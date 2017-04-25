Проект "Доступная медицина" продолжается

Вот уже третий год «Журнал Здоровья» ведет проект «Доступная медицина», при поддержке Департамента информационной политики Приморского края рассказывая о развитии здравоохранения Приморья. В 2017 году наше издание, которое выпускает ООО «Издательская компания «Золотой Рог», вновь стало одним из победителей конкурсного отбора СМИ, осуществляющих производство и распространение социально значимой информации. Мы стараемся, чтобы эта информация была полезна жителям Приморья.

В рамках проекта мы знакомим читателей с процессом воплощения в жизнь региональной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы, рассказываем о новых методиках и технологиях лечения, доступных теперь и приморцам, их правах на получение бесплатной медицинской помощи. По традиции страницы журнала предоставлены приморским врачам, которые отвечают на вопросы читателей, дают конкретные советы по лечению и профилактике различных заболеваний, сбережению здоровья, правильному питанию и уходу за детьми. Как всегда, в сфере внимания журнала ­ здоровый образ жизни. Материалы проекта читайте под рубрикой «Доступная медицина».

"Журнал здоровья", N2, апрель, 2017.