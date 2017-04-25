Россиянам дали курс на долгожительство

Премьер­министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ дал Министерству здравоохранения РФ ряд поручений об обеспечении выполнения решений Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 марта 2017 года ­ в части здравоохранения.

Согласно документу, Минздраву и Минфину совместно с Центром стратегических разработок поручено до 30 июня 2017 года сформировать приоритетные проекты по основному направлению стратегического развития «Здравоохранение» в соответствии с основными целевыми показателями, первостепенным из которых является увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2025 году не менее чем до 76 лет.

Среди других показателей ­ увеличение средней продолжительности здоровой жизни к 2025 году до 66 лет, снижение младенческой смертности до 4,5 на 1 тыс. родившихся живыми, сообщается на сайте Правительства РФ.

Целенаправленная профилактика наиболее распространенных заболеваний и курс на здоровый образ жизни должны привести к снижению смертности лиц трудоспособного возраста к 2025 году до 380 на 100 тыс. населения данного возраста, снижению смертности от болезней системы кровообращения до 500 случаев - на 100 тыс. населения, от новообразований (в том числе злокачественных) до 185 случаев - на 100 тыс. населения.

В числе поручений ­ сокращение времени ожидания врача в учреждениях первичного звена здравоохранения и увеличение времени приема врачом пациента, увеличение численности врачей, в том числе врачей­специалистов, работающих в первичном звене здравоохранения, врачей, прошедших повышение квалификации.

Обсуждая итоги работы министерства в 2016 году и задачи на 2017 год, вице­премьер Ольга ГОЛОДЕЦ на заседании, прошедшем недавно в Доме Правительства, заявила, что об успешной работе системы здравоохранения можно судить по тому, что в Российской Федерации снизилась смертность и увеличилась продолжительность жизни. Общий коэффициент смертности уменьшился до 12,9 на 1000 населения. Ожидаемая продолжительность жизни выросла до 71,9 года.

Одной из ключевых задач Минздрава на 2017 год вице­премьер назвала улучшение работы в сфере раннего выявления всех видов заболеваний, прежде всего онкологических. Она также сообщила, что расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на здравоохранение в 2017 году увеличены до 2,88 трлн рублей.

Ирина СЕРГЕЕВА.

"Журнал здоровья", N2, апрель, 2017.