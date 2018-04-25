Кадровый вопрос - в приоритете

Большое значение Департамент здравоохранения Приморского края придает решению кадрового вопроса в медицине, сообщает «Журнал Здоровья». Ведомство работает в этом направлении с ведущим медицинским вузом региона - Тихоокеанским государственным медицинским университетом (ТГМУ). С 2012 года учебное заведение подготовило по программам интернатуры и ординатуры более 500 врачей по наиболее востребованным для региона специальностям.

В ТГМУ реализуется более 300 программ дополнительного профессионального образования врачей, в том числе в дистанционной форме. Действует система целевого набора абитуриентов в ТГМУ. В 2017 году по целевому набору зачислено 87 абитуриентов (на 24 человека больше, чем в 2016 году). По окончании вуза молодые специалисты пойдут работать на гарантированное рабочее место, которое было закреплено за ними с самого начала учебы.

В качестве примера плодотворного взаимодействия власти, врачей и учебных заведений приведем комментарий главного врача КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 2» Ирины Поповой:

«В прошлом году от нас в ординатуру оториноларингологии поступила студентка ТГМУ, и мы надеемся получить собственного лор-­врача уже буквально через год. Также большая работа ведется по привлечению в медицину студентов и детей старших классов. Под нашим патронажем находится 47 учебных заведений, из которых 28 - детские сады и 19 школ. Уже с девятого класса наши специалисты выясняют, в какое учебное учреждение планирует поступать школьник. В частности, нас интересует Медицинский университет, факультет педиатрии. Если выявляются такие желающие, мы начинаем работу с родителями и детьми. Организуются встречи, проводятся беседы, в ходе которых мы подробно рассказываем о целевом договоре», - рассказала Ирина Попова.

Анна Мацовская, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.