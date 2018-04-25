Крылатая помощь спешит в удаленные районы

Еще одним успешным проектом в Приморье стала санитарная авиация. Напомним, что два года назад, в 2016 году администрацией края были приобретены два санитарных вертолета, базы которых расположены в Кавалерово и во Владивостоке. Благодаря так называемым «лыжным» шасси авиатехника может приземлиться практически на любую площадку, сообщает «Журнал Здоровья».

Именно силами санитарной авиации были оперативно эвакуированы и доставлены в учреждения здравоохранения второго и третьего уровней 232 тяжелобольных приморца. Общий налет двух вертолетов с красным крестом на борту составил 719 часов 17 минут.

Анна Мацовская, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.