Информационные технологии - ступень на новый уровень

Внедрение современных информационных технологий - и в первую очередь развитие телемедицины стало одним из ключевых направлений развития системы здравоохранения в Приморском крае, сообщает «Журнал Здоровья».

Более 90% медицинских учреждений в регионе используют информационные технологии или находятся в процессе их внедрения. К ним относятся: электронная запись к врачу, электронная карта пациента, электронная система мониторинга лекарственных препаратов для льготной категории населения, телемедицина - консультирование в режиме онлайн с возможностью пересылки снимков и установки диагноза, а также создание call-­центров, которые начали работать во всех поликлиниках в Приморья.

Замглавврача по клинико­экспертной работе ГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 6» Алексей Гуляев рассказал, что переход на единые call­центры - это новый шаг в работе поликлиник, и он, безусловно, способствует созданию удобной формы взаимодействия пациентов и врачей. «На реализацию программы были потрачены огромные деньги из бюджета, и мы осознаем ответственность за качественное внедрение нововведений в нашей поликлинике», - подчеркнул врач.

Для поэтапного внедрения телемедицины аппаратами теле-­ЭКГ оснащаются все 120 бригад скорой медицинской помощи терапевтического профиля, а также все фельдшерско­акушерские пункты края. Данные с аппаратов будут передаваться в консультационно­диагностические центры интерпретации ЭКГ, где доктор уже поставит точный диагноз, назначит оперативное лечение и обеспечит правильную маршрутизацию. Это позволит повысить качество и эффективность диагностики, оказывать людям квалифицированную и своевременную медицинскую помощь до госпитализации и в итоге снизить смертности от острых сердечно­сосудистых заболеваний.

Еще одно важное направление работы - создание электронной системы мониторинга беременных женщин края, данные о которых соберут в единой электронной системе. Программа будет анализировать карты пациенток, отслеживать результаты обследований и выявлять любые отклонения. Важно, что система поможет наблюдать будущих мам, живущих далеко от городов или районных центров.

Алексей Гуляев уверен, что электронная система мониторинга беременных поможет контролировать состояние каждой женщины, вставшей на учет, в режиме онлайн. «В нашу поликлинику уже завезено оборудование по мониторингу беременных и новорожденных. На сегодняшний день все беременные, кто встали на учет, идут с обменными картами. В мониторинг будут включены те беременные женщины, которые придут, условно говоря, «сегодня».

Кроме того, поскольку детские поликлиники участвуют в мониторинге только до 28 дней новорожденного, надо подождать пока кто­то родит, - пояснил врач, добавив, что программа мониторинга - это большая забота государства о беременных женщинах и новорожденных детях. - Благодаря нововведениям, мы сможем отслеживать отклонения на ранних стадиях - и преждевременные роды, и осложнения по беременности - все эти шаги направлены на помощь роженицам, новорожденным и самим врачам».

Анна Мацовская, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

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