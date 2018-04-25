Большой спорт начинается с детской спортивной секции

В Приморье поставлена важная задача - не потратить деньги, а вырастить своих спортсменов

Обучение командной работе, стремление к победе любой ценой плюс физическое совершенствование - вот три основных критерия, руководствуясь которыми, родители приводят своих детей в спортивные секции. О детском спорте во Владивостоке и Приморском крае - в материале «Журнала Здоровья».

Одно из поручений Президента РФ Владимира Путина касается развития массовой физкультуры и спорта. По информации краевой администрации, за четыре года обеспеченность спортивными сооружениями жителей Приморья увеличилась почти в два раза. В эксплуатацию сдано более 50 универсальных спортивных площадок. Почти треть населения края сейчас занимается спортом. О важности развития детского спорта в регионе не раз говорил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Напомним, что поддержка спорта осуществляется в рамках государственной программы «Развития здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы».

Не так давно, в марте, на встрече с представителями спортивной общественности края, глава Приморья Андрей Тарасенко напоминал, что на данный момент Приморский край рассматривается всероссийскими федерациями как база для подготовки к предстоящим Олимпийским играм в Токио и Пекине по нескольким видам спорта.

«Среди них такие виды спорта, как гребля, фигурное катание, керлинг, спортивная борьба, футбол, хоккей, парусный спорт, тяжелая атлетика, плавание, бокс и бадминтон. Если есть необходимость, мы дополним этот список и представим его Олимпийскому комитету», - отмечал врио губернатора.

Спортивная инфраструктура, которую подготовят для масштабных спортивных мероприятий, останется приморцам, сказал глава региона.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает спорт одной из приоритетных задач в крае. Глава региона заявил, что готов помогать развитию спорта в Приморье, в том числе и с привлечением титульных спонсоров для поддержки спортивных клубов и федераций. Кроме того, врио Губернатора поручил проработать вопрос о премировании победителей и призеров всероссийских и международных соревнований по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Андрея Тарасенко уверен, что развитию массового спорта сегодня важно уделить особое внимание.

«В крае много детей, которые хотят заниматься спортом. Но не во всех спортивных школах есть квалифицированные тренеры. Мы эту ситуацию исправим, будем их готовить здесь, чтобы они могли работать и заочно получать профильное образование», - заявил врио губернатора.

Подняв острый вопрос доступности спорта для населения, Андрей Тарасенко подчеркнул, что в Приморье будет проведена инвентаризация всех спортивных клубов.

«Мы готовы просубсидировать родителям оплату тренировок детей в спортивных секциях. Но сначала нужно разобраться, из чего складывается экономика - зарплаты тренерам, аренда помещения», - обозначил глава региона.

Вице-губернатор Павел Серебряков добавил, что в крае уже работает программа компенсации части родительских затрат - это субсидии на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению спортивные услуги. На эти цели в этом году в бюджете предусмотрено 30 миллионов рублей.

«В программе участвуют частные спортивные организации. В этом году их насчитывается 18», - отметил заместитель главы региона.

Андрей Тарасенко поручил Серебрякову провести ревизию и отчитаться, как работает эта программа, и внести предложения для повышения ее эффективности. Врио губернатора также отметил, что сейчас краевая власть совместно с бизнесом последовательно решает проблемы, накопившиеся в ведущих профессиональных клубах. «Мы делам преобразования в «Луче» и «Адмирале». Закрываем долги, которые образовались в спорте. Считаю, что это ненормальное явление. Спортсмены должны думать только о развитии спорта, а не о том, где взять деньги на экипировку и выезд на соревнования», - подчеркнул Андрей Тарасенко.





Кроме того, врио губернатора отметил, что сейчас прорабатывается вопрос награждения приморских спортсменов и тренеров новым знаком отличия - «Заслуженный работник физической культуры и спорта Приморского края». Обладатели этой награды смогут рассчитывать на различные льготы от государства.

