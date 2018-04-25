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"Заботу" ждут в Приморском крае

25 Апреля 2018, 10:29 | Приморье

Диагностика на селе стала еще доступнее

Выездные формы работы в здравоохранении обозначены главой государства Владимиром Путиным в числе приоритетных, сообщает «Журнал Здоровья». Социальный проект автопоезд «Забота», созданный в 2015 году, осуществляется в рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы».

Цель проекта - предоставить жителям удаленных сел края возможность ранней диагностики опасных заболеваний. «Журнал Здоровья» публикует график поездок автопоезда «Забота» по селам края в 2018 году.

В этом году в рамках проекта также, как и с прошлом году, два автопоезда «Забота» возобновили свою работу на территории Приморского края.

План реализации социального проекта «Автопоезд «Забота» на 2018 год следующий:

Состав автопоезда № 1

Период работы

Муниципальное образование

01.02.2018-11.02.2018

Хорольский муниципальный район

12.02.2018-21.02.2018

Ханкайский муниципальный район

26.02.2018-06.03.2018

Пограничный муниципальный район

11.03.2018-21.03.2018

Октябрьский муниципальный район

22.03.2018-04.04.2018

Уссурийский городской округ

05.04.2018-14.04.2018

Хасанский муниципальный район

15.04.2018-24.04.2018

Надеждинский муниципальный район

25.04.2018-27.04.2018

Артемовский городской округ

10.05.2018-25.05.2018

Шкотовский муниципальный район

Городской округ Большой Камень

26.05.2018-02.06.2018

Городской округ ЗАТО город Фокино

03.06.2018-19.06.2018

Партизанский муниципальный район

Партизанский городской округ

20.06.2018-28.06.2018

Лазовский муниципальный район

29.06.2018-07.07.2018

Ольгинский муниципальный район

08.07.2018-18.07.2018

Кавалеровский муниципальный район

19.07.2018-31.07.2018

Дальнегорский городской округ

01.08.2018-07.08.2018

Тернейский муниципальный район

08.08.2018-19.08.2018

Чугуевский муниципальный район

20.08.2018-27.09.2018

Яковлевский муниципальный район

28.09.2018-12.09.2018

Арсеньевский городской округ

Анучинский муниципальный район

13.09.2018-25.09.2018

Михайловский муниципальный район

27.09.2018-08.10.2018

Пожарский муниципальный район

09.10.2018-20.10.2018

Красноармейский муниципальный район

21.10.2018-05.11.2018

Дальнереченский муниципальный район

Дальнереченский городской округ

06.11.2018-19.11.2018

Лесозаводский городской округ

20.11.2018-29.11.2018

Кировский муниципальный район

30.11.2018-13.12.2018

Спасский муниципальный район

Городской округ Спасск-Дальний

14.12.2018-24.12.2018

Черниговский муниципальный район

 

Состав автопоезда № 2

Период работы

Муниципальное образование

02.02.2018-12.02.2018

Пожарский муниципальный район

13.02.2018-22.02.2018

Красноармейский муниципальный район

27.02.2018-07.03.2018

Дальнереченский муниципальный район

12.03.2018-22.03.2018

Дальнереченский городской округ

23.03.2018-05.04.2018

Лесозаводский городской округ

06.04.2018-12.04.2018

Кировский муниципальный район

13.04.2018-19.04.2018

Спасский муниципальный район

20.04.2018-30.04.2018

Городской округ Спасск-Дальний

11.05.2018-21.05.2018

Черниговский муниципальный район

22.05.2018-29.05.2018

Хорольский муниципальный район

30.05.2018-06.06.2018

Ханкайский муниципальный район

07.06.2018-14.06.2018

Пограничный муниципальный район

15.06.2018-22.06.2018

Октябрьский муниципальный район

23.06.2018-04.07.2018

Уссурийский городской округ

05.07.2018-13.07.2018

Надеждинский муниципальный район

14.07.2018-26.07.2018

Артемовский городской округ

27.07.2018-02.08.2018

Шкотовский муниципальный район

03.08.2018-13.08.2018

Городской округ Большой Камень

14.08.2018-20.08.2018

Городской округ ЗАТО город Фокино

21.08.2018-28.08.2018

Партизанский муниципальный район

29.08.2018-06.09.2018

Партизанский городской округ

07.09.2018-17.09.2018

Находкинский городской округ

18.09.2018-24.09.2018

Лазовский муниципальный район

25.09.2018-01.10.2018

Ольгинский муниципальный район

02.10.2018-10.10.2018

Кавалеровский муниципальный район

11.10.2018-22.10.2018

Дальнегорский городской округ

23.10.2018-29.10.2018

Тернейский муницципальный район

30.10.2018-07.11.2018

Чугуевский муниципальный район

08.11.2018-14.11.2018

Яковлевский муниципальный район

15.11.2018-26.11.2018

Арсеньевский городской округ

27.11.2018-03.12.2018

Анучинский муниципальный район

04.12.2018-14.12.2018

Михайловский муниципальный район

15.12.2018-25.12.2018

Хасанский муниципальный район

Напомним, обратившиеся к докторам приморские жители получают консультацию высококлассных специалистов и в случае необходимости бесплатную медицинскую помощь.

Анна МАЦОВСКАЯ, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

Фото автора.

Автор: Журнал "Здоровье"
Теги: реабилитация  автопоезд "Забота"  приморье  медицина  профилактика  лечение  лекарства  болезни  здравоохранение  врачи  диагностика 













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