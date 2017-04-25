Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новая поликлиника откроется в Чугуевке в апреле
Новая поликлиника для взрослого населения готовится к открытию в Чугуевском районе Приморья. Лечебнопрофилактическое учреждение сможет принимать до 250 человек в смену.
Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, основная часть строительных и отделочных работ, а также работ по благоустройству территории завершены. «Сегодня идет процесс устройства канализации и очистных сооружений. Специалисты обещают завершить все мероприятия в течение двух недель», - сообщил главный врач Чугуевской центральной районной больницы Михаил РАКСИН. По его словам, новая поликлиника практически готова к приему пациентов.
Здание подключено к телефонной и Интернетсвязи. Работает электронная регистратура, есть запись на прием к специалистам через Интернет. Врачи теперь смогут вести и электронную карту пациента - рабочие места врачей также оснащены компьютерами.
Новая поликлиника располагается в удобном и доступном для большей части населения месте - рядом с центральной районной больницей, где находится стационар. Это позволит объединить разрозненные лечебные учреждения в общебольничный городок.
Все средства на строительство поликлиники для взрослых выделены из бюджета края - в рамках реализации региональной программы «Развития здравоохранения Приморского края» на 20132020 годы.
Людмила БАРСКОВА (по данным сайтов администрации Приморского края и лечебных учреждений).
Новости тематики
- Лазерные технологии в медицинской косметологии
- Россиянам дали курс на долгожительство
- Проект "Доступная медицина" продолжается
- Новая поликлиника откроется в Чугуевке в апреле
- Во Владивостоке началась достройка палатного корпуса онкологического диспансера
- Приморцев приглашают на флюорографию
- ПЭТ-исследования проводит медцентр ДВФУ
- HEALTH&BEAUTY EXPO пройдет во Владивостоке
- Госгарантии по программе
- Скорая помощь: почему приходится ждать и кто возмещает затраты на лечение?
Новости раздела
- Лазерные технологии в медицинской косметологии
- Россиянам дали курс на долгожительство
- Проект "Доступная медицина" продолжается
- Новая поликлиника откроется в Чугуевке в апреле
- Во Владивостоке началась достройка палатного корпуса онкологического диспансера
- Приморцев приглашают на флюорографию
- ПЭТ-исследования проводит медцентр ДВФУ
- HEALTH&BEAUTY EXPO пройдет во Владивостоке
- Госгарантии по программе
- Скорая помощь: почему приходится ждать и кто возмещает затраты на лечение?
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Фискальная реформа отнимет у каждого жителя России по 8 тысяч рублей в год
- Экономику ускорят изъятием 1,2 триллиона рублей из карманов россиян
- Авианосец США, напугавший приморцев, "всплыл" у берегов в Австралии
- Задержание краболовного судна в Приморье может привести к международному скандалу
- Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK "Точки роста вашего бизнеса"
- Расследование теракта в Санкт-Петербурге привело следователей во Владивосток
- Погода в Приморье ухудшится
- Рыбаки написали открытое письмо начальнику Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю
- У россиян появится еще один выходной
- К Приморью приближается новый циклон