Депутат Думы города Владивостока Виктор Аблапов рассказал, что изначальная цель привода детей в спорт - укрепление их физического здоровья. При наличии определенных успехов, маленький спортсмен стремиться к достижению еще более значимых побед. Именно так вырастает стремление у ребят покорить Олимп большого спорта. Задача власти - поддержать юниоров и направить их по верному пути.

«Привлекательность спорта среди детей увеличивается год от года. Очень многие родители, которые сами не имели возможности в 90-е годы заниматься с профессиональными тренерами, сейчас, став взрослыми, активно поддерживают занятия спортом своих детей, определяя их в те или иные секции. С помощью занятий физической культурой и спортом у человека уходит негатив, появляется уверенность в себе и своих силах. Рекомендую всем родителям приводить детей в спорт с раннего возраста, так как, занимаясь с детства, ребенок преодолеет страх, укрепит здоровье, почувствует удовольствие и радость от занятий», - прокомментировал Аблапов.

Эксперты заявляют, что столица Приморья - один из самых спортивных городов России. Во Владивостоке представлены практически все олимпийские виды спорта.

«У нас имеется множество объектов, которые ориентированы на занятия физической культурой и спортом граждан практически любого возраста и социального статуса», - пояснил депутат Аблапов, добавив, что в каждом районе города развита спортивная инфраструктура, включая хоккейные коробки и многофункциональные спортивные площадки, большинство школ обеспечено современными стадионами.

«В городе успешно реализуются проект «Школьный спорт» и подпроект «Детский спорт», координатором которых я являюсь. Главные цели - приобщение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни. Мы оказываем поддержку в организации соревнований, привлекаем спонсоров для призового фонда. Только в 2017 году нами организовано более 100 школьных и дворовых мероприятий по наиболее популярным видам спорта. Отмечу продуктивное сотрудничество с центром ГТО города Владивостока в пропаганде здорового образа жизни», - пояснил он.

На финансирование программ в социально-культурной сфере Владивостока в 2018 году планируется направить 76,3 % бюджетных средств. Увеличение ассигнования произойдет в области образования, физической культуры и спорта.

Виктор Аблапов отмечает, что в городе успешно действует муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке», на которую на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 229,05 млн рублей, что составит 1,97% от общих расходах бюджета на 2018 год. В рамках программы предусмотрены средства на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений для занятий физической культурой и спортом, обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования, обеспечение подготовки спортивного резерва, проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий.

Вице-губернатор Павел Серебряков сообщал, что финансовые обязательства по работе с детскими и молодежными командами на сегодняшний день выполняются в полном объеме. Он отдельно акцентировал внимание на строительстве ледовых арен на территории края, в том числе в Уссурийске.

«Эта работа будет продолжена, вся проектно-сметная документация у нас готова. В скором времени начнутся работы, по результату через нормативный срок увидим ледовую арену», - рассказал Павел Серебряков.

Профессиональному спорту в Приморье поставлена важная задача - не потратить деньги, а вырастить своих спортсменов.

Напомним, с 2012 года в Приморском крае построено, реконструировано и отремонтировано 19 спортивных объектов, из них в 2017 году завершены работы в пяти.

Главный врач КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №6» Любовь Михалева рассказала, что агитационную работу с детьми в плане привлечения их в спорт переоценить невозможно.

- Несмотря на огромную загруженность наших врачей, мы регулярно и активно участвуем в различных мероприятиях, смотрах-конкурсах, в санитарно-просветительной работе и не раз завоевывали призовые места. Например, в этом году наш коллектив был награжден дипломом «За достижение в области пропаганды и формирования здорового образа жизни среди населения города Владивостока». Наши врачи принимают участие в мероприятиях по здоровому образу жизни, присутствуют на спортивных состязаниях, проводят беседы со школьниками. У нас 28 адресов образовательных учреждений, из них семь школ, пять колледжей - все это добровольная общественная нагрузка, необходимая для просвещения детей», - рассказала Любовь Михалева.

Анна МАЦОВСКАЯ, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

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