ПЭТ­-исследования проводит медцентр ДВФУ

Более 300 приморцев смогли пройти диагностику методом позитронно-­эмиссионной томографии (ПЭТ) на базе Медцентра ДВФУ с начала года. Об этом на совещании у вице­губернатора Павла СЕРЕБРЯКОВА сообщила заместитель директора краевого департамента здравоохранения Тамара КУРЧЕНКО.

По словам представителя крайздрава, несмотря на то что несколько раз запланированных поставок радиофармпрепаратов (РФП) из Хабаровска не было, количество исследований фактических и запланированных не отличается от утвержденного графика.

- В связи с высокой активностью поставляемого РФП, а также иногда с низкой массой тела пациента, специалисты медцентра ДВФУ проводят в день не 10 процедур, а 11­13, а иногда и больше ПЭТ­исследований, - сообщила Тамара Курченко.

По словам специалистов, ПЭТ­диагностика проводится в области онкологии на основе ультракороткоживущих изотопов, которые доставляются во Владивосток из Хабаровска. Пациенты на процедуру направляются из краевого онкологического диспансера. Для прохождения исследования необходимо иметь лишь направление врача­онколога. Всю процедуру ПЭТ­диагностики пациентам оплачивает Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края. Краевая программа развития здравоохранения предусматривает совершенствование помощи онкологическим больным.

- Территориальным фондом ОМС утвержден тариф на услугу «Позитронно­эмиссионная томография», который включен в перечень отдельно оплачиваемых услуг. Для пациентов это процедура бесплатная, а каждое исследование обходится ТФОМСу более чем в 50 тысяч рублей, - сообщила директор ТФОМС Приморского края Елена АГАФОНОВА.

Как ранее сообщал вице­губернатор Павел Серебряков, в 2017 году 1500 приморских пациентов смогут бесплатно пройти ПЭТ, позволяющую на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания.

«1030 человек смогут пройти ПЭТ­исследования в медцентре ДВФУ на острове Русском, еще 470 человек будут направлены для этого исследования в Хабаровск», - уточнил замглавы региона.

Кроме того, в Приморье ведется работа по созданию Центра ядерной медицины. Также запланировано строительство циклотронного комплекса для производства радиоактивных изотопов, применяемых в лечении онкозаболеваний.

Людмила БАРСКОВА (по данным сайтов администрации Приморского края и лечебных учреждений).

"Журнал здоровья", N2, апрель, 2017.