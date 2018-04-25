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"Заботу" ждут в Приморском крае
Диагностика на селе стала еще доступнее
Выездные формы работы в здравоохранении обозначены главой государства Владимиром Путиным в числе приоритетных, сообщает «Журнал Здоровья». Социальный проект автопоезд «Забота», созданный в 2015 году, осуществляется в рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы».
Цель проекта - предоставить жителям удаленных сел края возможность ранней диагностики опасных заболеваний. «Журнал Здоровья» публикует график поездок автопоезда «Забота» по селам края в 2018 году.
В этом году в рамках проекта также, как и с прошлом году, два автопоезда «Забота» возобновили свою работу на территории Приморского края.
План реализации социального проекта «Автопоезд «Забота» на 2018 год следующий:
Состав автопоезда № 1
|
Период работы
|
Муниципальное образование
|
01.02.2018-11.02.2018
|
Хорольский муниципальный район
|
12.02.2018-21.02.2018
|
Ханкайский муниципальный район
|
26.02.2018-06.03.2018
|
Пограничный муниципальный район
|
11.03.2018-21.03.2018
|
Октябрьский муниципальный район
|
22.03.2018-04.04.2018
|
Уссурийский городской округ
|
05.04.2018-14.04.2018
|
Хасанский муниципальный район
|
15.04.2018-24.04.2018
|
Надеждинский муниципальный район
|
25.04.2018-27.04.2018
|
Артемовский городской округ
|
10.05.2018-25.05.2018
|
Шкотовский муниципальный район
|
Городской округ Большой Камень
|
26.05.2018-02.06.2018
|
Городской округ ЗАТО город Фокино
|
03.06.2018-19.06.2018
|
Партизанский муниципальный район
|
Партизанский городской округ
|
20.06.2018-28.06.2018
|
Лазовский муниципальный район
|
29.06.2018-07.07.2018
|
Ольгинский муниципальный район
|
08.07.2018-18.07.2018
|
Кавалеровский муниципальный район
|
19.07.2018-31.07.2018
|
Дальнегорский городской округ
|
01.08.2018-07.08.2018
|
Тернейский муниципальный район
|
08.08.2018-19.08.2018
|
Чугуевский муниципальный район
|
20.08.2018-27.09.2018
|
Яковлевский муниципальный район
|
28.09.2018-12.09.2018
|
Арсеньевский городской округ
|
Анучинский муниципальный район
|
13.09.2018-25.09.2018
|
Михайловский муниципальный район
|
27.09.2018-08.10.2018
|
Пожарский муниципальный район
|
09.10.2018-20.10.2018
|
Красноармейский муниципальный район
|
21.10.2018-05.11.2018
|
Дальнереченский муниципальный район
|
Дальнереченский городской округ
|
06.11.2018-19.11.2018
|
Лесозаводский городской округ
|
20.11.2018-29.11.2018
|
Кировский муниципальный район
|
30.11.2018-13.12.2018
|
Спасский муниципальный район
|
Городской округ Спасск-Дальний
|
14.12.2018-24.12.2018
|
Черниговский муниципальный район
Состав автопоезда № 2
|
Период работы
|
Муниципальное образование
|
02.02.2018-12.02.2018
|
Пожарский муниципальный район
|
13.02.2018-22.02.2018
|
Красноармейский муниципальный район
|
27.02.2018-07.03.2018
|
Дальнереченский муниципальный район
|
12.03.2018-22.03.2018
|
Дальнереченский городской округ
|
23.03.2018-05.04.2018
|
Лесозаводский городской округ
|
06.04.2018-12.04.2018
|
Кировский муниципальный район
|
13.04.2018-19.04.2018
|
Спасский муниципальный район
|
20.04.2018-30.04.2018
|
Городской округ Спасск-Дальний
|
11.05.2018-21.05.2018
|
Черниговский муниципальный район
|
22.05.2018-29.05.2018
|
Хорольский муниципальный район
|
30.05.2018-06.06.2018
|
Ханкайский муниципальный район
|
07.06.2018-14.06.2018
|
Пограничный муниципальный район
|
15.06.2018-22.06.2018
|
Октябрьский муниципальный район
|
23.06.2018-04.07.2018
|
Уссурийский городской округ
|
05.07.2018-13.07.2018
|
Надеждинский муниципальный район
|
14.07.2018-26.07.2018
|
Артемовский городской округ
|
27.07.2018-02.08.2018
|
Шкотовский муниципальный район
|
03.08.2018-13.08.2018
|
Городской округ Большой Камень
|
14.08.2018-20.08.2018
|
Городской округ ЗАТО город Фокино
|
21.08.2018-28.08.2018
|
Партизанский муниципальный район
|
29.08.2018-06.09.2018
|
Партизанский городской округ
|
07.09.2018-17.09.2018
|
Находкинский городской округ
|
18.09.2018-24.09.2018
|
Лазовский муниципальный район
|
25.09.2018-01.10.2018
|
Ольгинский муниципальный район
|
02.10.2018-10.10.2018
|
Кавалеровский муниципальный район
|
11.10.2018-22.10.2018
|
Дальнегорский городской округ
|
23.10.2018-29.10.2018
|
Тернейский муницципальный район
|
30.10.2018-07.11.2018
|
Чугуевский муниципальный район
|
08.11.2018-14.11.2018
|
Яковлевский муниципальный район
|
15.11.2018-26.11.2018
|
Арсеньевский городской округ
|
27.11.2018-03.12.2018
|
Анучинский муниципальный район
|
04.12.2018-14.12.2018
|
Михайловский муниципальный район
|
15.12.2018-25.12.2018
|
Хасанский муниципальный район
Напомним, обратившиеся к докторам приморские жители получают консультацию высококлассных специалистов и в случае необходимости бесплатную медицинскую помощь.
Анна МАЦОВСКАЯ, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.
Фото автора.
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