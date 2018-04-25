С заботой - к селянам

Важным шагом в здравоохранении Приморья стали проекты, направленные на повышение доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности. Среди них - социальный проект автопоезд «Забота», созданный в 2015 году, который осуществляется в рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013­2020 годы», сообщает «Журнал Здоровья».

В прошлом году в крае работали два состава автопоезда «Забота» - детский и взрослый. Благодаря им у приморцев появилась дополнительная возможность пройти углубленный медосмотр, в том числе и на предрасположенность к онкозаболеваниям. В состав автопоезда включен специалист­-онколог, здесь же проводятся скрининговые исследования на выявление онкологических заболеваний.

Почти 150 тысяч приморцев, из которых порядка 70 тысяч - дети, получили консультации врачей, не выезжая за пределы своего района. Всю медицинскую помощь жители получают совершенно бесплатно в рамках полиса ОМС.

Кроме того, за последние несколько лет в крае было построено 183 фельдшерско-­акушерских пункта, для которых были закуплены санитарные машины.

Анна Мацовская, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.