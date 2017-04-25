www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.08 р. 100 JPY: 50.91 р.
EUR: 60.85 р. 10 CNY: 81.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Доступная медицина
Распечатать

Во Владивостоке началась достройка палатного корпуса онкологического диспансера

25 Апреля 2017, 09:00 | Приморье

Строители приступили к достройке палатного корпуса онкологического диспансера во Владивостоке. Работы планируется завершить к концу текущего года.

Площадь четырехэтажного здания - четыре тысячи квадратных метров, на каждом этаже - отдельный пищеблок. Палатный корпус рассчитан на 40 коек, каждая из них как небольшая однокомнатная квартира, с собственным санузлом и душем. Строительная готовность палатного корпуса на сегодняшний день составляет около 60%.

Новый подрядчик вышел на объект около месяца назад, в первую очередь провел ревизию всех имеющихся систем и выполнил прокладку электрических сетей. По словам представителя подрядчика, сейчас на объекте ведется монтаж инженерных систем, на объекте трудятся 60 специалистов, в ближайшее время планируется увеличить их количество до 200.

По словам и.о. директора департамента градостроительства Максима ВЕДЕНЕВА, предыдущий подрядчик допустил ряд ошибок, это несколько усложнит работу, но уложиться должны в назначенный срок - здание должно быть сдано в эксплуатацию к концу текущего года.

- Палатный и лечебно­диагностический корпусы будут сдаваться в комплексе как единое сооружение. Конкурс на достройку последнего будет объявлен в ближайшее время, - подчеркнул руководитель департамента.

Ввод в строй данного учреждения предусмотрен краевой программой развития здравоохранения на 2013­2020 годы.

По словам Губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, завершение строительства объекта - одна из приоритетных задач на сегодняшний день. Для медицинского учреждения закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей. Это два высокоэнергетических линейных ускорителя для проведения контактной лучевой терапии, два аппарата компьютерной томографии для проведения радиоизотопных исследований и аппарат магниторезонансной терапии.

Людмила БАРСКОВА (по данным сайтов администрации Приморского края и лечебных учреждений).

"Журнал здоровья", N2, апрель, 2017.

Автор:
Теги: доступная медицина 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru