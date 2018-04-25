www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.6 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 76.18 р. 10 CNY: 98.89 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Будьте здоровы
Распечатать

С заботой - к селянам

25 Апреля 2018, 10:04 | Приморье

Важным шагом в здравоохранении Приморья стали проекты, направленные на повышение доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности. Среди них - социальный проект автопоезд «Забота», созданный в 2015 году, который осуществляется в рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013­2020 годы», сообщает «Журнал Здоровья».

В прошлом году в крае работали два состава автопоезда «Забота» - детский и взрослый. Благодаря им у приморцев появилась дополнительная возможность пройти углубленный медосмотр, в том числе и на предрасположенность к онкозаболеваниям. В состав автопоезда включен специалист­-онколог, здесь же проводятся скрининговые исследования на выявление онкологических заболеваний.

Почти 150 тысяч приморцев, из которых порядка 70 тысяч - дети, получили консультации врачей, не выезжая за пределы своего района. Всю медицинскую помощь жители получают совершенно бесплатно в рамках полиса ОМС.

Кроме того, за последние несколько лет в крае было построено 183 фельдшерско-­акушерских пункта, для которых были закуплены санитарные машины.

Анна Мацовская, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

Автор: Журнал "Здоровье"
Теги: здравоохранение  врачи  диагностика  реабилитация  автопоезд "Забота"  приморье  медицина  профилактика  лечение  лекарства 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru