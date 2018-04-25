Забота о гражданах - у государства в приоритете

Экстренная медицинская помощь оказывается гражданам без предъявления полиса ОМС

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Приморского края напоминает жителям и гостям Приморья о том, что в рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» экстренная медицинская помощь оказывается гражданам бесплатно и безотлагательно без предъявления полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Отказ не допускается. Подробнее - в обзорной статье «Журнала Здоровья».

Напомним, с 1 мая 2011 года в Приморском крае осуществляется выдача полисов ОМС единого образца. Новые полисы выдаются гражданам при первом страховании, замене полисов при изменении места жительства (региона проживания), а также в тех случаях, когда старый полис пришел в ветхое состояние, делающее его дальнейшее использование невозможным. Новое законодательство об обязательном медицинском страховании предусматривает право каждого гражданина на выбор страховой медицинской организации, которая будет защищать его интересы в сфере обязательного медицинского страхования. Отметим, что на территории Приморского края по программе ОМС работают три компаний.

Экстренная помощь оказывается незамедлительно

Экстренная медицинская помощь оказывается гражданам Российской Федерации по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.

Экстренная помощь пациенту отличается от неотложной тем, что оказывается при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.

Медицинская помощь экстренного характера предусматривает наличие несчастных случаев, травм, отравлений, осложнениях беременности и других состояниях и заболеваниях, опасных для жизни человека. По новому закону помощь в экстренной или неотложной форме оказывается вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях. Экстренную помощь обязаны оказывать любые медицинские организации и медицинские работники.

В соответствии с пунктом 10 статьи 83 Федерального закона № 323 расходы, связанные с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, в том числе медицинской организацией частной системы здравоохранения, подлежат возмещению в порядке и в размерах, установленных программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Показаний для экстренного вызова врачей очень много.

Внезапно заболевшее плечо с «отдачей» в грудину, может стать предвестником инфаркта. Часто о расстройстве мозгового кровообращения свидетельствует внезапная потеря сознания. Боли в сердце, нарушение сердечного ритма, обмороки, кровотечения, судороги, резкие и внезапно возникшие рези в животе, кровавая рвота, внезапно начавшиеся роды, обострение у психически больных - все это является поводом для срочного вызова медиков.

Заместитель главного врача Скорой медицинской помощи Владивостока Ирина Салахудинова рассказала, что диспетчер скорой помощи принимает и фиксирует абсолютно все обращения, поступающие на пульт. «Часть вызовов мы переадресуем в неотложные службы поликлиник города, остальные распределяются по степени срочности», - подчеркнула она.

Ирина Салахудинова сделала акцент на том, что все несчастные случаи, произошедшие с человеком, требуют немедленного обращения в скорую медицинскую помощь:

- Огнестрельные и ножевые ранения, переломы, вывихи, автомобильные и другие уличные катастрофы, поражения электрическим током, любые черепно-мозговые травмы, обморожения, ожоги, тепловые и солнечные удары, асфиксия, отравления пищевыми продуктами и химическими веществами, покушения на самоубийство - все это требует экстренной медицинской помощи, и бригада на такие вызовы прибывает в максимально сжатые сроки,- сказала она.

Напоминаем, для вызова скорой помощи необходимо позвонить по телефонам «03», «103» (с городского телефона) или «030» (с мобильного), также можно осуществить вызов с номера телефона «112», следуя голосовым подсказкам.

Полис ОМС - гарантия оказания бесплатных медицинских услуг

Специалисты Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края поясняют: важно помнить, полис обязательного медицинского страхования - это документ, который удостоверяет право его владельца на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации, по сути - это паспорт гражданина, только медицинский.

«На территории страхования (то есть там, где гражданин получил полис обязательного медицинского страхования) медицинская помощь будет оказана в объеме, предусмотренном Территориальной программой ОМС. В нее включена помощь при заболеваниях и состояниях всех органов и систем, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, ВИЧ/СПИД, туберкулеза, психических расстройств. При обращении в медицинскую организацию за пределами территории страхования помощь застрахованному лицу будет оказана в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования», - поясняют в ведомстве.

Если взрослому человеку или ребенку потребовалась срочная медицинская помощь, то независимо от территории «прикрепления» она должна быть оказана. При этом писать заявление на «прикрепление» к медучреждению не обязательно.

«Хотим еще раз напомнить всем застрахованным гражданам, выезжающим на отдых за пределы мест постоянного проживания. Для получения экстренной и неотложной медицинской помощи менять поликлинику нет необходимости. Не нужно менять и страховую компанию при выезде за пределы края. Полис обязательного медицинского страхования действует на всей территории страны, а экстренная и неотложная медицинская помощь должна быть оказана медицинской организацией даже при его отсутствии, - поясняют в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Приморского края.

Полис ОМС в путешествиях - жизненно необходим

Собираясь в путешествие, начать подготовку к поездке следует с проверки действительности полиса обязательного медицинского страхования. Для этого нужно зайти на сайт Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края www.omspk.ru в раздел «Проверка полиса ОМС» и ввести в «окошко» номер полиса или временного свидетельства.

По результатам поиска вы получите актуальную информацию о том, действует ли ваш полис ОМС, какая страховая компания его выдала, к какой поликлинике, когда и как вы были «прикреплены».

При предоставлении полиса обязательного медицинского страхования и документа, удостоверяющего личность, медицинская помощь пациенту должна быть оказана в медицинских учреждениях на всей территории Российской Федерации. Это касается и частных клиник, работающих в системе обязательного медицинского страхования.

«Если вы находитесь за пределами постоянного места проживания/страхования и считаете, что ваши права при получении медицинской помощи по ОМС были нарушены, вы можете обратиться к руководству медицинской организации или в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования той территории, где вы находитесь. С телефонами ТФОМС других субъектов России также можно ознакомиться на сайте ТФОМС Приморского края www.omspk.ru», - отмечают в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Приморского края.

Важно помнить, что на основании статьи 45 Федерального закона от 29.11.2010 года № 326 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» полис ОМС является документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации. За пределами Российской Федерации полис обязательного медицинского страхования не действует. Поэтому перед выездом заграницу следует оформить страховку для зарубежных поездок.

ТФОМС подвел итоги

Стоит отметить, что в этом году бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края увеличен - составляет 28,7 миллиардов рублей, из которых 28 миллиардов - средства, направленные оказание помощи жителям края по полисам.

В 2018 году в Приморье, согласно данным ТФОМС Приморья, увеличилось число медучреждений, участвующих в оказании высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) приморцам. В 2017 году в программе ВМП по полису участвовало 24 лечебных учреждения, в 2018-м их число возросло до 29. В связи с чем почти на 25 миллионов рублей увеличено и финансирование объемов ВМП. Почти на тысячу человек в 2018 году увеличится количество пациентов, которые могут рассчитывать на высокотехнологичные операции. Объемы, распределенные среди медучреждений в этом году, составляют 7511 госпитализаций, против 6585 в 2017 году.

Кроме того, в прошлом году особое внимание специалистов ТФОМС было уделено вопросам защиты прав застрахованных. Как было отмечено, помимо информирования, изучения мнения застрахованных и работы с обращениями, специалисты ведомства контролируют объемы, сроки, качество медпомощи, оказываемой жителя региона по территориальной программе ОМС.

Анна Мацовская, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

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