Во Владивостоке началась достройка палатного корпуса онкологического диспансера

Строители приступили к достройке палатного корпуса онкологического диспансера во Владивостоке. Работы планируется завершить к концу текущего года.

Площадь четырехэтажного здания - четыре тысячи квадратных метров, на каждом этаже - отдельный пищеблок. Палатный корпус рассчитан на 40 коек, каждая из них как небольшая однокомнатная квартира, с собственным санузлом и душем. Строительная готовность палатного корпуса на сегодняшний день составляет около 60%.

Новый подрядчик вышел на объект около месяца назад, в первую очередь провел ревизию всех имеющихся систем и выполнил прокладку электрических сетей. По словам представителя подрядчика, сейчас на объекте ведется монтаж инженерных систем, на объекте трудятся 60 специалистов, в ближайшее время планируется увеличить их количество до 200.

По словам и.о. директора департамента градостроительства Максима ВЕДЕНЕВА, предыдущий подрядчик допустил ряд ошибок, это несколько усложнит работу, но уложиться должны в назначенный срок - здание должно быть сдано в эксплуатацию к концу текущего года.

- Палатный и лечебно­диагностический корпусы будут сдаваться в комплексе как единое сооружение. Конкурс на достройку последнего будет объявлен в ближайшее время, - подчеркнул руководитель департамента.

Ввод в строй данного учреждения предусмотрен краевой программой развития здравоохранения на 2013­2020 годы.

По словам Губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, завершение строительства объекта - одна из приоритетных задач на сегодняшний день. Для медицинского учреждения закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей. Это два высокоэнергетических линейных ускорителя для проведения контактной лучевой терапии, два аппарата компьютерной томографии для проведения радиоизотопных исследований и аппарат магниторезонансной терапии.

Людмила БАРСКОВА (по данным сайтов администрации Приморского края и лечебных учреждений).

"Журнал здоровья", N2, апрель, 2017.