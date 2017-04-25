Лазерные технологии в медицинской косметологии

Мечты о молодости становятся реальностью с помощью лазера

Лазерные технологии сегодня активно вошли в различные отрасли медицины. Совершенствование методик использования лазера в косметологии позволяет на качественно новом уровне решать сложные дерматологические проблемы, а также осуществлять самые смелые мечты клиентов в области эстетического преобразования. И, что очень важно, сделать это с помощью лазера можно, не отрываясь на длительный срок от своей повседневной жизни, минимизируя риски осложнений, которые бывают при других способах воздействия.

Точное попадание





Главные достоинства данной технологии, по мнению врача косметолога­дерматовенеролога, ведущего специалиста лазерной медицины центра эстетической медицины «Баунти» Елены КОЛЕСНИКОВОЙ, в мощном, но избирательном действии лазерного луча определенной длины волны на ткани человека. Действие лазерного луча на кожу и подкожные ткани в косметологии оказывает общее и локальное воздействие. В косметологии используется и то и другое, но локальное наиболее востребовано, потому что позволяет прицельно и строго дозировано устранять те или иные дефекты кожи.

При воздействии косметологических лазеров на живые ткани базовыми являются два эффекта: поглощение тканями тепла и резкая интенсификация фотохимических реакций. Иными словами, лазер в косметологии используется одновременно для нанесения строго контролируемых повреждений и для интенсификации следующих за ним процессов природной регенерации тканей, за счет чего и достигается эффект омоложения.

Благодаря лазерным косметологическим установкам, прочно обосновавшимся в косметических центрах и клиниках, предоставляется возможность легко регулировать время и глубину воздействия с учетом возраста, влажности, фототипа кожи и других особенностей пациента. В течение долей секунды обрабатываемый участок нагревается до 300­400 градусов, в результате чего он испаряется вместе с водой. Это свойство используется, например, при процедурах шлифовки кожи. Еще одно бесспорное достоинство лазера - бактерицидный эффект: в зоне его воздействия все микроорганизмы погибают, что предотвращает осложнения и воспаления в области лечения.





Лечебный луч

- Наша лазерная установка Fotona имеет весьма широкий диапазон применения, - рассказала Елена Ивановна. - Это, например, абляционное (с нарушением целостности кожного покрова) омоложение кожи, так называемые лазерные пилинги и шлифовки, а также неабляционное (щадящая малоинвазивная технология) омоложение. С помощью лазера можно проводить реконструкцию кожи (комбинирование методики 3D и 4D омоложения), коррекцию рубцов и стрий («растяжки» беременных). Очень эффективен этот аппарат и для лечения различных заболеваний: трансдермальной коагуляции сосудов, удаления доброкачественных образований (папилломы вирусные бородавки, себорейные бородавки, старческие лентиго, эпидермальный невус), лечение акне (начиная с острого периода и заканчивая коррекцией рубцов постакне), грибковых поражений кожи и ногтей, гиперпигментаций.

По словам врача, в последние годы лазер активно используется в лечебной и эстетической гинекологии, для удаления волос в проблемных зонах - эпиляции.

- Достоинство метода - в простоте использования, наличие сотни предусмотренных программ с дополнительным экспертным режимом, - подчеркивает врач. И добавляет: - Но будет ли технология щадящей, малоинвазивной, определяется клинической задачей. Если это шлифовка после угревой болезни или удаление татуировки, то, увы, пациенту придется потерпеть.

- С какого возраста рекомендуется начинать процедуры с использованием лазерных аппаратов, направленные на омоложение?

- Можно начинать с 18 лет, хотя, думаю, это все­таки рановато. Но уже с 25 лет, когда на лице появляются первые признаки старения (мимические морщинки, расширенные поры, морщины вокруг глаз, неровность рельефа кожи, рубцы от угревой сыпи), на помощь реально могут прийти лазерные технологии. Хотя к борьбе со следами непростых жизненных перипетий на лице на системной основе стоит обращаться чуть позже - с 35 лет. Хотя четких возрастных границ здесь не существует, у каждого конкретного человека процесс увядания и старения запускается индивидуально.

Эффект обновления

Большое благо, что сегодня есть технологии и методики, направленные на возвращение коже молодости и красоты без операционных вмешательств.

В их числе врач­косметолог назвала, например, FT лазерную шлифовку - эффективный метод лазерного омоложения, обеспечивающий радикальное обновление кожи лица. Она позволяет справиться с такими проблемами, как внешние признаки старения, неровный кожный рельеф, кожные новообразования. Заметим, что именно они зачастую портят настроение женщине. Между тем именно с помощью FT лазерной шлифовки можно продлить молодость на пять­десять лет.

- А возрастной даме можно с помощью лазерной технологии кардинально улучшить внешность и омолодиться?

- Кардинально - нет. Это не фейслифт для возрастной дамы. Но выглядеть свежей и отдохнувшей с посветлевшей и посвежевшей кожей, безусловно, да. Данная технология позволяет добиться превосходного эффекта обновления кожи.

В настоящее время лазерная косметология в состоянии разрешить множество проблем, справляться с которыми ранее попросту не было никаких возможностей. Но все же, врачи не рекомендуют полностью полагаться в этом вопросе на лазер, даже у самых современных приборов имеются противопоказания к применению. Елена Ивановна отметила, что к ним относятся гипертоническая болезнь, сахарный диабет, некоторые другие заболевания, а также все некомпенсированные состояния органов и систем.

В числе плюсов данной технологии она отметила также короткий период восстановления после каждой косметической процедуры, позволяющий человеку не изменять повседневной жизни, что очень важно практически для каждого.

- Фотона позволяет выполнять омолаживающие процедуры без выпадения из социума. Большинство процедур с «островками» повреждений в дерме в местах «несовершенной» кожи (дряблой, атрофичной, атоничной, возрастной) не имеет периода реабилитации. При некоторых процедурах, например лазерной шлифовке, в период восстановления (7­14 дней) кожа выглядит как будто загорелой, после чего покрывается корочкой, которая отшелушивается в течение 1­2 недель. Но и это не является поводом для того, чтобы отказаться от привычного образа жизни.









Эпиляция и анти­храп

Все чаще при помощи лазера проводится процедура эпиляции - самое результативное и безболезненное средство для удаления волос. Для эффективного и безопасного способа эпиляции применяется диодный лазер. После всего комплекса процедур лазерной эпиляции о бритье и болезненном выщипывании надоедливых волосков можно будет забыть. Специалисты считают, что для людей, страдающих от растительности на лице и в других местах, это самый удачный выбор. Более того, применяя депиляцию лазером, можно решить вопрос и с чрезмерным потоотделением в подмышечных впадинах.

- Традиционно основными клиентами салонов и студий красоты являются женщины, но в последние годы возможности лазерных технологий используют и мужчины, - заметила Елена Колесникова. - Мужчины используют лазерные технологии для лечения розацеа (расширение капилляров кожи лица), а также для лечения храпа.

Fotona NightLase - запатентованный, быстрый, без боли, без анестезии, не инвазивный способ улучшить качество сна пациента. Проведенная процедура позволяет снизить амплитуду храпа. Лазерный свет нагревает ткани и стимулирует уплотнение тканей мягкого неба. Терапия является безопасным, эффективным и простым способом возвращения возможности полноценного ночного отдыха пациенту и его окружению. После нее пациент не нуждается в ношении каких­либо дополнительных устройств во время сна и не подвергается воздействию химических препаратов. При этом ткани подтягиваются, снижается звуковая интенсивность храпа, прекращается задержка дыхания во время сна.

В Центре эстетической медицины «Баунти» напомнили, что помимо центра на ул. Пушкинской, 40 во Владивостоке недавно начал работать новый Центр эстетической медицины на ул. Пологой, 68. В арсенале врачей косметологов­дерматологов, прошедших обучение у официальных представителей широко известных и зарекомендовавших себя фирм­производителей уникальных лазерных систем, лазерное оборудование мировых запатентованных стандартов, некоторые - в единственном экземпляре на Дальнем Востоке и эксклюзивно представлены в Центре эстетической медицины «Баунти». С помощью таких мощных аппаратов можно решить самые сложные и деликатные проблемы.

Центр эстетической медицины «Баунти»





ул. Пушкинская, 40, 8 (423) 2205­285.

ул. Пологая, 68, 8 (423) 243­19­43.

Лицензия ЛО­25­01­001456. Реклама

Анна КУЗНЕЦОВА.

"Журнал здоровья", N2, апрель, 2017.