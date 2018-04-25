Рак: предотвратить и обезвредить

Новые проекты по предотвращению и лечению онкологических заболеваний реализуются в Приморье

Онкологические заболевания сегодня считаются самой распространенной патологией после инсульта и ишемии миокарда, сообщает «Журнал Здоровья». С каждым годом количество онкологических пациентов в России неуклонно растет. Многие боятся подобного диагноза, хотя онкология не всегда является фатальным приговором. В рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» департамент здравоохранения и специалисты Приморского края уделяют профилактике и лечению онкологических заболеваний очень большое внимание.

Отметим, особое внимание вопросу профилактики и лечения онкологических заболеваний уделил Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию, указав на необходимость сформировать общенациональную программу по борьбе с онкологией.

Береги здоровье смолоду

Именно ранняя диагностика позволяет снизить смертность от онкологии, говорят эксперты. Напомним, в 2015 году на территории края департаментом здравоохранения была утверждена программа скрининга населения на предмет выявления ранних стадий злокачественных новообразований или предраковых заболеваний.

Все медицинские организации Приморского края имеют объемы работы с населением по скринингу, в котором участвует здоровое население.

Медики доводят до сведения населения, что диспансеризация определенных возрастных групп один раз в два года, проходящая в рамках федеральной программы, - необходимость, позволяющая выявить онкологические заболевания на ранних стадиях.

Так, маммография - обязательное обследование для женщин. Процедура представляет собой рентгеновское обследование молочных желез на основании забора крови из вены, поиска опухоли яичников. Также женщинам необходимо проходить обследование шейки матки на предмет наличия раковых клеток, с помощью УЗИ проверить органы брюшной полости, флюорографию и другие необходимые процедуры.

Главный внештатный онколог Приморья, заместитель главного врача по медицинской части краевого онкологического диспансера, кандидат медицинских наук Людмила Гурина комментировала СМИ:

«Многие злокачественные опухоли выявляются в поздней стадии, и тогда очень сложно спасти человеку жизнь. Ежегодно у нас выявляется 6-7 тысяч новых случаев злокачественных опухолей. Считается, что это болезнь старшего и пожилого возраста. Действительно, заболеваемость некоторыми раковыми опухолями в возрасте после 60-70 лет может встречаться в 100 раз чаще, чем в молодом возрасте. Поэтому чтобы не заболеть в старости, мы должны вести здоровый образ жизни в молодости».

В администрации Приморского края рассказали, что в Приморье работает позитронно-эмиссионный томограф, на котором проводится ПЭТ-диагностика на основе ультракороткоживущих изотопов, которые доставляются во Владивосток из Хабаровска. Пациенты проходят эту процедуру бесплатно, по направлению врача-онколога. Это позволяет выявить раковые заболевания на ранней стадии. В 2017 году исследования методом позитронно-эмиссионной томографии в Медцентре ДВФУ прошли более 1600 человек.

На данный момент при лечебных учреждениях Приморья действуют 23 первичных кабинета онкологической помощи. Их главная задача - своевременная профилактика и раннее выявление раковых заболеваний, а также повышение информированности населения об этом недуге.

Живи без страха - проверь здоровье

Важным шагом для профилактики и ранней диагностики онкологии в крае стало участие региона в межрегиональном проекте «Живи без страха. Живи искусством». В рамках действующей акции жительницы края смогут пройти необходимые исследования и проверить состояние своего здоровья с применением современных технологий - методом жидкостной цитологии.

В департаменте здравоохранения сообщили, что площадкой для реализации проекта выступит женская консультация Владивостокского клинического родильного дома №3 (ул. Калинина, 55).

Заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко отметила, что данная программа призвана привлечь внимание общества к проблемам онкологии и подчеркнуть важность ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний женской репродуктивной сферы.

Пройти обследование в рамках реализации проекта «Живи без страха» смогут более 850 жительниц Приморья.

Главврач роддома № 3 Светлана Сагайдачная информирует:

«Акция проходит в Приморье в течение нескольких дней - 21, 24, 26, 27 и 28 апреля с 8.00 до 16.00 - специалисты учреждения будут осуществлять прием пациенток для выполнения высокоточной диагностики раковых и фоновых заболеваний женских репродуктивных органов».

