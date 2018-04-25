Как лечить больную спину

Что в Приморье можно получить бесплатно, а за что придется заплатить

Остеохондроз, на который традиционно списывается любая проблема с позвоночником, с возрастом настигает всех - это естественный процесс износа хрящевой ткани межпозвонковых дисков, сообщает «Журнал Здоровья». И начинается он задолго до того, как человека впервые потревожит боль в спине. В девяноста случаях из ста боли в спине сами собой проходят в течение месяца. Но если они возвращаются, с визитом к врачу лучше не тянуть.

«ИШИАС», «ЛЮМБАГО» И ДРУГИЕ

В основном на остеохондроз обращают внимание, когда начинается болевой приступ. Обострение может спровоцировать длительное сидение, подъем тяжестей, переохлаждение.

Различают три формы остеохондроза: шейный, грудной и поясничный. Боли в пояснице - самые распространенные (половина случаев), в четверти случаев встречается шейный остеохондроз, реже - остеохондроз грудного отдела позвоночника.

Проявляться остеохондроз у всех может по-разному. Но что делает все обострения остеохондроза похожими, так это резкая, простреливающая боль, связанная с тем или иным движением, и в зависимости от места ее локализации она по-разному называется.

Если боль сосредоточена в шее, ее называют цервикалгией, в грудном отделе позвоночника - торакалгией, поясничном - люмбалгией (раньше это называлось люмбаго). Если боль «отдает» в ногу, раньше об этом говорили как об ишиасе, а теперь эту болезнь называют ишиалгия, или невропатия.

Радикулиты сегодня называют радикулопатиями (шейная, пояснично-грудная). Но, как болезнь ни называй, в любом случае, лечить ее придется.

ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ

Боль в спине по распространенности уступает лишь насморку. И этим пользуется множество коммерческих клиник.

Сколько стоит пролечить спину, никто вам точно не скажет. Но для ориентира можно привести следующие цифры: во Владивостоке стоимость сеанса массажа одного из отделов позвоночника - поясницы, шейно-грудного отдела или воротниковой зоны - в среднем 1000-1300 рублей, занятие лечебной физкультуры - от 400 рублей, физиопроцедура - 400-600 рублей, сеанс иглорефлексотерапии - 600-1000 рублей. Каждую цифру нужно умножить на десять (столько сеансов обычно содержит курс амбулаторного лечения). Плюс первичная консультация того или иного специалиста - 1000-1500 рублей. Возможно, придется потратиться и на мануального терапевта. Расценки на первичный прием мануальщика» начинаются от 1000 рублей и не менее 1500 рублей - за каждый последующий сеанс. В итоге сумма на круг выходит приличная.

Так как боль в спине могут вызывать десятки факторов, врач начнет обследование с рентгена - от 1000 руб. Рентген нужен для того, чтобы определить, нет ли грыжи межпозвоночного диска. В ряде случаев для уточнения диагноза больному могут предложить сделать магнитно-резонансную томографию - от 3800 руб. (цена зависит от величины обследуемой зоны). Но если кто-то думает, что это обследование более прогрессивное, более показательное, то мнение это не совсем верно. Каждый метод дает свое. То, что можно увидеть на рентгене, иногда более информативно, и наоборот.

ВИЗИТ В ПОЛИКЛИНИКУ

В рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» районные поликлиники были оснащены необходимым оборудованием, поэтому расценки на их услуги более демократичные, чем у частников. Кроме того, при наличии полиса обязательного медицинского страхования определенное их количество можно получить бесплатно.

Врач-терапевт или невролог первым делом назначит пациенту медикаментозную терапию (обезболивающие, противовоспалительные и противоотечные препараты, различные мази, бальзамы, гели, лекарства, улучшающие кровообращение и снимающие мышечные спазм) и направит его в отделение реабилитации или отделение восстановительного лечения, которые сегодня есть в любой районной поликлинике. Здесь можно получить помощь как полису ОМС, так и на платной основе.

Начнем с того, что положено больному бесплатно.

Увы, не все, что хотелось бы. Перечень лечебных мероприятий ограничен рамками стандарта оказания первичной медико-санитарной помощи (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 707 от 24.12.2007 г.).

