Детский врач - на вес золота

В Приморье статистика такая же, как и в других регионах России: нехватка педиатров составляет около 40%

Более 40 вызовов на дом в день бывает у детского врача во Владивостоке зимой, в период массового заболевания ОРВИ, сообщает «Журнал Здоровья». Нагрузка эта непомерна, дефицит педиатров очевиден. Впервые Россия столкнулась с нехваткой детских врачей в 1993 году, после отмены системы распределения специалистов по окончании вуза.

Приморье - в зеркале статистики

Как сказала Александра Сергеевна Горшкова, главный внештатный специалист по амбулаторно-поликлинической медицинской помощи детскому населению Департамента здравоохранения администрации Приморского края, в нашем крае статистика такая же, как и в других регионах России: нехватка педиатров составляет около 40%. Но цифра эта, как средняя температура по больнице, не отражает реального положения дел в таежных районах. Если в детской поликлинике №5 на ул. Бестужева, главврачом которой является наша собеседница, кадровая проблема близка к решению, то совсем другие дела в глубинке.

- В начале апреля мы посетили Красноармейский район, - рассказала Александра Сергеевна. - Есть там поселок Восток, от него до районного центра Ново-Покровка 3 часа езды по зимней, хорошо укатанной дороге. По распутице время в пути значительно увеличивается. В поселке Востоке детского врача нет совсем, сюда два раза в неделю приезжает специалист из центральной районной больницы. Каждый раз к ней на прием записывается не менее 60 детей, и она принимает всех.

Сегодня мы возлагаем большие надежды на послание президента, в котором определены большие денежные вложения государства в закупку нового оборудования для детских поликлиник. Месяц назад было совещание у врио губернатора Андрея Тарасенко, на котором глава края сообщил, что меры поддержки медицины на уровне администрации Приморья будут приняты. Нас это порадовало, так как соседи по Дальневосточному региону давно работают над тем, чтобы привлекать молодых специалистов к себе, и выпускники медицинского университета из Владивостока охотно уезжают на Сахалин и на Камчатку, где им представляют жилье и оказывают весомую социальную поддержку.

Дело в том, что с 2012 года медицинские учреждения из ведения муниципалитетов перешли под юрисдикцию краевой администрации. В результате у местных органов власти не стало права обеспечивать жильем молодых специалистов. Остается ведомственное жилье крупных предприятий, руководство которых должно быть заинтересованно в том, чтобы их работники жили комфортно, и должно быть готово помогать врачам.

Сейчас надо пересматривать правовые нормы, в том числе с жильем, чтобы можно было решать проблему дефицита врачей. Тем не менее администрация действует уже сегодня. Ведь в крае действует программа «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы». Например, врио губернатора Андрей Тарасенко во время рабочей поездки в Находку сообщил, что департамент здравоохранения направит сюда на стажировку студентов из Тихоокеанского медицинского университета, а глава города Андрей Горелов заверил, что молодым специалистам предоставят жилье и постараются сделать все, чтобы они остались работать в Находке.

Целевой набор - что это?

Школьникам и их родителям стоит обратить внимание на новую форму работы с будущими врачами. Когда выпускник школы решает поступить в медицинский университет, он может заключить договор с медицинским учреждением, по которому обязуется по окончанию учебы прийти сюда работать.

- Эти дети поступают в университет вне конкурса, точнее, конкурс есть между теми, кто идет по договору. А вообще конкурс в медицинский университет по-прежнему остается, может быть, потому, что стало мало мест, - продолжаем мы разговор с Александрой Горшковой. - Я выпускалась в 1994 году, и нас было 300 выпускников. Сейчас педиатрический факультет ТГМУ выпускает ежегодно 60 врачей. Целевой набор предполагает, что руководитель ЛПУ в течение учебы следит за успеваемостью своего подопечного, оказывает материальную помощь в виде доплаты к стипендии, предоставляет возможность для врачебной практики. Если все условия студент соблюдал, то по окончанию учебы он должен отработать в данном учреждении несколько лет согласно договору. У нас по целевому набору учится несколько человек на разных курсах. Надеюсь, что каждый год наша поликлиника будет пополняться молодыми врачами.

Хочу добавить, что кадровый голод остро касается и среднего медицинского звена. Если врач работает на участке без медсестры, то нагрузка на него возрастает вдвое. Я не представляю, как вообще можно обойтись без помощника! А если говорить о профилактической медицине - это просто беда! В детских садиках, в школах должны работать фельдшеры, медсестры, но их мало. Одному специалисту приходится разрываться на несколько учреждений. Между тем за детским коллективом всегда должен присматривать медик.

Конечно, медицинское сообщество не ждет у моря погоды, оно действует. В частности, хорошо работает программа «Земский доктор». Это общероссийская программа, направленная на то, чтобы привлечь специалистов в сельские районы. Выплачивается субсидия в размере 1 млн рублей с тем, чтобы в течение 5 лет врач отработал полную ставку и полный рабочий день. Раньше под эту программу подпадали люди в возрасте до 35 лет, сейчас планку подняли до 55 лет. На некоторых территориях это помогло закрыть проблемы.

