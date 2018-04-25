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Перинатальный центр принял более 8 тысяч родов
Важнейшим достижением в медицине Приморского края стало открытие Перинатального центра во Владивостоке, сообщает «Журнал Здоровья».
На данный момент благодаря этому медицинскому учреждению показатель младенческой смерти в Приморье - один из самых низких по Дальнему Востоку и продолжает ежемесячно снижаться.
За несколько лет его удалось сократить практически вдвое: с 11,7 до 5,9 (в августе 2017 года) промилле на тысячу родившихся, что близко к общероссийским показателям.
Беременные и новорожденные со всего края получают высококвалифицированную медицинскую помощь в Перинатальном центре, расположенном во Владивостоке. 1 сентября 2017 года центр отметил трехлетие. За это время в нем приняли более восьми тысяч родов, из которых - 284 двойни, 26 троен и даже одна пятерня.
Анна Мацовская, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.
Фото автора.
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