В качестве метода исследования выбрана жидкостная цитология, которая является самой информативной на данный момент технологией, подразумевающей объективный анализ структуры клеток. Это позволяет с максимальной точностью определить наличие в ней изменений на раннем этапе развития онкологии и предраковых заболеваний.

«При использовании метода жидкостной цитологии обработка материала и приготовление мазков производятся с помощью специального оборудования, которое устраняет дополнительные примеси и равномерно распределяет клетки, обеспечивая чистоту исследуемых образцов и их однослойность», - подчеркнула Светлана Сагайдачная.

Специалисты в области онкологии уверены, что успех борьбы с раком кроется в ранней диагностике и правильно подобранном лечении. Обнаружение признаков рака на ранней стадии позволяет вылечить до 95% пациенток.

«В сентябре будем разрезать ленточку»

«В рамках ВЭФ-2017 между администрацией Приморского края и Госкорпорацией «Росатом» подписано соглашение о создании в Приморье на острове Русском Центра ядерной медицины. Реализация проекта позволит оказывать диагностическую и лечебную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями на самом высоком технологическом уровне. Планируется, что в Центре развития ядерной медицины в Приморье смогут проходить обследование порядка 6 тысяч человек в год», - поясняют в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, 10 апреля этого года на встрече с руководством Российской Академии наук Президент России Владимир Путин заявил о необходимости строительства синхротрона в Приморье.

16 апреля вопрос о ходе реализации проекта по созданию Центра ядерной медицины на острове Русском во Владивостоке обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В работе совещания принял участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

«В целом стоит задача создания на Дальнем Востоке и в Приморье в частности, кластера, связанного с разработкой и использованием высоких технологий. И медицинское направление, связанное с ядерной тематикой, может рассматриваться как одно из базовых по этой работе. Потому что тут и опыт есть у Российской Федерации. Давайте будем этим заниматься. Давайте послушаем, в каком состоянии работа, чтобы в кратчайшие сроки ее завершить. Андрей Владимирович мне говорил о том, что выработана конструкция. Посмотрим ее, чтобы убедиться, что она не спотыкается», - отметил Юрий Трутнев.

Глава Приморья пояснил, что, на сегодняшний день найден инвестор, который в ноябре 2017 года предложил краю сотрудничество по реализации проекта на привлекательных условиях. Им стала компания «Швабе», специализирующаяся на производстве оптико-электронной, лазерной и медицинской техники.

По словам Андрея Тарасенко, проект планируется реализовать в два этапа. Первый предполагает оснащение Медицинского центра ДВФУ дополнительными модульными ПЭТ/КТ-сканерами и модульным циклотроном.

На втором этапе под эгидой ДВФУ будет произведено строительство современного центра протонной терапии с пропускной способностью более тысячи пациентов в год.

«Данный проект станет пилотным в рамках строительства сети аналогичных центров на территории РФ при содействии федеральных университетов», - отметил глава региона.

АО «Швабе» информирует, что оборудование для оснащения ПЭТ/КТ-центра уже закуплено. Сейчас заканчиваются проектные работы по размещению центра ядерной медицины на площадке с учетом требований радиационной безопасности.

«Как отметили представители компании, в сентябре будем разрезать ленточку. Сборка данных модулей начинается на базе «Радиоприбора», они прибывают сюда на днях. В жизнь наконец воплотится проект ядерной медицины», - подчеркнул Андрей Тарасенко, добавив, что онкология является одним из самых трудноизлечимых и распространенных заболеваний. «Поэтому в регионе необходимо создать такие условия, при которых приморцы и все дальневосточники будут иметь возможность пользоваться самыми современными медицинскими технологиями в данной области. Появление двух новых медицинских учреждений позволит решить эту задачу», - подчеркнул врио губернатора.

Напомним, ранняя диагностика - важнейший шаг к успеху в борьбе онкологическими заболеваниями. Если поздно выявлять злокачественные опухоли, то вылечить их очень сложно, а 4-ю стадию рака вылечить невозможно.

Анна МАЦОВСКАЯ, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

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