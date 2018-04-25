Обследование на СПИД в Приморье бесплатно и анонимно

Каждый зафиксированный случай СПИДа в Приморском крае находится на особом контроле

Специалисты краевого Центра «СПИД», расположенного во Владивостоке, отмечают положительную динамику в количестве выявления инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) граждан на территории Приморского края. Также активно ведется работа по профилактике с целью предотвратить массовые случаи заболевания ВИЧ-инфекцией, сообщает «Журнал Здоровья». Сам по себе СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) является конечной стадией ВИЧ-инфекции, которая при отсутствии специфической терапии закачивается летальным исходом.

Единственный действующий способ снизить развитие эпидемии в современном обществе - доносить до населения научно подтвержденную информацию о методах заражения ВИЧ, стадиях развития синдрома, а также способах профилактики и последствиях, к которым приведет отказ от лечения.

На территории Приморского края данная работа проводится в рамках реализации «Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 года № 2203-р».

Заместитель главного врача ГБУЗ ККБ № 2 Центр СПИД Лидия Скляр рассказала, что делается в Приморском крае в том числе и в рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы».

«Главные цели государственной стратегии - снизить количество вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции на территории Российской Федерации в целом и по регионам в частности. Работа госструктур совместно с представителями медицины направлена на минимизацию смертей от вируса иммунодефицита, и особенно от СПИДа - когда на фоне ВИЧ манифестируются заболевания в тяжелых формах их развития», - рассказала доктор Скляр.

«Каждый зафиксированный случай СПИДа в Приморском крае находится на особом контроле. Необходимо помнить, что ВИЧ сегодня - не приговор. При грамотной терапии инфицированный человек может жить полноценной жизнью, - отметила она, добавив, что 5 марта текущего года на профильной комиссии, которая проходила в Санкт-Петербурге под руководством главного специалиста Министерства здравоохранения Российской Федерации по ВИЧ-инфекциям, профессора Евгения Воронина, было установлено: по охвату лечения инфицированного населения Приморский край занимает хорошую позицию: - Это большое достижение совместно проводимой работы Департамента здравоохранения Приморского края и нашего медицинского центра».

Лидия Скляр отметила, что высокая коммуникация федеральных и региональных ведомств с врачами позволила серьезно продвинуться как в профилактике, так и в лечении этого тяжелого заболевания.

«В Центре СПИД во Владивостоке каждый желающий, кому показана терапия, обязательно ее получит», - пояснила эксперт. В рамках государственных стратегий информирование населения является одной из основных задач. Так, на профилактическую работу по предупреждению распространения вируса иммунодефицита человека в Приморье в этом году государством было выделено порядка 10 миллионов рублей.

«Речь идет как о визуализации проблемы - в виде стендов, листовок, плакатов, так и о восприятии информации на слух - через средства массовой информации, а также лекторское участие. Необходимость знать, как обезопасить себя от ВИЧ-инфекции, на сегодняшний день является ключевым моментом для снижения распространения заболевания», - уточнила Лидия Скляр.

Как известно, ВИЧ-инфекция передается тремя основными способами - половым путем, через кровь и от матери к ребенку во время беременности, родов и кормления грудью. Специалисты Центра СПИД предлагают людям провести бесплатное и анонимное обследование на СПИД, например, при помощи слюновых тестов. После забора слюны уже через 10 минут индикаторная полоска покажет предварительные результаты. Если определяется полоска - это повод, чтобы данному человеку пройти углубленное обследование по стандартам в Центре СПИД.

«Такой системный подход дал положительный результат. В этом году мы можем говорить о «переломе» в снижении выявляемости случаев ВИЧ-заболевания. Сегодня наша задача - подключить к профилактике тех людей, которые входят в так называемые группы риска: наркоманы, женщины, «с пониженной социальной ответственностью», как метко выразился наш президент, мужчины, ориентированные на секс с мужчинами и прочий подобный контингент», - рассказала заместитель главного врача Центра СПИД.

Подключившаяся к разговору врач-психотерапевт Центра СПИД Елена Войтовская пояснила, что по официальной статистике средний показатель зараженных людей в Приморском крае - 0,5%. В некоторых районах по России показатель инфицированных людей еще выше - 2,5% населения. «Это связано с низкой сексуальной культурой, когда практикуется секс без презерватива. Сегодня государство выделяет достаточно средств на лекарство и медицинское оборудование. Кроме того, осуществляется обязательный контроль доноров. Хорошие подвижки есть в налаживании коммуникативной работы с краевым наркологическим диспансером, откуда людей с установленной наркотической зависимостью в обязательном порядке направляют на обследование в Центр СПИД во Владивостоке.

Также с 2015 года в Приморском крае принят закон об обязательном обследовании сексуальных партнеров беременных женщин при постановке их на учет. Считаю, что все предпринимаемые государством и врачами меры должны иметь обратную связь от населения. Люди обязаны понимать, что только профилактика заболевания, обследование на предмет заражения и осознание, что их здоровье в их собственных руках, дают надежду на угасание эпидемии», - добавила врач-психотерапевт Елена Войтовская.

Как пройти тест на ВИЧ?

Медики не устают напоминать: эпидемия ВИЧ-инфекции и ее конечной стадии СПИДа представляет в настоящее время серьезную угрозу жизни миллионов взрослых и детей!

Распространению ВИЧ-инфекции способствуют социально-экономические факторы, миграция населения, распространение наркомании и венерических заболеваний, активное вовлечение молодежи в секс-услуги.

Особенностью ВИЧ-инфекции является то, что от момента заражения до появления признаков заболевания проходят годы. Больной человек может не знать о своем грозном заболевании, а потому упускается время, когда ему можно помочь. С другой стороны, он становится источником инфекции для окружающих. Раньше считалось, что ВИЧ-инфицированные - это люди, ведущие асоциальный образ жизни (наркоманы, проститутки, гомосексуалисты). Сегодня жертвами этой инфекции являются уже люди различного социального статуса, возраста, национальности, религиозных убеждений.

Важнейшим методом предупреждения распространения вируса иммунодефицита человека является информирование населения о путях заражения (половой, через кровь, от матери к ребенку) и мерах профилактики. Обследование людей на наличие антител в крови к ВИЧ с консультацией до и после тестирования играют важную роль в профилактике ВИЧ-инфекции.

Тест - особый анализ крови, взятой из вены. Он показывает: заражен ли человек ВИЧ. Федеральный Закон РФ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» (1995 г.) гарантирует доступное добровольное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции.

Основная цель обследования - индивидуальное обучение обратившегося формам поведения, при которых снижается риск заражения ВИЧ. Специалисты Центра СПИД оказывают психологическую поддержку с целью снижения тревоги и сомнений, возникающих у людей, обратившихся к врачу по проблемам ВИЧ/СПИД. Также люди получают сведения о дополнительных медицинских или социальных службах поддержки.

Добровольное и анонимное обследование (тестирование) проводится в кабинетах психосоциального консультирования и обследования на ВИЧ в Краевом клиническом Центре по профилактике и борьбе со СПИД (г. Владивосток, ул. Борисенко, 50; тел. 263-63-11) либо в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства.

Яна МАЛЬЦЕВА, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

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