Приморцев приглашают на флюорографию

Месячник по борьбе с туберкулезом продолжается в Приморском крае. Врачи призывают жителей региона найти время и пройти флюорографическое обследование.

Как пояснили в департаменте здравоохранения, сделать флюорографию можно бесплатно при наличии полиса ОМС в любой государственной поликлинике Приморья. Краевая программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы делает акцент на профилактике заболеваемости.

- Единственная возможность узнать о туберкулезе на ранней стадии, когда зачастую отсутствуют какие­либо симптомы, - вовремя, один раз в году, пройти флюорографическое обследование, - подчеркнули в департаменте здравоохранения, добавив, что, несмотря на все усилия специалистов, эпидемиологическая ситуация по тубзаболеванию в Приморье остается сложной.

- Мы отмечаем снижение роста заболеваемости туберкулезом, но климатические особенности региона не позволяют сделать это значительно, - говорят специалисты.

Только с начала года благодаря флюорографическим осмотрам были выявлены более 200 человек с активным и неактивным туберкулезом. Впервые свой диагноз в прошлом году услышали 2468 приморцев.

Большая работа по своевременному выявлению этого заболевания ведется врачами Находкинской городской центральной больницы. Врачи подчеркивают, что не стоит бояться флюорографии. Медицина не стоит на месте, и сегодня оборудование совсем не такое, как 20­30 лет назад.

Так, в поликлинике Находкинской городской больницы на Пирогова, 5, в прошлом году был установлен цифровой аппарат российского производства, выпущенный в ноябре 2015 года. Среди преимуществ оборудования, которое обошлось медучреждению в 7,5 миллионов рублей, - минимальное радиационное воздействие на пациента, лучшее разрешение и дополнительные технические возможности, делающее диагностику более качественной. Цифровые изображения хранятся в базе шесть лет. Главное - благодаря высокой производительности оборудования врачи могут обслуживать больше пациентов. И теперь за смену через кабинет проходит до 100 человек.

Людмила БАРСКОВА (по данным сайтов администрации Приморского края и лечебных учреждений).

"Журнал здоровья", N2, апрель, 2017.