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Модернизация здравоохранения в Приморском крае проходит успешно

25 Апреля 2018, 09:59 | Приморье

Результаты труда врачей и власти можно увидеть уже сегодня, сообщает «Журнал Здоровья».

Организация медицинской помощи населению в Приморском крае совершенствуется с каждым годом. На это нацелена и Программа «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013­2020 годы». В результате взаимодействия власти и медиков, смертность по ряду заболеваний в регионе сокращается, а продолжительность жизни среди населения растет. О значимых событиях в области здравоохранения Приморья - в «Журнале Здоровья».

Благодаря поддержке государства, здоровье для приморцев становится доступнее. Так, продолжается наращивание материально­технической базы краевых медучреждений, открываются сельские фельдшерско­акушерские пункты.

В медицине все чаще применяются высокотехнологичные методы лечения, а также решается проблема с дефицитом кадров. Все это в совокупности дает положительные результаты.

Так, по информации администрации Приморского края, за первое полугодие 2017 года снижение смертности от внешних причин отмечено на 8,4%. На 32,2% меньше люди травились алкоголем, а смертей от туберкулеза стало на 12,9% меньше. От болезней органов дыхания смертность упала на 15,7%, от болезней органов пищеварения - на 9,7% .

На обновление материально­технической базы учреждений здравоохранения только в 2017 году из бюджета края было направлено более 400 миллионов рублей. Речь идет о ремонте и закупке нового оборудования.

Анна Мацовская, "Журнал Здоровья", № 2, 2018 г.

Автор: Журнал "Здоровье"
Теги: приморье  медицина  профилактика  лечение  лекарства  кадры  рубль  здравоохранение  врачи  диагностика  реабилитация  болезни  бюджет 






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