Согласно этим стандартам при обострениях остеохондроза поясничного отдела позвоночника больному рекомендовано:

- физиолечение: магнитотерапия - 10 процедур, ультразвуковая терапия - 10 процедур;

- массаж поясничного отдела позвоночника - 10 сеансов;

- лечебная гимнастика - 10 занятий.





В случае невропатии (когда задет седалищный нерв) пациенту бесплатно назначат 10 сеансов иглорефлексотерапии.

А вот при обострениях в шейном и грудном отделах позвоночника бесплатная медицинская помощь, согласно стандартам, ограничена 10 занятиями лечебной физкультуры и 10 процедурами магнитотерапии.

Правда, поликлиники стараются несколько расширить рамки стандартов немедикаментозной помощи и реабилитации больных с шейным остеохондрозом. Но опять же лишь при диагнозе «невропатия», когда у больного уже буквально немеют руки.

«Решением своей врачебной комиссии мы расширили рамки стандартов оказания немедикаментозной помощи и реабилитации при невропатиях, - сообщила «Журналу Здоровья» заведующая отделением восстановительного лечения Владивостокской поликлиники №1 Марина Дородных. - К ЛФК и магнитотерапии мы дополнительно добавили 5 процедур электрофореза, 5 процедур СМТ (синусоидально-модулированные токи), 5 сеансов массажа и 2 сеанса иглорефлексотерапии. Двух сеансов достаточно, чтобы снять боль».

В качестве дополнительного лечения, но уже на платной основе, а также не имеющим полиса ОМС поликлиника предлагает лазерную терапию, диадинамические или синусоидальные модулированные токи, которые заставляют мышцы напрягаться в определенном ритме, принуждая их становиться сильнее и лучше держать позвоночник, одновременно мышцы расслабляются, то есть снимается болезненный мышечный спазм, парафинотерапию, тейпирование (наложение специальных фиксирующих лент), «иголки», массаж, гирудотерапию (лечение пиявками), мануальную терапию.

Приводим расценки: сеанс массажа одной зоны спины - 450 рублей, групповое занятие ЛФК - 250 рублей, механотерапия (индивидуальные занятия на тренажере) - 200 рублей, сеанс ИРТ - от 450 до 750 рублей, тейпирование одного отдела позвоночника - от 600 до 1100 рублей, микроволновая терапия (ДМВ), магнитотерапия - 150 рублей за процедуру, СМТ, ДДТ - 250 рублей за процедуру, парафинотерапия одной зоны - 400 рублей, сеанс гирудотерапии - 650 рублей, консультация врача-гирудотерапевта - 950 рублей. Первичный прием врача мануальной терапии (консультация, осмотр, тестирование, коррекция дисфункции) - 1550 рублей, повторный прием - 1050 руб.

СПИНА ЛЮБИТ ГИМНАСТИКУ

Несмотря на широчайший спектр различных методов, самое действенное средство для лечений заболеваний ОДС - комплексы лечебной физкультуры, направленные на укрепление мышц спины. В этом единогласны и неврологи, и нейрохирурги, и ортопеды.

Есть методики для шейного отдела, грудного, поясничного. Они очень эффективны, но надо заниматься ими постоянно, и тогда боль уходит. А как только человек разленился недельки на две-три, то все возвращается в прежнее состояние.

Иглорефлексотерапия считается одним из действенных методов лечения заболеваний позвоночника, но имеет противопоказания. Особенно осторожными должны быть сердечники, так как ИРТ оказывает стимулирующее воздействие на сердце, а излишняя нагрузка больному органу ни к чему. «Иголки» противопоказаны и страдающим мочекаменной и желчекаменной болезнями - могут спровоцировать движение камней.

Массаж весьма полезен при заболеваниях позвоночника, но при грыже диска он категорически противопоказан.

Мануальный терапевт может помочь, когда грыжа диска еще не сформировалась и нет анатомических изменений в позвоночнике. Но если грыжа есть, а ее местоположение не определено, вмешательство в эту область способно привести больного на операционный стол.

Ирина ПЕТРОВА, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

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