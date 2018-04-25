Приморье диетическое

Здоровый образ жизни немыслим без правильного питания, считают специалисты Центра питания и здорового образа жизни Медцентра ДВФУ

Пожалуй, трудно найти человека, который был бы в полной мере доволен своим весом, сообщает «Журнал Здоровья». Кому-то для счастья не хватает плюс-минус пары килограммов, кто-то всю жизнь безуспешно борется с излишком килограммов в двадцать-тридцать и, сбросив «утяжеление» ценой неимоверного труда и голодовок, возвращает его уже через несколько месяцев, да еще с прибавкой. Есть и те, кто, наоборот, бьется за вожделенные килограммы, ведь с ними связано, скажем, не только женское здоровье и возможность материнства, но и радость полноценной бодрой и позитивной жизни.

Несмотря на огромный поток информации и сотни диет, которые, сменяя друг друга, входят в моду (помните - яблочная, рисовая, гречневая, белковая и т.д.), самому человеку выработать приемлемый и здоровый рацион и режим питания очень сложно. Да и может ли принести пользу организму жесткая монодиета или вовсе «чудо-голодание» без врачебной поддержки? Отсюда - понятные неудачи. И как следствие - плохое самочувствие, сниженный иммунитет, проблемы со здоровьем, ведь оно напрямую связано с правильным питанием.

Между тем врачи убеждены, что современные методики позволяют человеку добиться оптимального для него веса, скорректировав образ жизни и питания, и рекомендуют всем, кто имеет проблемы с весом, особенно, если они сопровождаются ухудшением здоровья, не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам, в том числе врачам-диетологам. Правда, возможностей для этого у нас не так много, но они все-таки есть. И тот, кто захочет грамотно бороться за правильный вес, может получить компетентную помощь.

Центры здоровья

Так, в Приморье в соответствии с региональной «Программой развития здравоохранения в Приморском крае» на 2013 - 2020 годы работает несколько центров здоровья, где можно получить консультацию, в том числе и по здоровому питанию. По информации Департамента здравоохранения,

в центрах здоровья каждый житель края может бесплатно проверить свое физическое состояние, узнать факторы риска заболеваний и с учетом этого скорректировать образ жизни.

Профилактические осмотры, которые можно здесь пройти бесплатно (имея паспорт и полис ОМС), включают проверку состояние легких, сердца, соотношения жировой и мышечной ткани, моторных реакций и эмоционального состояния.

По полученным результатам формируют и выдают пациентам индивидуальные программы здорового образа жизни, включающие рекомендации по здоровому питанию, режиму труда и отдыха, физической нагрузке, двигательной активности. Все это поможет свести к минимуму выявленные риски развития патологии в будущем.

Получить ответы на волнующие вопросы по поводу здорового образа жизни можно и во время «Прогулки с врачом». «Она на протяжении пяти лет успешно реализуется и продолжает пользоваться популярностью у жителей и гостей Владивостока, - рассказала краевому медицинскому порталу главный врач КГБУЗ «ВКДЦ» Анжела КАБИЕВА. - Каждое субботнее утро, невзирая на погодные условия, доктора ждут приморцев на набережной Цесаревича во Владивостоке. За период работы проекта в Приморье более 3500 человек получили информацию о том, как снизить риск развития хронических неинфекционных заболеваний, мотивацию к ведению здорового образа жизни, к повышению своей двигательной активности». Понятно, что все это в комплексе со здоровым питанием помогает человеку обрести оптимальный именно для него вес.

По стандартам НИИ

Есть во Владивостоке и специализированное учреждение, где целенаправленно занимаются проблемами нарушениям пищевого поведения, это Центр питания и здорового образа жизни Медицинского центра ДВФУ. Его услуги также доступны приморцам. Все, что предлагается здесь пациентам, судя по информации официального сайта, основано на стандартах НИИ питания РАН, Национального общества диетологов, Европейской ассоциации по изучению ожирения и включает все новейшие достижения в области диетологии и правильного питания.

Прежде чем разработать индивидуальную программу питания, специалисты центра проведут предварительное обследование пациента. В него входят анализ состава тела (объем мышечной и жировой массы, водной составляющей, уровень основного обмена); основные антропометрические измерения; анализ истории набора веса и причины неудач в предыдущих попытках снижения веса (если таковые были); исследование общего состояния здоровья и имеющихся патологий. Изучают специалисты и пищевые предпочтения пациента. И только проанализировав все полученные данные, врач-диетолог и специалист по нарушениям пищевого поведения разрабатывают индивидуальную программу питания, в которую может входить даже подробное ежедневное меню со сменой рациона в течение недели.

