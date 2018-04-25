Приморцев поджидает опасная "пробка"

Чтобы избежать тромбоза, доктора рекомендуют вовремя лечить варикоз и больше двигаться

Кровь, вытекающая из поврежденного сосуда, обладает уникальной способностью сворачиваться. Но иногда она начинает сворачиваться прямо в сосудах, и тогда в их просветах образуются тромбы, сообщает «Журнал Здоровья». Оторвавшийся тромб с потоком крови попадает в сосуды, снабжающие кровью легкие, и закупоривает их. Развивается тяжелое состояние - тромбоэмболия легочной артерии, последствия которой часто фатальны.

Учитывая актуальность проблемы и профилактическую направленность краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края 2013-2020 г.», «Журнал Здоровья» обратился к ведущему специалисту в области сосудистой хирургии.

О причинах возникновения тромбозов, как предотвратить их развитие, как они лечатся и как не упустить момент для экстренного обращения за медицинской помощью, рассказывает главный сосудистый хирург Приморского края, доктор медицинских наук, профессор Виктор Раповка.

КТО В ГРУППЕ РИСКА

Тромбы в венах ног возникают по разным причинам. Но в 90% случаев тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) ее причиной является варикозная болезнь. Она повышает риск тромбоза глубоких вен и поэтому ее надо лечить.

Но не всегда расширенные сосуды на ногах - признак заболевания, нередко просто косметический дефект. Но, чтобы убедиться в том, что ничего страшного у вас нет, нужно обращаться не в салон красоты, а к сосудистому хирургу или флебологу. При необходимости будет назначено ультразвуковое исследование, позволяющее определить проходимость глубоких и поверхностных вен, а также обнаружить тромбы в пораженных венах и степень их опасности.

Если тромбы в глубоких венах появились, они могут дать о себе знать, а могут и не выдавать своего присутствия. В первом случае появляются выраженные болевые ощущения по ходу вены, нога отекает - и человек вынужден обратиться к врачу. Хуже, когда тромбоз протекает без симптомов.

Сегодня тромбоэмболические осложнения выходят на одно из первых мест по количеству летальных исходов. При вскрытии у половины умерших от различных заболеваний обнаруживаются изменения в легочной ткани, вызванные тромбоэмболическими осложнениями, протекавшими бессимптомно. То есть люди, которые перенесли венозный тромбоз, даже не догадывались о наличии у них этого заболевания.

Помимо страдающих варикозным расширением вен, в группе риска те, кто мало двигается. Сидячая или стоячая работа, длительные авиаперелеты и поездки в автомобиле - все эти ситуации неизбежно влекут за собой замедление кровообращения. Кровь в глубоких венах застаивается. Из-за этого кровяные тельца склеиваются, образуется сгусток, который и называют тромбом.

Высок риск развития тромбоза и тромбоэмболии легочной артерии и при обширных оперативных вмешательствах (протезирование тазобедренного и коленного суставов, операции на малом тазу, онкологические операции и т.д.), когда больной вынужден соблюдать постельный режим. А также в случае иммобилизации (обездвиживания) нижних конечностей при переломах или после операции.

По статистике, при замене тазобедренного сустава в 60% случаев развивается тромбоз глубоких вен даже при здоровых неизмененных венах. Поэтому рекомендуется как можно раньше поднимать больного с койки (на вторые-третьи сутки). Чем раньше человек начнет ходить, тем меньше риск развития у него тромбоза глубоких вен. Также в качестве мер профилактики применяют госпитальный трикотаж (эластичные чулки) либо бинтование конечностей и проводят антикоагулянтную терапию. Прием антикоагулянтов показан и при переломах, когда нога в гипсе.

ТРОМБ ТРОМБУ РОЗНЬ

Основная опасность тромбоза состоит в том, что он развивается внезапно и очень быстро прогрессирует - буквально за несколько часов. Поэтому важно как можно скорее обратиться за врачебной помощью и экстренно сделать ультразвуковое исследование. Любой отек ноги, особенно если он возник без видимой причины и только на одной конечности, - повод немедленно обратиться к флебологу или сосудистому хирургу и сделать ультразвуковое дуплексное сканирование. Промедление в этой ситуации может привести к трагедии.

