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Взять клеща в клещи

25 Апреля 2018, 10:55 | Приморье

Прививка - единственный способ защиты от опасных насекомых

С начала апреля в Приморском крае уже зарегистрированы десятки случаев присасывания клещей, сообщает «Журнал Здоровья». Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю сообщает, что любые виды клещей, обитающие в природных условиях, опасны для человека и животных, поскольку являются разносчиками ряда заболеваний. Прививка на сегодня - единственный долговременный способ защиты от опасных насекомых.

Вакцинация населения осуществляется в рамках Программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы».

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) является самым опасным острым инфекционным вирусным заболеванием с преимущественным поражением центральной нервной системы. В Роспотребнадзоре по Приморскому краю напоминают, что не каждый укус клеща провоцирует болезнь, но если заболевание наступило - последствия для человека могут стать необратимыми - от инвалидности до летального исхода.

Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку:

- в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной,

- при посещении эндемичных по КВЭ территорий в лесах, лесопарках, на индивидуальных садово-огородных участках,

- при заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми - на одежде, с цветами, ветками и т. д. (заражение людей, не посещающих лес),

- а также при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке,

- при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса.

В качестве специфической профилактики применяют вакцинацию, которая является самой надежной превентивной мерой.

В соответствии с требованиями санитарных правил «О внесении изменений №1 в СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого энцефалита» обязательной вакцинацией против КВЭ должно быть охвачено не менее 95% детского населения и 95% взрослого населения, проживающего на территории Приморского края.

Перед поездкой в эндемичный район прививку нужно сделать минимум за две недели.

В зависимости от схемы прививка действует два года, на третий год необходима ревакцинация.

На каждом препарате указан минимальный возрастной предел, с которого можно начинать вакцинацию. Скорее всего, прививку малышу сделают в четыре года. Некоторые производители выпускают вакцины, которые можно вводить с трех лет.

- Поскольку вакцина от клещевого энцефалита абсолютно безопасна, заразиться вирусом во время прививания невозможно, так как препарат содержит мертвые формы возбудителя. Эффектом вакцинации является стойкий иммунитет к вирусу у 95% пациентов. Даже при многократных укусах энцефалитного клеща привитый человек, скорее всего, не будет болеть. Невзирая на то, что существует невысокий риск заразиться энцефалитом (5%), даже при таком исходе патология будет протекать легко, без серьезных последствий для здоровья и осложнений, - рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Аббасова.

Она добавила, что противопоказаний для проведения немного, как и при других прививках.

- Недопустимо проводить вакцинацию при соматических, острых инфекционных патологиях и обострениях хронических заболеваний, при беременности, кормлении грудью, анафилактической реакции, проявившейся при предыдущей вакцинации, - пояснила Елена Аббасова.

Получить первичную или отдалённую ревакцинацию против клещевого энцефалита можно в государственных медицинских организациях на административных территориях Приморского края на бесплатной основе.

Вакцинацию против клещевого энцефалита (на договорной основе) можно получить:

в ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» (Центр вакцинопрофилактики, г. Владивосток, ул. Черёмуховая, д. 11, тел. 2-227-268, в рабочие дни детям иммунизация проводится в понедельник, четверг с 10.00, взрослым - вторник, среда, с 13.00 до 15.30);

в ООО «Доктор ТАФИ» (ул. Новоивановская, 2б, тел. 2-680-038, в рабочие дни - с 9.00 до 16.30, в субботу - с 10.00 до 12.30);

в ООО «Новомед» (ул. Котельникова, 2, тел. 2-202-761, в рабочие дни - с 9.00 до 19.00, в субботу - с 9.00 до 17.00; для детей - по предварительной записи).

Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.

Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте.

Анна МАЦОВСКАЯ, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

Фото автора.

Автор: Журнал "Здоровье"
Теги: врачи  диагностика  реабилитация  вакцинация  отдых  клещ  энцефалит  приморье  дети  медицина  профилактика  лечение  лекарства  лес  инвалидность  вирус  Роспотребнадзор  здравоохранение 













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