Врач и пациент: диалог без конфликта

Врачи с сожалением говорят о том, что за последние 10 лет очень сильно изменились молодые родители. Они стали значительно более конфликтные, нежели их мамы и папы. Они часто «качают права», искренне убежденные, что все им должны. А между тем диалог между врачом и пациентом остро необходим, потому что жизнь бросает нам новые вызовы. Например, раньше большой проблемой были стафилококки и стрептококки, ныне на детей «накинулись» вирусы (мононуклеоз, вирус Эпштейна-Барра и пр.). Вирусов герпеса насчитывают десятки, ученые ведут глубокие исследования этой новой напасти, но пути эффективного лечения только-только определяются.

- Да, родители заметно изменились, - соглашается Александра Сергеевна Горшкова. - Моя мама далека от медицины, но я помню, как она трепетно относилась к врачам, приходившим к моей бабушке. Когда приезжала скорая, то, сделав уколы, врачи ожидали эффекта от лекарства. В это время мама обязательно предлагала всей бригаде чай, бутерброды: «Вам ведь еще сутки дежурить!» Сегодняшние родители могут устроить скандал из-за того, что врач проходит в квартиру в бахилах, а не разувается. Считают, что врач сам должен знать, где в квартире умывальник и полотенце. Мы пришли к тому, что педиатры готовы принимать в поликлинике детей двух-трех участков, только бы не ходить по домам на вызовы. У нас тридцать лет работала прекрасная врач, родители с других участков старались попасть именно к ней. И вот после скандала, который устроила ей мама больного ребенка, она ушла с работы. Дело было так: врач пришла по вызову и 40 минут зимой ждала у дверей подъезда, чтобы попасть в дом, потому что в квартире не работал домофон и после этого мама ребенка сказала: «Могли бы в окно постучать!» К тому же врача обвинили, что лечение не помогает, потому что врач плохой. Этот конфликт был последней каплей в ситуации «эмоционального выгорания», которое присуще профессионалам, работающим с людьми и берущим на себя ответственность за их жизнь.

Начитавшись «ужастиков» в интернете, молодые мамы отказываются от прививок. Им кажется, что они защищают своих детей, в то время как они подвергают детей риску. Туберкулез ведь не спрашивает, сколько человеку лет, он поражает и ослабленного трехлетнего малыша, и глубокого старика. А вот ответьте на вопрос: готовы ли вы к тому, что в детском садике будут работать воспитатели, повара, не обследованные на сифилис, дизентерию и прочие заразные болезни? «Конечно, нет!» - скажете вы. А почему тогда вы с необыкновенной легкостью ведете в садик ребенка, не привитого ни от кори, ни от краснухи, не обследованного на туберкулез? Вот и получается, что вопрос доверия родителей к педиатрам весьма актуален. От решения этого вопроса тоже зависит, будет ли у нас достаточно детских врачей.

Здоровье - на блага цивилизации: равноценный обмен?

Есть у меня знакомая - мама пятерых детей. Когда они были маленькими, она увезла их из города в деревню, и там дети много ходили по тайге, круглый год обливались водой из ручья, зимой катались на лыжах. У них был такой мощный иммунитет, что всё детство они не болели. Вообще, ничем. Сейчас это взрослые люди, здоровые и крепко стоящие на ногах. Вообще на мой дилетантский взгляд, предыдущие поколения детей были крепче нынешних. Что говорят об этом специалисты?

- Наша пища была намного качественнее, - размышляет Александра Сергеевна Горшкова. - Мы не слышали о пищевых добавках, красителях, генетически модифицированных продуктах. Ели пюре яблочное с ежиком на этикетке, пили натуральное молоко и были счастливы. Сейчас пища изменилась, и резко возросло число детей с аллергиями. У детей большая эмоциональная нагрузка в школе. Они много сидят за компьютерами, планшетами, портят зрение, осанку, в результате сильно страдает здоровье в целом. Детям нужно много гулять, играть в подвижные игры. Такие простые вещи, как утренняя зарядка, должны быть обязательно в каждой семье. Но родителям надо начинать с себя. Как говорится, трудно рассуждать о вреде курения с сигаретой во рту. Но есть основания для оптимизма. Возле нашего дома я вижу все больше молодёжи на спортивных площадках. Юноши крутятся на турниках, щеголяют друг перед другом ловкостью и спортивными навыками. Да и спортплощадок с тренажерами в городе стало больше. Хотелось бы, чтобы в городе в каждом районе стало больше спортивных центров, доступных для детей.

Времена меняются. Сегодня студентам-медикам стало интереснее учиться, потому в их жизнь вошло интерактивное обучение, позволяющее входить в мир хирургии. В вузе есть тренажеры, на которых осваиваются медицинские процедуры. На экзаменах в медицинском университете видим юношей и девушек умных, целеустремленных. Врач - специальность штучная, не каждому дано быть подвижником, не каждому дано отдать жизнь медицине, которая, по сути, не профессия, а образ жизни. В наших с вами интересах помогать врачу.

Наталья ДЕКА, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

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