говорит: «Сделайте с ним что-нибудь! Он неуправляемый!» Мы пытаемся сказать: «Пожалуйста, проходите, мы с вами будем беседовать». А нам отвечают: «Это с ребенком надо что-то делать, со мной все хорошо!» То есть родители не всегда готовы к работе над собой.

Если возвращаться к разговору о школьной жизни, о ЕГЭ, то слишком многие родители в принципе не ставили перед собой задачи научить свое дитя делать уроки. Они или решали задачки за него, или отправляли к репетитору, который делал уроки за ребенка, но при этом у школьника накапливалась гора непонимания школьной программы. Научить учиться - это зона ответственности взрослых, это их труд.

Дети во всем зависят от родителей, и если их окружить стабильностью, теплыми отношениями между членами семьи, то ребенок будет чувствовать себя хорошо. Тогда жизненные проблемы будут восприниматься, как повод показать свою силу, а не как толчок к суициду.

Во Владивостоке работает кризисно-адаптационный центр «Мир ребенка» на ул. Жигура. 50А. Он подключен к федеральной линии детского «телефона доверия» 8-800-2000-122. Линия работает в круглосуточном режиме. У нее есть городской номер - 8(423) 220-65-73.

КГБУЗ ВКДЦ, отделение психопрофилактики, психотерапии и медико-социальной помощи работает по адресу: Владивосток, ул. Уборевича, д. 22. Тел. регистратуры 8 (423)240-15-62.

У него есть отделения в детских поликлиниках, женских консультациях по следующим адресам:

- Детская поликлиника №2, ул. Луговая 59а, тел. 8 (423) 241-70-31

- Детская больница №3, детская поликлиника 12, ул. Первая, 6, тел. 8 (423) 238-79-03

- Детская поликлиника №3, ул. Анны Щетининой, 38, тел. 8 (423) 232-99-48

- Детская поликлиника №5, ул. Бестужева, 13, тел. 8 (423) 241-43-82

- Детская поликлиника №4, ул. Окатовая, 16, тел. 8(423) 227-09-97

- Женская консультация Приморского городского перинатального центра, ул. Светланская, 105, тел. 222-00-65

- Женская консультация родильного дома №3, ул. Калинина, 55, тел. 8 (423)227-24-72

- Женская консультация родильного дома №4, ул. Алеутская, 38, ул. Острякова, 6, тел. 244-95-27

- Женская консультация родильного дома № 1, ул. Русская, 88, тел. 8(423) 232-63-14

Наталья ДЕКА, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ.