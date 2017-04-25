Новая поликлиника откроется в Чугуевке в апреле

Новая поликлиника для взрослого населения готовится к открытию в Чугуевском районе Приморья. Лечебно­профилактическое учреждение сможет принимать до 250 человек в смену.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, основная часть строительных и отделочных работ, а также работ по благоустройству территории завершены. «Сегодня идет процесс устройства канализации и очистных сооружений. Специалисты обещают завершить все мероприятия в течение двух недель», - сообщил главный врач Чугуевской центральной районной больницы Михаил РАКСИН. По его словам, новая поликлиника практически готова к приему пациентов.

Здание подключено к телефонной и Интернет­связи. Работает электронная регистратура, есть запись на прием к специалистам через Интернет. Врачи теперь смогут вести и электронную карту пациента - рабочие места врачей также оснащены компьютерами.

Новая поликлиника располагается в удобном и доступном для большей части населения месте - рядом с центральной районной больницей, где находится стационар. Это позволит объединить разрозненные лечебные учреждения в общебольничный городок.

Все средства на строительство поликлиники для взрослых выделены из бюджета края - в рамках реализации региональной программы «Развития здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы.

Людмила БАРСКОВА (по данным сайтов администрации Приморского края и лечебных учреждений).

"Журнал здоровья", N2, апрель, 2017.