Цель специалистов центра, по их словам, - научить пациента правильно питаться, используя самые обычные, привычные продукты. А также - соблюдению графика приема пищи: «мы учим пациентов использовать их в нужное время, в нужном месте, в нужном количестве и в нужном качестве».

Еще одно бесспорное преимущество центра состоит в том, что он работает в составе Медицинского центра ДВФУ, а значит, имеет возможность направить пациента в случае необходимости на консультацию к врачам разных специальностей, ведь не секрет, что повышенный вес зачастую сопровождают патологии сердца, органов пищеварения, сахарный диабет и другие заболевания. И еще об особенности используемых здесь методик: никаких изнурительных голодных диет и тяжелых тренировок, хотя возможности Центра реабилитации с его оздоровительными процедурами, тренажерными залами и бассейном могут быть использованы.

Граммы и калории

Программы, разработанные в Центре питания, рассчитаны как на здоровых в целом людей, желающих подкорректировать свое пищевое поведение на пути к стройности, так и на тех, для кого снижение веса - необходимая часть программы оздоровления. Первым рекомендации диетологов помогут не только скорректировать свой вес, но и наладить процесс пищеварения, придать коже здоровый, ухоженный вид.

Вторым - подобрать такой рацион, чтобы ненужные килограммы не вернулись через несколько недель или месяцев. При этом подчеркивается, что пациентам не придется распрощаться с вкусной едой и отказаться от получаемого удовольствия при ее приеме. Специалисты учат посетителей центра питаться вкусно и одновременно полезно, здесь подбирают замену пищевым привычкам человека и помогают сделать переход к новому образу жизни максимально комфортным психологически. В рамках некоторых программ разрабатывается индивидуальное меню с количеством приемов пищи, граммов, видов блюд, которое необходимо для достижения поставленной цели.

Не секрет, что зачастую излишний вес характерен для всех членов семьи. Для тех, кто решил с ним справиться сообща, разработана программа «Снижение веса для него и для нее». Оказывается, когда муж и жена вместе решают стать здоровыми и стройными, результат существенно улучшается, ведь в холодильнике появляются правильные продукты, из него исчезает то, что ведет к ожирению. Кроме того, появляется дополнительная мотивация - стать стройнее, моложе или наконец влезть в свадебный костюм, который лет пятнадцать висит в шкафу.

В нашем окружении всегда есть кто-то, про которого говорят «не в коня корм» - ест человек замечательно, потерей аппетита не страдает, но выглядит так, как будто его неделю не кормили. Диетологи разработали специальную программу, рассчитанную на набор веса. Для таких пациентов необходимо правильно подобранное питание с введением нужного количества микро- и макроэлементов. Имеет значение и психологическая поддержка.

По мнению специалистов, профессиональные рекомендации по правильному питанию на различных этапах жизни полезны каждому. С учетом этого в центре разработаны программы, ориентированные на различные категории граждан. Так, программа «Рациональное питание» позволит избавиться от плохого пищеварения, укрепить организм и повысить иммунитет, а также скорректировать фигуру (мужчинам, например, избавиться от «пивного» животика). Программа «Питание для спортсменов» поможет удерживать стабильный вес и добиваться высоких спортивных результатов. «Скоро мама» - название само говорит о содержании этой программы. Одна из главных ее целей - устранение токсикоза и потери аппетита, а также настройка организма на грудное кормление.

В центре помогут также разработать программы лечебного питания, ведь правильное питание позволяет повысить не только защитные силы организма, но и эффективность медикаментозного лечения. Это особенно важно, скажем, при сахарном диабете или онкологической патологии.

При составлении такой индивидуальной программы питания учитываются все медицинские показания, время протекания болезни, тип лечения, пищевые привычки, психологическое и эмоциональное состояние.

Стоит, наверное, добавить, что все эти программы центра осуществляются на платной основе. Но крайне важно, что в Приморском крае есть учреждения, где каждый, кто решил встать на путь здорового питания, может получить компетентную рекомендацию специалистов.

Ирина БАРАННИК, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

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