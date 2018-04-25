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"Земский доктор" пополнил села на 243 врача

25 Апреля 2018, 10:19 | Приморье

Успешную реализацию в Приморье проходит программа «Земский доктор». В рамках данного проекта врачи, переехавшие в сельскую местность, получают один миллион рублей подъёмных, сообщает «Журнал Здоровья».

Благодаря предпринятым действиям за пять лет сельское здравоохранение Приморья пополнили 243 врача. С 2016 года возраст участников программы увеличен до 50 лет. Кроме того, в программу были включены посёлки городского типа, а на территории Приморского края в 14 муниципальных районах расположены 18 пгт, где есть центральные районные больницы или их крупные структурные подразделения, обслуживающие сельское население.

СПРАВКА "ЖУРНАЛА ЗДОРОВЬЯ"

В Приморье действует трехуровневая система оказания медицинской помощи. К первому уровню относятся 26 больниц и диспансеров, действующих на территории одного муниципального района или городского округа.

Медучреждения второго уровня (их 36) оказывают преимущественно специализированную помощь. Это больницы и диспансеры, имеющие в своей структуре специализированные межрайонные отделения или центры, а также многопрофильные учреждения, действующие в пределах несколькихрайонов и в городских округах.

К медучреждениям третьего уровня относятся 16 больниц, диспансеров и медцентров, специализирующихся на оказании высокотехнологичной медицинской помощи. В их числе - ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1», КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2», ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», ФГАОУВПО «Дальневосточный федеральный университет» (Медцентр ДВФУ), ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр», ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1», КГБУЗ «Владивостоксий клинический родильный дом № 3», ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» и другие.

Анна Мацовская, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

Автор: Журнал "Здоровье"
Теги: врачи  диагностика  реабилитация  помощь  больница  приморье  медицина  профилактика  лечение  земский доктор  деньги  поликлиника  здравоохранение 













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