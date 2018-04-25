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Взять клеща в клещи
Прививка - единственный способ защиты от опасных насекомых
С начала апреля в Приморском крае уже зарегистрированы десятки случаев присасывания клещей, сообщает «Журнал Здоровья». Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю сообщает, что любые виды клещей, обитающие в природных условиях, опасны для человека и животных, поскольку являются разносчиками ряда заболеваний. Прививка на сегодня - единственный долговременный способ защиты от опасных насекомых.
Вакцинация населения осуществляется в рамках Программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы».
Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) является самым опасным острым инфекционным вирусным заболеванием с преимущественным поражением центральной нервной системы. В Роспотребнадзоре по Приморскому краю напоминают, что не каждый укус клеща провоцирует болезнь, но если заболевание наступило - последствия для человека могут стать необратимыми - от инвалидности до летального исхода.
Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку:
- в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной,
- при посещении эндемичных по КВЭ территорий в лесах, лесопарках, на индивидуальных садово-огородных участках,
- при заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми - на одежде, с цветами, ветками и т. д. (заражение людей, не посещающих лес),
- а также при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке,
- при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса.
В качестве специфической профилактики применяют вакцинацию, которая является самой надежной превентивной мерой.
В соответствии с требованиями санитарных правил «О внесении изменений №1 в СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого энцефалита» обязательной вакцинацией против КВЭ должно быть охвачено не менее 95% детского населения и 95% взрослого населения, проживающего на территории Приморского края.
Перед поездкой в эндемичный район прививку нужно сделать минимум за две недели.
В зависимости от схемы прививка действует два года, на третий год необходима ревакцинация.
На каждом препарате указан минимальный возрастной предел, с которого можно начинать вакцинацию. Скорее всего, прививку малышу сделают в четыре года. Некоторые производители выпускают вакцины, которые можно вводить с трех лет.
- Поскольку вакцина от клещевого энцефалита абсолютно безопасна, заразиться вирусом во время прививания невозможно, так как препарат содержит мертвые формы возбудителя. Эффектом вакцинации является стойкий иммунитет к вирусу у 95% пациентов. Даже при многократных укусах энцефалитного клеща привитый человек, скорее всего, не будет болеть. Невзирая на то, что существует невысокий риск заразиться энцефалитом (5%), даже при таком исходе патология будет протекать легко, без серьезных последствий для здоровья и осложнений, - рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Аббасова.
Она добавила, что противопоказаний для проведения немного, как и при других прививках.
- Недопустимо проводить вакцинацию при соматических, острых инфекционных патологиях и обострениях хронических заболеваний, при беременности, кормлении грудью, анафилактической реакции, проявившейся при предыдущей вакцинации, - пояснила Елена Аббасова.
Получить первичную или отдалённую ревакцинацию против клещевого энцефалита можно в государственных медицинских организациях на административных территориях Приморского края на бесплатной основе.
Вакцинацию против клещевого энцефалита (на договорной основе) можно получить:
в ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» (Центр вакцинопрофилактики, г. Владивосток, ул. Черёмуховая, д. 11, тел. 2-227-268, в рабочие дни детям иммунизация проводится в понедельник, четверг с 10.00, взрослым - вторник, среда, с 13.00 до 15.30);
в ООО «Доктор ТАФИ» (ул. Новоивановская, 2б, тел. 2-680-038, в рабочие дни - с 9.00 до 16.30, в субботу - с 10.00 до 12.30);
в ООО «Новомед» (ул. Котельникова, 2, тел. 2-202-761, в рабочие дни - с 9.00 до 19.00, в субботу - с 9.00 до 17.00; для детей - по предварительной записи).
Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.
Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте.
Анна МАЦОВСКАЯ, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.
Фото автора.
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