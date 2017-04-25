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Россиянам дали курс на долгожительство
Премьерминистр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ дал Министерству здравоохранения РФ ряд поручений об обеспечении выполнения решений Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 марта 2017 года в части здравоохранения.
Согласно документу, Минздраву и Минфину совместно с Центром стратегических разработок поручено до 30 июня 2017 года сформировать приоритетные проекты по основному направлению стратегического развития «Здравоохранение» в соответствии с основными целевыми показателями, первостепенным из которых является увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2025 году не менее чем до 76 лет.
Среди других показателей увеличение средней продолжительности здоровой жизни к 2025 году до 66 лет, снижение младенческой смертности до 4,5 на 1 тыс. родившихся живыми, сообщается на сайте Правительства РФ.
Целенаправленная профилактика наиболее распространенных заболеваний и курс на здоровый образ жизни должны привести к снижению смертности лиц трудоспособного возраста к 2025 году до 380 на 100 тыс. населения данного возраста, снижению смертности от болезней системы кровообращения до 500 случаев - на 100 тыс. населения, от новообразований (в том числе злокачественных) до 185 случаев - на 100 тыс. населения.
В числе поручений сокращение времени ожидания врача в учреждениях первичного звена здравоохранения и увеличение времени приема врачом пациента, увеличение численности врачей, в том числе врачейспециалистов, работающих в первичном звене здравоохранения, врачей, прошедших повышение квалификации.
Обсуждая итоги работы министерства в 2016 году и задачи на 2017 год, вицепремьер Ольга ГОЛОДЕЦ на заседании, прошедшем недавно в Доме Правительства, заявила, что об успешной работе системы здравоохранения можно судить по тому, что в Российской Федерации снизилась смертность и увеличилась продолжительность жизни. Общий коэффициент смертности уменьшился до 12,9 на 1000 населения. Ожидаемая продолжительность жизни выросла до 71,9 года.
Одной из ключевых задач Минздрава на 2017 год вицепремьер назвала улучшение работы в сфере раннего выявления всех видов заболеваний, прежде всего онкологических. Она также сообщила, что расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на здравоохранение в 2017 году увеличены до 2,88 трлн рублей.
Ирина СЕРГЕЕВА.
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