Если тромб в венах ног обнаружен, врач определяет, что это за тромб. Если тромб плотно фиксирован к стенке вены, больному назначаются лекарства по разжижению крови и компрессионный трикотаж.

Если у тромба есть флотация - свободно плавающий в кровотоке фрагмент, предстоит более серьезное лечение. Именно флотирующие тромбы наиболее опасны - не прикрепленный к венозной стенке участок кровяного сгустка в любой момент может оторваться и с током крови доплыть до легочной артерии. В этом случае для профилактики тромбоэмболии легочной артерии может потребоваться установка в вену специального устройства - кава-фильтра, который улавливает тромб и не дает ему продвинуться вверх по венозному руслу и попасть в легочную артерию.

ЛОВУШКА ДЛЯ ТРОМБА

Кава-фильтры бывают разных модификаций, например, в виде зонтика. В сложенном виде такой «зонтик» через крохотный разрез или прокол вены в области шеи с помощью катетера проводится в нижнюю полую вену (где-то посередине туловища) и там раскрывается, фиксируясь своими «спицами» на стенках сосуда.

Операция относится к малоинвазивным методикам и проводится под местной анестезией. Такие операции делаются в отделении сосудистой хирургии Приморской краевой клинической больницы №1. Операции делаются по полису обязательного медицинского страхования и для пациентов бесплатны.

Но установка фильтра - это лишь вспомогательная мера. Она препятствует развитию осложнений, но не решает главной проблемы - тромб-то продолжает находиться в вене. Чтобы этот сгусток крови растворить назначается антикоагулянтная терапия. За это время снимается воспаление вен, ликвидируются явления тромбоза и угроза тромбоэмболического осложнения. А через 2-3 недели, когда процесс утихнет, устройство надо будет извлечь из сосуда.

НЕ УПУСТИТЬ МОМЕНТ

В большинстве случаев кава-фильтр оказывается эффективным и позволяет избавиться от тромба без риска эмболии. Но восстановление кровотока происходит лишь в том случае, если больной поступает в стационар в течение 2-3 дней после начала развития тромбоза. Но, к сожалению, обычно больные поступают позже. Пока человек размышляет: идти или не идти ему к врачу, тромб растет, поднимается вместе с кровотоком вверх, и уже просто удалить (растворить) его не получится. То есть тромб остается. И даже если снять воспаление сосудов, все равно происходит их деформация и развивается посттромботический синдром, характеризующийся отечностью нижней конечности, изменением ее цвета, трофическими язвами.

На фоне варикозного расширения вен нижних конечностей может возникнуть такое осложнение, как тромбоз подкожной вены. Проявляется он в виде сильного покраснения и появления плотного болезненного тяжа. Это значит, что надо срочно идти к врачу. Если воспалена вена голени ниже коленного сустава, такое состояние можно лечить амбулаторно. В качестве лечения назначается антикоагулянтная терапия, эластичное бинтование конечности или компрессионный трикотаж. Но если это уплотнение распространяется вдоль вены выше колена и доходит середины бедра - это показание к срочной госпитализации. Здесь могут провести тромболизис - при помощи катетера в сосуд вводятся специальные препараты, растворяющие тромб. А при тяжелой форме тромбоза может понадобиться и тромбэктомия - хирургическое удаление тромботических масс в крупных венах нижних конечностей.

ПРОФИЛАКТИКА ДЛЯ ЗДОРОВЫХ

Как уже было сказано, большую роль в развитии тромбоза играет застой крови в глубоких венах, вызванный обездвиженностью нижних конечностей. Но одно дело, когда подолгу лежать в постели вынужден человек, перенесший тяжелое заболевание или получивший травму ног: если при этом повреждены сосуды, возникает воспаление и вероятность образования тромба серьезно увеличивается. И совсем иное, когда человек сам предпочитает подолгу лежать или сидеть, тем самым добровольно подвергая себя опасности.

Тем, кто целыми днями сидит в офисе или совершает авиаперелет на длительные расстояния, необходимо периодически делать упражнения для ног, чтобы не допускать застоя венозной крови. Тем же, у кого есть склонность к варикозному расширению вен, на время полета обязательно нужно надевать эластичный трикотаж - чулки или гольфы. Кроме того, я рекомендую абсолютно всем за 2 часа до полета принять 1-2 таблетки препарата группы флеботоников даже при неизмененных венах.

Ирина ПЕТРОВА, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

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