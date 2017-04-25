Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ПЭТ-исследования проводит медцентр ДВФУ
Более 300 приморцев смогли пройти диагностику методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) на базе Медцентра ДВФУ с начала года. Об этом на совещании у вицегубернатора Павла СЕРЕБРЯКОВА сообщила заместитель директора краевого департамента здравоохранения Тамара КУРЧЕНКО.
По словам представителя крайздрава, несмотря на то что несколько раз запланированных поставок радиофармпрепаратов (РФП) из Хабаровска не было, количество исследований фактических и запланированных не отличается от утвержденного графика.
- В связи с высокой активностью поставляемого РФП, а также иногда с низкой массой тела пациента, специалисты медцентра ДВФУ проводят в день не 10 процедур, а 1113, а иногда и больше ПЭТисследований, - сообщила Тамара Курченко.
По словам специалистов, ПЭТдиагностика проводится в области онкологии на основе ультракороткоживущих изотопов, которые доставляются во Владивосток из Хабаровска. Пациенты на процедуру направляются из краевого онкологического диспансера. Для прохождения исследования необходимо иметь лишь направление врачаонколога. Всю процедуру ПЭТдиагностики пациентам оплачивает Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края. Краевая программа развития здравоохранения предусматривает совершенствование помощи онкологическим больным.
- Территориальным фондом ОМС утвержден тариф на услугу «Позитронноэмиссионная томография», который включен в перечень отдельно оплачиваемых услуг. Для пациентов это процедура бесплатная, а каждое исследование обходится ТФОМСу более чем в 50 тысяч рублей, - сообщила директор ТФОМС Приморского края Елена АГАФОНОВА.
Как ранее сообщал вицегубернатор Павел Серебряков, в 2017 году 1500 приморских пациентов смогут бесплатно пройти ПЭТ, позволяющую на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания.
«1030 человек смогут пройти ПЭТисследования в медцентре ДВФУ на острове Русском, еще 470 человек будут направлены для этого исследования в Хабаровск», - уточнил замглавы региона.
Кроме того, в Приморье ведется работа по созданию Центра ядерной медицины. Также запланировано строительство циклотронного комплекса для производства радиоактивных изотопов, применяемых в лечении онкозаболеваний.
Людмила БАРСКОВА (по данным сайтов администрации Приморского края и лечебных учреждений).
Новости тематики
- Лазерные технологии в медицинской косметологии
- Россиянам дали курс на долгожительство
- Проект "Доступная медицина" продолжается
- Новая поликлиника откроется в Чугуевке в апреле
- Во Владивостоке началась достройка палатного корпуса онкологического диспансера
- Приморцев приглашают на флюорографию
- ПЭТ-исследования проводит медцентр ДВФУ
- HEALTH&BEAUTY EXPO пройдет во Владивостоке
- Госгарантии по программе
- Скорая помощь: почему приходится ждать и кто возмещает затраты на лечение?
Новости раздела
- Лазерные технологии в медицинской косметологии
- Россиянам дали курс на долгожительство
- Проект "Доступная медицина" продолжается
- Новая поликлиника откроется в Чугуевке в апреле
- Во Владивостоке началась достройка палатного корпуса онкологического диспансера
- Приморцев приглашают на флюорографию
- ПЭТ-исследования проводит медцентр ДВФУ
- HEALTH&BEAUTY EXPO пройдет во Владивостоке
- Госгарантии по программе
- Скорая помощь: почему приходится ждать и кто возмещает затраты на лечение?
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Фискальная реформа отнимет у каждого жителя России по 8 тысяч рублей в год
- Экономику ускорят изъятием 1,2 триллиона рублей из карманов россиян
- Авианосец США, напугавший приморцев, "всплыл" у берегов в Австралии
- Задержание краболовного судна в Приморье может привести к международному скандалу
- Деловой форум ALFA BUSINESS WEEK "Точки роста вашего бизнеса"
- Расследование теракта в Санкт-Петербурге привело следователей во Владивосток
- Погода в Приморье ухудшится
- Рыбаки написали открытое письмо начальнику Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю
- У россиян появится еще один выходной
- К Приморью приближается новый циклон