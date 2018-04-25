"Заботу" ждут в Приморском крае

Диагностика на селе стала еще доступнее

Выездные формы работы в здравоохранении обозначены главой государства Владимиром Путиным в числе приоритетных, сообщает «Журнал Здоровья». Социальный проект автопоезд «Забота», созданный в 2015 году, осуществляется в рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы».

Цель проекта - предоставить жителям удаленных сел края возможность ранней диагностики опасных заболеваний. «Журнал Здоровья» публикует график поездок автопоезда «Забота» по селам края в 2018 году.

В этом году в рамках проекта также, как и с прошлом году, два автопоезда «Забота» возобновили свою работу на территории Приморского края.

План реализации социального проекта «Автопоезд «Забота» на 2018 год следующий:

Состав автопоезда № 1

Период работы Муниципальное образование 01.02.2018-11.02.2018 Хорольский муниципальный район 12.02.2018-21.02.2018 Ханкайский муниципальный район 26.02.2018-06.03.2018 Пограничный муниципальный район 11.03.2018-21.03.2018 Октябрьский муниципальный район 22.03.2018-04.04.2018 Уссурийский городской округ 05.04.2018-14.04.2018 Хасанский муниципальный район 15.04.2018-24.04.2018 Надеждинский муниципальный район 25.04.2018-27.04.2018 Артемовский городской округ 10.05.2018-25.05.2018 Шкотовский муниципальный район Городской округ Большой Камень 26.05.2018-02.06.2018 Городской округ ЗАТО город Фокино 03.06.2018-19.06.2018 Партизанский муниципальный район Партизанский городской округ 20.06.2018-28.06.2018 Лазовский муниципальный район 29.06.2018-07.07.2018 Ольгинский муниципальный район 08.07.2018-18.07.2018 Кавалеровский муниципальный район 19.07.2018-31.07.2018 Дальнегорский городской округ 01.08.2018-07.08.2018 Тернейский муниципальный район 08.08.2018-19.08.2018 Чугуевский муниципальный район 20.08.2018-27.09.2018 Яковлевский муниципальный район 28.09.2018-12.09.2018 Арсеньевский городской округ Анучинский муниципальный район 13.09.2018-25.09.2018 Михайловский муниципальный район 27.09.2018-08.10.2018 Пожарский муниципальный район 09.10.2018-20.10.2018 Красноармейский муниципальный район 21.10.2018-05.11.2018 Дальнереченский муниципальный район Дальнереченский городской округ 06.11.2018-19.11.2018 Лесозаводский городской округ 20.11.2018-29.11.2018 Кировский муниципальный район 30.11.2018-13.12.2018 Спасский муниципальный район Городской округ Спасск-Дальний 14.12.2018-24.12.2018 Черниговский муниципальный район

Состав автопоезда № 2

Период работы Муниципальное образование 02.02.2018-12.02.2018 Пожарский муниципальный район 13.02.2018-22.02.2018 Красноармейский муниципальный район 27.02.2018-07.03.2018 Дальнереченский муниципальный район 12.03.2018-22.03.2018 Дальнереченский городской округ 23.03.2018-05.04.2018 Лесозаводский городской округ 06.04.2018-12.04.2018 Кировский муниципальный район 13.04.2018-19.04.2018 Спасский муниципальный район 20.04.2018-30.04.2018 Городской округ Спасск-Дальний 11.05.2018-21.05.2018 Черниговский муниципальный район 22.05.2018-29.05.2018 Хорольский муниципальный район 30.05.2018-06.06.2018 Ханкайский муниципальный район 07.06.2018-14.06.2018 Пограничный муниципальный район 15.06.2018-22.06.2018 Октябрьский муниципальный район 23.06.2018-04.07.2018 Уссурийский городской округ 05.07.2018-13.07.2018 Надеждинский муниципальный район 14.07.2018-26.07.2018 Артемовский городской округ 27.07.2018-02.08.2018 Шкотовский муниципальный район 03.08.2018-13.08.2018 Городской округ Большой Камень 14.08.2018-20.08.2018 Городской округ ЗАТО город Фокино 21.08.2018-28.08.2018 Партизанский муниципальный район 29.08.2018-06.09.2018 Партизанский городской округ 07.09.2018-17.09.2018 Находкинский городской округ 18.09.2018-24.09.2018 Лазовский муниципальный район 25.09.2018-01.10.2018 Ольгинский муниципальный район 02.10.2018-10.10.2018 Кавалеровский муниципальный район 11.10.2018-22.10.2018 Дальнегорский городской округ 23.10.2018-29.10.2018 Тернейский муницципальный район 30.10.2018-07.11.2018 Чугуевский муниципальный район 08.11.2018-14.11.2018 Яковлевский муниципальный район 15.11.2018-26.11.2018 Арсеньевский городской округ 27.11.2018-03.12.2018 Анучинский муниципальный район 04.12.2018-14.12.2018 Михайловский муниципальный район 15.12.2018-25.12.2018 Хасанский муниципальный район

Напомним, обратившиеся к докторам приморские жители получают консультацию высококлассных специалистов и в случае необходимости бесплатную медицинскую помощь.

Анна МАЦОВСКАЯ, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

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